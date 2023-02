Berlin-Wahl: CDU stärkste Partei, Absturz der Giffey-SPD

Stimmzettel für die Zweitstimme liegen in einem Karton.

Berlin. Die CDU ist nach der ersten Hochrechnungen die Siegerin der Berlin-Wahl. SPD, Grüne und Linke verlieren, wollen aber weiterregieren.

Bei der zum Berliner Abgeordnetenhaus hat die CDU die SPD am Sonntag vom Spitzenplatz verdrängt. Die CDU ist erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten wieder stärkste Kraft geworden.

Nach ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF liegen die Christdemokraten mit Spitzenkandidat Kai Wegner deutlich vor SPD und Grünen, die sich ein enges Rennen um Platz zwei liefern.

Die Sozialdemokraten von Regierungschefin stürzen auf ein historisches Tief. Auf Platz vier landet die Linke, die mit SPD und Grünen in der Hauptstadt regiert. Die AfD ist sicher wieder im Abgeordnetenhaus vertreten, die FDP muss um den Einzug bangen.

Berlin-Wahl: CDU fast zehn Prozentpunkte vor SPD

Wegen schwerwiegender Wahlpannen hatte das Landesverfassungsgericht die Wahl des Landesparlaments vom September 2021 und die Bezirkswahlen für ungültig erklärt – und eine Wiederholung angeordnet. Damals hatten lange Warteschlangen vor Wahllokalen sowie fehlende, vertauschte oder kopierte Stimmzettel bundesweit Schlagzeilen gemacht.

Den Hochrechnungen zufolge gewinnt die CDU bei der Wiederholungswahl fast zehn Prozentpunkte hinzu und kommt auf 27,8 Prozent (2021: 18,0 Prozent). Die SPD liegt bei 18,7 Prozent (2021: 21,4). Die Grünen landen ebenfalls bei 18,7 Prozent (18,9). Die Linke rutscht leicht auf 12,1 Prozent ab (14,1). Die AfD legt dagegen auf 9,0 Prozent der Wählerstimmen zu (8,0). Die FDP verliert leicht und muss mit 4,6 Prozent fürchten, an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern (7,1).

Berlin-Wahl: CDU feiert "phänomenalen Erfolg"

Wahlberechtigt zur Abgeordnetenhauswahl waren etwa 2,4 Millionen Menschen. Die Wahlbeteiligung lag laut den Prognosen bei 63,5 bis 65,0 Prozent. 2021 waren es 75,4 Prozent, doch wurde in dem Jahr gleichzeitig auch der Bundestag gewählt.

CDU-Spitzenkandidat Wegner sprach von einem „phänomenalen“ Erfolg und sagte: „Unser Auftrag ist es, eine stabile Regierung zu bilden." Berlin habe den Wechsel gewählt. Er kündigte an, SPD und Grüne zu Sondierungen einzuladen.

Berlin-Wahl: Giffey erkennt CDU-Sieg an

Doch ob er ein Regierungsbündnis schmieden kann, ist offen. SPD und Grüne hatten angedeutet, dass sie ihre Koalition mit der Linken auch im Fall eines CDU-Siegs fortsetzen wollen - wofür die Mehrheitsverhältnisse auch reichen würden.

Giffey erkannte den CDU-Sieg an. Die Wähler wünschten sich, „dass Dinge anders werden“. Ihr Ziel bleibe aber, stärkste Kraft in der neuen Landesregierung zu werden. Die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch sprach sich für eine Fortsetzung der Koalition mit SPD und Linken aus. „Die jetzige Regierungskoalition hat eine klare und stabile Mehrheit", sagte sie in der ARD.

FDP-Spitzenkandidat Mario Czaja sieht den Regierungsauftrag bei den Christdemokraten. „Ich kann dem Wahlsieger nur gratulieren, der jetzt einen Regierungsauftrag hat und diese Regierung auch bilden muss“, sagte Czaja am Sonntag in der ARD. Für seine eigene Partei heiße es, abzuwarten, was der Abend noch bringe. (fmg)