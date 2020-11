Bildungsminister Holter für Einsatz spezieller Impfteams in Schulen und Kitas

Erfurt. Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) will Lehrer und Erzieher direkt in den Schulen und Kitas impfen lassen, sobald ein Corona-Impfstoff zur Verfügung steht.

Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) plädiert dafür, dass Lehrer und Erzieher von speziellen Teams direkt in den Schulen und Kitas geimpft werden, sobald ein Corona-Impfstoff zur Verfügung steht. „Die Impfung muss zu denen kommen, die die Impfung benötigen", sagte Holter am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. In der DDR sei es üblich gewesen, dass Teams für Impfungen an die Einrichtungen und Schulen kamen.