Bad Sulza: Bürgerversammlungen nun (fast) endgültig gestrichen

Die Suche nach Nachholeterminen für die verbliebenen 15 Bürgerversammlungen in der Landgemeinde Bad Sulza ist abgebrochen worden. Um den Infektionsschutz zu gewährleisten, werden die Ortschaftsforen, auf denen der Landgemeinde-Bürgermeister Dirk Schütze informieren und sich den Fragen der Bürger stellen wollte, für das Jahr 2020 weitestgehend ersatzlos gestrichen.

Lediglich in Sonnendorf finde eine symbolische Versammlung statt, die in die kommende Ortschaftsratssitzung am Mittwoch, den 28. Oktober, ab 18.30 Uhr integriert werde. Ein Nachholen der 14 übrigen Termine im Jahr 2021 gebe es nicht, da für das neue Jahr ohnehin neue Versammlungen geplant seien. Diese finden aber nicht vor dem Ende der Erkältungssaison im Frühjahr statt.

Wer seine Fragen an den Bürgermeister oder das Rathaus gerne gestellt hätte, dem empfiehlt Dirk Schütze von den Einwohnerfragestunden im Stadtrat Gebrauch zu machen. Ebenso können Anliegen der Allgemeinheit auch in den jeweiligen Ortschaftsratssitzungen besprochen werden.