Um die Thüringer Direktversicherungsgeschädigten ist es wegen Corona zuletzt zwar etwas ruhiger geworden, aufgesteckt aber haben die Betroffenen nicht. Sie nutzten die ruhigere Zeit vielmehr für Gespräche mit Politikern, um weiter für ihr Anliegen zu kämpfen: den Stopp der sogenannten Mehrfachverbeitragung und eine finanzielle Entschädigung derer, die die Sozialabgaben bereits zehn Jahre lang geleistet haben oder derzeit noch leisten.

Zur Erinnerung: 2003 hatte der Bundestag beschlossen, dass von 2004 an alle Direktversicherten und Betriebsrentner in der Auszahlphase den vollen Beitrag zur Kranken- und Pflegeversicherung zahlen müssen. Bis dahin war die Auszahlung aus der Direktversicherung sozialabgabenfrei, auf Betriebsrenten wurde nur der halbe Beitragssatz erhoben. Die Änderung galt rückwirkend auch für sämtliche Altverträge – für die Betroffenen ein Vertrauensbruch. Hinzu kommt, dass die Versicherungen und Krankenkassen die Betroffenen bis zum Beginn der Auszahlphase im Unklaren über die geänderten Modalitäten gelassen haben. Der Schock, dann plötzlich rund ein Fünftel der angesparten Summe einzubüßen, traf viele unvermittelt.

Betroffene sind mit Kompromiss nicht zufrieden

Von seinen Maximalforderungen will der Verein der Direktversicherungsgeschädigten (DVG) deshalb nicht abrücken, sagt Helmut Kalb, Leiter und Initiator der DVG-Regionalgruppe Thüringen. Ministerpräsident Bodo Ramelow, der die Leitung der Gruppe zu einem 45-minütigen Gespräch in die Staatskanzlei einlud, legte ihr zwar nahe, das zu überdenken. „Aber das kommt nicht in Frage“, gibt sich Kalb – selbst Betroffener – kämpferisch. „Denn das würde unsere Verhandlungsposition nur schwächen.“ Auch die Tatsache, dass es wegen der Pandemie, leerer Kassen und wachsender Schulden ungleich schwerer geworden sein dürfte, sich durchzusetzen, entmutigt den Verein nicht. „Für so vieles ist jetzt Geld da, warum nicht auch für uns?“ Mit dem bislang gefundenen Kompromiss sind die Betroffenen nicht zufrieden. Der zum 1. Januar 2020 eingeführte Freibetrag von derzeit 159,25 Euro entlaste zwar die Bezieher kleiner Betriebsrenten, er sei aber nicht das, was sich Betroffene als Wiedergutmachung einer – wie sie sagen – „staatlich verfügten Enteignung“ vorstellen. Ganz abgesehen davon, dass viele Krankenkassen Monate brauchten, um das neue Gesetz umzusetzen und zu viel gezahlte Beiträge zu erstatten. Helmut Kalb weiß, dass viele Thüringer Betroffene deswegen sehr ungehalten sind.

Die Regionalgruppe hat unter anderem das Gespräch mit den Bundestagsabgeordneten Antje Tillmann (CDU) und Carsten Schneider (SPD) gesucht. Während Tillmann aus Sicht von Helmut Kalb Verständnis für die Positionen der Betroffenen gezeigt und sich viel Zeit genommen habe, habe Schneider in einem kurzen Telefonat vor allem darauf verwiesen, dass die Beitragspflicht rechtmäßig sei.

Thüringer Gruppe plant Teilnahme an DVG-Demo

Kalb und seine engsten Mitstreiter – der Rentner Gerd Heimbürger und der Vorruheständler Thomas Rogge – hatten den Eindruck, „dass die SPD resigniert, weil die Wähler kaum honorieren, was die Partei an Wohltaten verteilt“. Gleichwohl bemüht sich die Regionalgruppe um einen zweiten Termin bei Schneider, diesmal ein persönliches Treffen in Berlin. Mit Ministerpräsident Bodo Ramelow sprach die Gruppe zudem unter anderem über die Bundesratsinitiative der bayerischen Staatsregierung aus CSU und Freien Wählern. Diese Initiative zur Abschaffung der Doppelverbeitragung liegt jetzt in der Länderkammer zur Beratung.

Daneben plant die Thüringer Gruppe die Teilnahme an einer DVG-Demo zum CDU-Parteitag am 4. Dezember in Stuttgart – analog zu Aktionen im vorigen Jahr. Ausdrücklich ermuntert Helmut Kalb auch Nicht-Mitglieder dazu, sich zu beteiligen. Denn es sei wichtig, dass die Politik spürt, dass der Protest der Betriebsrentner nicht nachlässt und sich auch nicht in ein paar Jahren von selbst erledigt. Schließlich wüchsen immer neue Jahrgänge von Betroffenen nach. „Deshalb sehen wir es als Verein auch als unsere Pflicht an, Aufklärungsarbeit zu leisten und diejenigen zu informieren, die jetzt noch im Berufsleben stehen“, sagt Thomas Rogge.

DVG-Mitgliederversammlung im November

Rogge macht keinen Hehl daraus, dass der DVG längst von einer Direktversicherung abrate. Niemand könne mit Blick auf das Gesetz von 2003 und das erlittene Unrecht noch guten Gewissens dafür werben. „Das aber kann eigentlich nicht im Interesse der Politik sein, die nicht müde wird, auf die drei Säulen der Altersvorsorge zu verweisen.“ Aus Rogges Sicht hat die Politik die Sprengkraft, die dem Thema Direktversicherungsbetrug mit Blick auf Millionen Betroffener innewohnt, noch nicht verstanden. „Die Menschen finden – wie überhaupt mit dem Rententhema – bei der Politik kaum Gehör. Genau das ist aber ein Grund dafür, dass sie zunehmend das Vertrauen verlieren und so viele die AfD wählen: Nicht weil die ein Konzept hätte, sondern als Warnschuss für die Regierenden.“ Die Betriebsrentner seien, ergänzt Gerd Heimbürger, in dem Ganzen „ohnehin nur ein kleines Rädchen“: Ein anderes sei beispielsweise die Doppelbesteuerung von Renten oder die Tatsache, dass Beamte bis zu 71,75 Prozent ihrer letzten Bezüge als Pension erhalten, wovon normale Rentner nur träumen könnten. Packe die Politik diese Themen nicht an, bekomme sie bei den nächsten Wahlen dafür die Quittung.

Mitte November findet die DVG-Mitgliederversammlung in Kassel statt – natürlich mit Thüringer Beteiligung. Im nächsten Jahr soll dann Erfurt Veranstaltungsort sein. „Unsere Kampfeslust hat nicht nachgelassen“, betonen Helmut Kalb und Thomas Rogge unisono. Die Politik dürfe sich ruhig warm anziehen. Denn der Protest der Pink-Westen schwelle an: Inzwischen zählt der DVG bundesweit mehr als 4000 Mitglieder. Bei der Gründung des DGV vor fünf Jahren waren es gerade einmal 40.

Kontakt unter helmut.kalb@yahoo.com

