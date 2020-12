Hohe Krankenquote bei Thüringer Polizei – Bereitschaftspolizisten seltener betroffen

Die Krankenquote verharrt bei der Thüringer Polizei auf einem konstant hohen Niveau. Seit 2016 befinden sicher immer mindestens zehn Prozent der Beamten dauerhaft im Krankenstand. 2019 waren es 10,56 Prozent, im Jahr zuvor 10,68 Prozent. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine „Kleine Anfrage“ der AfD hervor.

Dass die Quote weiterhin deutlich über den Zahlen vergangener Jahre liegt, wird vom Thüringer Innenministerium insbesondere auf die Alterung in der Belegschaft zurückgeführt. Dabei verweist das von Minister Georg Maier (SPD) geführte Haus beispielhaft auf die Thüringer Autobahnpolizei. Die habe im Vergleich aller Dienststellen den höchsten Altersdurchschnitt. Hingegen arbeiteten bei der Thüringer Bereitschaftspolizei die jüngsten Beamten. Die Zahlen scheinen diese Sicht zu bestätigen: Denn bei der Autobahnpolizei waren 2019 im Durchschnitt 12,7 Prozent der Beamtinnen und Beamten dauerhaft erkrankt, bei der Bereitschaftspolizei waren es 6,82 Prozent der Polizistinnen und Polizisten. Das ist der niedrigste Wert innerhalb der Thüringer Polizei. Dort ist die Quote sogar leicht gesunken im Vergleich zu 2018. Bei der Autobahnpolizei gab es hingegen einen Anstieg.

Innerhalb der Thüringer Polizei wird seit Anfang 2019 mit der Einrichtung eines Gesundheitsmanagements versucht, dem konstant hohen Krankenstand entgegenzuwirken. Das ermögliche, heißt es aus dem Ministerium, ein entsprechendes Controlling.