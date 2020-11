Basis für neue Mikrochips

Berlin. Der Deutsche Zukunftspreis 2020 geht an das Team, das das neue Licht für das digitale Zeitalter entwickelt hat. Peter Kürz von Carl Zeiss nahm den mit 250.000 Euro dotierten Preis gestern in Berlin in Empfang. Gemeinsam mit seinen Partnern Michael Kösters vom Laser-Spezialisten Trumpf und dem Jenaer Wissenschaftler Sergiy Yulin vom Fraunhofer Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik hat er die Technologie entwickelt, die Mikrochips noch kleiner und leistungsfähiger macht. „Diese Chips finden sie in jedem Smartphone der neuesten Generation", erklärte Peter Kürz. Er freue sich sehr über die Ehrung.

Der Moderator des Abends, Dirk Steffens, hält es nach eigenen Worten gerade in diesem so schwierigen Jahr für besonders wichtig diesen Preis zu vergeben, wie in 23 Jahren zuvor.

"Alle für die Schlussrunde nominierten Projekte sind herausragende Projekte", versicherte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Deshalb beneide er die Mitglieder der Jury nicht um ihre Arbeit.