Besondere Briefmarke zum TLZ-Jubiläum

75 Jahre Thüringische Landeszeitung

Hilfe für Anna Amalia: Die große TLZ-Aktion zum Wiederaufbau der abgebrannten Bibliothek ist Anlass für den Besuch von Bundespräsident Horst Köhler in der TLZ-Redaktion. Chefredakteur Hans Hoffmeister zeigt ihm ein Villenbuch aus der Serie, die in den 1990er Jahren in vielen Thüringer Orten historische Gebäude zunächst in der Zeitung in den Fokus nahm und zur Buchreihe wurde.

Foto: TLZ/Archiv/Peter Michaelis