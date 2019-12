Begleiten statt führen: Kommandeur des Landeskommandos Thüringen tritt ab

Direkt unterstellt ist ihm zwar nur ein kleiner Teil der etwas 6500 Bundeswehrdienstposten, die in Thüringen stationiert sind. Und doch kann Norbert Reinelt jeden einzelnen Verband, jeden Truppenteil aufzählen, der zwischen Nordhausen und Sonneberg, zwischen Bad Salzungen und Altenburg seinen Heimatstandort hat: Panzergrenadiere in Bad Salzungen zum Beispiel. Pioniere in Gera, Aufklärer in Gotha, Feldjäger in Erfurt. Und so weiter. „Bei der jüngsten Reform ist Thüringen mit einem kleinen blauen Auge davon gekommen“, sagt Reinelt.

Ein Stück weit ist Reinelt der oberste Interessenvertreter der Soldaten gegenüber der Politik im Land. Formal ist er der Kommandeur des Landeskommandos Thüringen der Bundeswehr. Kernaufgabe eines Landeskommandos und seiner nachgeordneten Dienststellen: Es ist Ansprechpartner für die zivilen Behörden in Thüringen, vor allem dann, wenn diese in Not- und Katastrophenfällen Hilfe der Bundeswehr brauchen. Zudem koordiniert das Landeskommando den Einsatz und die Ausbildung von Reservisten, führt die Sportfördergruppe Oberhof und betreibt das Familienbetreuungszentrum Erfurt. Letzteres dient den Angehörigen von Soldaten im Auslandseinsatz als Ansprechpartner; und ist dabei so fürsorglich, dass Ramelow in seiner Rolle als Landesvater sich für dessen Veranstaltungen für die Ehepartner, Eltern und Kinder der Soldaten immer wieder viel Zeit nimmt. Das Militärische tritt dabei auch in den Hintergrund.

Reinelt – Jahrgang 1955 – hat jahrzehntelang in der Heeresfliegertruppe Karriere machte. 1976 war er zu dieser Truppengattung gekommen, nachdem er zwei Jahre zuvor in ein Sanitätsbataillon der Bundeswehr eingetreten war. Nachdem er Wirtschafts- und Organisationswissenschaften an der Bundeswehrhochschule Hamburg studiert hatte, blieb er bei den Heeresfliegern: als Einsatzoffizier, als Staffelkapitän und noch später als Chef des Stabes bei einem Heeresfliegerkommando. Von 2002 bis 2005 war er dann Kommandeur eines Kampfhubschrauberregiments in Fritzlar. Unterbrochen wurden solche Verwendungen – wie bei Offizieren nicht unüblich – durch Posten im Bundesverteidigungsministerium oder im Planungsstab des Auswärtigen Amts. Erst 2007 kam Reinelt dann mit den Aufgaben in Berührung, die ihn bis zum Ende seiner Dienstzeit nicht mehr loslassen sollten: die zivil-militärische Zusammenarbeit. Zwischen dem Zeitpunkt, da ihm die Personalführung der Bundeswehr den Marschbefehl gab, und seiner Kommandoübernahme in Erfurt lagen nur etwa zwei Wochen. Seit April 2011 steht Reinelt an der Spitze des Landeskommandos. Ungewöhnlich lange. Im Schnitt fünf Jahre blieben Offiziere auf diesen Posten, sagt er.

Zwei Regierungschefs an der Spitze Thüringens erlebt

Im Jahr 2014 verlieh die damalige Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht das sogenannte Fahnenband des Freistaats an das Landeskommando. Foto: Bundeswehr, Mandy Fischer

Weil Reinelt nun also schon so ungewöhnlich lange Kommandeur des Landeskommandos ist, hat er inzwischen zwei Regierungschefs an der Spitze Thüringens erlebt: Neben Ramelow auch dessen Amtsvorgängerin Christine Lieberknecht (CDU). Aber trotz der Distanz der Linkspartei zu den Streitkräften hätten weder er als Person noch die Bundeswehr als Organisation durch die rot-rot-grüne Machtübernahme 2014 Schwierigkeiten gehabt. Das gelte bis heute. „Da gibt es wirklich null Probleme“, sagt Reinelt. Lieberknecht, sagt Reinelt, habe sich immer „offensiv“ bemüht, zum Beispiel bei militärischen Appellen, Empfängen oder Gelöbnissen dabei zu sein. Sie war es auch, die 2014 das sogenannte Fahnenband des Freistaats an das Landeskommando verliehen hatte; im Innenhof der Thüringer Staatskanzlei. Reinelt ist noch immer hörbar stolz, wenn er davon erzählt. Noch nie zuvor, sagt er, seien Soldaten an diesem Ort zu einem militärischen Zeremoniell angetreten gewesen. Ein vergleichbares, „offensives“ Verlangen des linken Ramelow, an militärischen Traditionen teilzuhaben, gebe es nicht. Doch wann immer es nötig sei, bekämen Bundeswehr-Vertreter bei Ramelow schnell und unkompliziert Termine, die auch nie nur zwischen zwei andere Gesprächsrunden gequetscht seien. „Das hatte ich zunächst so nicht erwartet“, sagt Reinelt.

Den vielleicht zentralen Grund für das gute Miteinander von Bundeswehr und auch rot-rot-grüner Landesregierung in Thüringen sieht Reinelt in der Zeit 2015/16. „Die Bewältigung der Flüchtlingskrise hat das Verhältnis der Bundeswehr zur aktuellen Landesregierung extrem verbessert.“

Erfahrungen aus dem Afghanistan-Einsatz helfen bei Versorgung von Flüchtlingen

Bezeichnenderweise hatten damals auch die Erfahrungen der Bundeswehr vor allem aus dem Afghanistan-Einsatz dazu beigetragen haben, dass Tausende Flüchtlinge im Freistaat mit Hilfe der Soldaten untergebracht und versorgt werden konnten – indem die Truppe Räumlichkeiten zur Unterbringung der Menschen zur Verfügung stellte oder vorbereitete, dann medizinisches Gerät und Personal bereitstellte, Soldaten in Kleiderkammern halfen.

So sehr Ramelow Auslandseinsätze der Bundeswehr kritisieren mochte und mag: Die Hilfe der Bundeswehr konnte er damals gar nicht genug loben; was dafür spricht, dass Reinelts These stimmt, dass die Bewältigung der Not dieser Menschen vor etwa vier Jahren Landesregierung und Bundeswehr einander viel näher gebracht hat.

Die Bundeswehr, so hatte Reinelt bei der Festveranstaltung zum Bundeswehrgeburtstag gesagt, weigere sich, ihn nach März 2020 weiter zu beschäftigen. Er will sich als Pensionär nicht nur als Besucherführer im Landtag engagieren, sondern auch Gruppen über das Gelände der KZ-Gedenkstätte Buchenwald begleiten. Die Ausbildung, die er dazu gerade durchlaufe, sagt Reinelt, sei durchaus anspruchsvoll.