Nach einem Rückgang nehmen die Brandeinsätze der Feuerwehren in Thüringen wieder zu.

Brandschutzbericht: 33 Tote bei Bränden im vergangenen Jahr in Thüringen

Nordhausen/Erfurt. Die Zahl der Todesopfer bei Bränden im Freistaat hat sich im vergangenen Jahr verdoppelt.

Bei Bränden in Thüringen sind im vergangenen Jahr 33 Menschen laut einer Statistik ums Leben gekommen.

Damit wurden mehr als doppelt so viele Brandtote registriert wie im Jahr 2021 – das geht aus dem Brand- und Katastrophenschutzbericht hervor. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) stellte den Bericht am Montag in Nordhausen vor.

Brandeinsätze der Feuerwehren nehmen wieder zu

2021 seien demnach 14 Tote im Zusammenhang mit Bränden gezählt worden. Laut Bericht stieg die Zahl der Brandeinsätze der Feuerwehren im Freistaat auf 5377. Dies bedeute eine Trendumkehr, denn seit 2019 war die Zahl der Brandeinsätze zunächst gesunken, hieß es weiter.

