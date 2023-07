In einem Kinder- und Jugendhilfezentrum gehen unbegleitete minderjährige Ausländer einen Flur entlang.

Beratung in Thüringen für unbegleitete Geflüchtete eingestellt

Erfurt. Der Flüchtlingsrat Thüringen bietet keine Beratung für unbegleitete minderjährige Geflüchtete mehr an. Zu den Gründen:

Der Flüchtlingsrat Thüringen hat die jugendhilferechtliche Fachberatung für unbegleitete minderjährige Geflüchtete zum Monatsende eingestellt. Es gebe zwar großen Bedarf, aber schon seit 2022 keine Finanzierung des Angebots mehr, teilte der Verein am Montag in Erfurt mit. Das 2015 entwickelte Angebot sei einmalig in Thüringen gewesen.

Die zahlreichen rechtlichen Besonderheiten haben laut Flüchtlingsrat ein hohes fachliches Wissen erfordert. Trotz der steigenden Anzahl unbegleiteter minderjähriger Geflüchteter und trotz entsprechend steigenden Bedarfsmeldungen aus der Praxis seien für 2023 die Mittel im Landeshaushalt zwar eingestellt, aber bis jetzt nicht zur Verfügung gestellt worden.

Bis Ende März sei die Beratung mit Mitteln aus dem Thüringer Bildungsministerium finanziert worden. Seitdem bezahle der Verein die Beratungen aus eigenen Mitteln. Diese seien aber begrenzt.

Die Beratungsfälle gestalteten sich durch das Ineinandergreifen von Jugendhilfe-, Asyl- und Aufenthaltsrecht zunehmend komplexer, hieß es. In diesem Rahmen stelle die Fachberatungsstelle Informationen für Fachkräfte zu allen die Flüchtlingsarbeit betreffenden Themen. Dabei gehe es etwa um rechtliche Grundlagen im Asyl- und Aufenthaltsrecht, Sozialleistungen, medizinische Leistungen sowie Fortbildungen gezielt für die Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Der Flüchtlingsrat appellierte an die Landesregierung, die im Haushalt eingestellten Gelder umgehend freizugeben.