In Bad Sulza wird seit Jahresbeginn im Modus der vorläufigen Haushaltsführung Politik gemacht. Das sorgt für Einschränkungen.

Bad Sulza arbeitet ohne Haushalt weiter auf Sparflamme

Die Corona-Pandemie hat die Führung einer Kommune nicht einfacher gemacht. Eigentlich sollten die Amtsgeschäfte in Bad Sulza durch die Verabschiedung des Haushalts in ruhigeres Fahrwasser gelangen. Die Untersagung der Stadtratssitzung in dieser Woche macht diesem Plan einen Strich durch die Rechnung. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

„Der Zustand der vorläufigen Haushaltsführung wird jetzt wohl noch länger andauern“, erklärt Landgemeinde-Bürgermeister Dirk Schütze auf Nachfrage dieser Zeitung. Das schränke das Verwaltungshandeln mittelfristig weiter ein. Bezahlt werden könne nur, was absolut notwendig oder bereits beschlossen ist: Gehälter der Angestellten im Rathaus und im Bauhof etwa oder dringliche sowie begonnene Bauvorhaben. Bad Sulza könnte durch Corona-Pandemie Gewerbesteuereinbußen erleiden So halte etwa Amtsleiter Jörg Hammer eine Auge darauf, dass das Großprojekt Gradierwerk planmäßig voranschreite. Hinten runter falle aktuell aber etwa die Anschaffung eines neuen Multicars und eines Radladers, da es dafür keinen Haushaltsbeschluss gebe. Dass das Rathaus jetzt aber auf Sparflamme arbeite, sei trotzdem richtig, so Schütze. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie könnten nämlich Auswirkungen auf die Gewerbesteuereinnahmen haben. Ob das passiert und wie groß ein eventueller Einbruch sein werde, könne noch nicht vorhergesagt werden, müsse aber in die Haushaltsplanung einfließen. „Vielleicht gibt es dann doch Sparmaßnahmen“, so Schütze.