Minsk/Berlin Der Journalist Roman Protasewitsch wurde in Minsk festgenommen. Sein Flugzeug musste wegen einer angeblichen „Bombendrohung“ notlanden.

Belarussische Behörden haben am Sonntag ein Flugzeug auf dem Weg von Athen nach Vilnius (Litauen) zur Landung gezwungen

Grund dafür soll eine angebliche Bombendrohung gewesen sein

Am Minsker Flughafen wurde nach der Landung allerdings der Journalist und Aktivist Roman Protasewitsch festgenommen

EU und Nato kritisieren den Vorgang und wollen eine Untersuchung einleiten

Die belarussische Regierung hat wohl die Notlandung eines Flugzeugs erzwungen, um einen oppositionellen Journalisten festzunehmen. Behörden der autoritär regierten Republik brachten nach Berichten von Staatsmedien in Minsk ein Flugzeug auf dem Weg von Athen nach Vilnius (Litauen) zum Landen.

An Bord war auch der vom belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko international gesuchte Blogger Roman Protasewitsch, der nach Angaben des Menschenrechtszentrums Wesna in Minsk festgenommen wurde. Grund für die Notlandung sei aber eine „Bombendrohung“ gewesen, hieß es. Ein Sprengkörper wurde allerdings nicht an Bord gefunden.

Der Journalist Roman Protassewitsch, hier bei einer Verhaftung durch belarussische Polizisten im Jahr 2017. Foto: dpa

Mittlerweile hat das Flugzeug seine Reise nach Litauen fortgesetzt. Die Maschine der Fluggesellschaft Ryanair sei in Minsk mit dem Ziel Litauen gestartet, teilte EU-Verkehrskommissarin Adina Valean am Sonntag im Online-Dienst Twitter mit.

„Gute Nachrichten für jeden, vor allem die Familien und Freunde von Menschen an Bord“, erklärte Valean. Sie machte allerdings keine Angaben zum Schicksal des Journalisten.

Belarus: Erzwungene Notlandung für Verhaftung?

Oppositionelle sprachen am Sonntag von einem beispiellosen Eingriff in den internationalen Luftraum. Auch der oppositionelle Nachrichtenkanal Nexta (Gesprochen Nechta) bestätigte die Festnahme seines Mitbegründers und früheren Redakteurs, der an Bord der Maschine gewesen sei.

Lukaschenko habe unter Verstoß gegen alle Gesetze ein Flugzeug „gekapert“, kritisierte der Kanal. Nexta forderte Ryanair auf, den Vorfall auzuklären. Eine Stellungnahme der Fluggesellschaft gab es zunächst nicht. Die Behörden in Belarus hatten Nexta als extremistisch eingestuft. Der Kanal hatte im vergangenen Jahr nach der umstrittenen Präsidentenwahl immer wieder zu Massenprotesten gegen Lukaschenko aufgerufen.

Lukaschenko selbst ließ wohl das Flugzeug landen

Der Blogger Protassewitsch gehört zu den vielen international zur Fahndung ausgeschriebenen Oppositionellen, denen Lukaschenko selbst den Kampf angesagt hat. Der Geheimdienst KGB hatte den Journalisten auf eine Liste mit Menschen setzen lassen, denen die Beteiligung an terroristischen Handlungen vorgeworfen werde, wie das Portal tut.by bei Telegram berichtete.

Nach Angaben der Staatsagentur Belta hatte Lukaschenko nach einem Alarm über einen Sprengsatz an Bord der Maschine selbst das Kommando gegeben, das Flugzeug in Minsk landen zu lassen.

Die in Litauen im Exil lebende Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja prangerte die Festnahme ihres Mitstreiters ebenfalls an. Die Regierung von Belarus habe die Landung der Maschine mit Protasewitsch an Bord „erzwungen“, schrieb sie auf Twitter. Ihm drohe nun die Todesstrafe in seinem Heimatland.

Der Machthaber von Belarus, Alexander Lukaschenko. Foto: dpa

Deutschland und EU fordern Erklärung Freigabe des Flugzeugs

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat die von Belarus erzwungene Landung eines Ryanair-Fluges in Minsk mit scharfen Worten verurteilt und die Freilassung von Roman Protasewitsch verlangt. „Dass ein Flug zwischen zwei EU-Staaten unter dem Vorwand einer Bombendrohung zur Zwischenlandung gezwungen wurde, ist ein gravierender Eingriff in den zivilen Luftverkehr in Europa“, erklärte Maas am Sonntagabend in Berlin. Die Bundesregierung sei „sehr besorgt über Meldungen, dass auf diesem Weg der Journalist Roman Protasewitsch verhaftet wurde“, fügte Maas hinzu.

Maas forderte „deutliche Konsequenzen“ von Seiten der Europäischen Union. Die Bundesregierung stehe in engem Austausch mit den anderen EU-Staaten. Auch der am Montag beginnende EU-Gipfel müsse sich mit dem Vorfall befassen. „In jedem Fall muss Belarus die Sicherheit, Unversehrtheit und Freiheit aller Passagiere unverzüglich gewährleisten und Roman Protasewitsch freilassen“, hieß es in der Erklärung.

Nato: Flugzeug-Umleitung durch Minsk „ernster und gefährlicher Vorfall“

Der Vorfall wird am Montagabend Thema bei einem ohnehin geplanten EU-Sondergipfel in Brüssel. EU-Ratspräsident Charles Michel werde den Vorfall thematisieren, teilte sein Sprecher am Sonntagabend mit. „Konsequenzen und mögliche Sanktionen werden bei dieser Gelegenheit diskutiert.“ Michel selbst teilte mit, der „beispiellose Vorfall“ werde nicht ohne Konsequenzen bleiben.

Wegen der anhaltenden Unterdrückung der Demokratiebewegung in Belarus hatte die EU im vergangenen Jahr bereits Sanktionen unter anderem gegen Machthaber Alexander Lukaschenko verhängt. Insgesamt stehen knapp 60 Personen aus Belarus auf der EU-Sanktionsliste. Die Strafmaßnahmen sehen Einreiseverbote vor und ermöglichen das Einfrieren von Vermögenswerten.

Europa-Politiker Weber spricht von „Staatsterrorismus“

Der Vorsitzende der Christdemokraten im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), forderte eine harte Reaktion der EU auf die erzwungene Landung der Ryanair-Maschine in Belarus. „Diktator Lukaschenko gefährdet mit seinem unakzeptablen Akt von Staatsterrorismus die zivile Luftfahrt in Europa“, sagte Weber unserer Redaktion. „Es braucht eine unmissverständliche Antwort und entschlossenes Handeln der europäischen Staats- und Regierungschefs.“

Die erzwungene Landung eines zivilen Passagierjets auf dem Weg zwischen zwei EU- und NATO-Staaten habe eine neue Dimension, so der Vorsitzende der EVP-Fraktion. Der Europäische Rat müsse „ein deutliches Zeichen setzen, dass dieses Vorgehen in Europa keinen Platz hat“.

Die Nato hat die Situation bereits als „ernsten und gefährlichen Vorfall“ bezeichnet. Dieser erfordere eine „internationale Untersuchung“, erklärte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Sonntag.

Bekannte Lukaschenko-Gegner werden seit vergangenem November verfolgt

Die belarussischen Behörden hatten den 26-jährigen Lukaschenko-Gegner im vergangenen November auf die Liste der „an terroristischen Aktivitäten beteiligten Personen“ gesetzt. Über Nexta waren nach der von massiven Betrugsvorwürfen begleiteten Präsidentschaftswahl in Belarus im vergangenen August hunderttausende Demonstranten mobilisiert worden. Die monatelang andauernden Proteste hatten sich später abgeschwächt.

Die Sicherheitskräfte waren gewaltsam gegen die Demonstranten vorgegangen, mehrere Demonstranten wurden getötet, es gab Massenfestnahmen und Folter von Inhaftierten. Mehr als 400 Demonstranten wurden zu Haftstrafen verurteilt.

