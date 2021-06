Ballstädt-Prozess: Akten sollen Bewährungsstrafen verhindern

Die Polizei stürmte bei der Razzia am 26. Februar auch das sogenannte gelbe Haus in Ballstädt (Kreis Gotha). Anschließend wurden Beweise gesichert. Eine eingeworfene Scheibe in diesem Gebäude soll am 8. Februar 2014 anlass für den blutigen Neonazi-Überfall auf die Kirmesgesellschaft gewesen sein.