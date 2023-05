Die SPD von Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat die Bürgerschaftswahl in Bremen klar gewonnen. Vier Jahre nach ihrer Schlappe von 2019 kamen die Sozialdemokraten laut der letzten amtlichen Hochrechnung aus der Nacht auf 29,9 Prozent, die CDU fiel mit 25,7 Prozent wieder auf Platz zwei zurück.

Amtliche Hochrechnung bestätigt Sieg der SPD in Bremen

Bremen-Wahl Bremer Grünen-Spitzenkandidatin Schaefer kündigt Rückzug an

Bremen. Nach der Bremen-Wahl kündigt die Grünen Spitzenkandidatin ihren Rücktritt an. Damit wird sie der Landesregierung nicht mehr angehören.

Nach der Wahlschlappe der Bremer Grünen bei der Bürgerschaftswahl zieht sich deren Spitzenkandidatin Maike Schaefer zurück. Schaefer werde nicht mehr als Umweltsenatorin zur Verfügung stehe, erklärte ihre Partei am Montag in der Hansestadt. Die Grünen hatten laut amtlicher Hochrechnung bei der Wahl am Sonntag deutliche Stimmenverluste hinnehmen müssen und 11,7 Prozent erreicht.

Bei der vorherigen Bürgerschaftswahl von 2019 waren die Grünen in Bremen noch auf 17,4 Prozent gekommen. Schaefer sprach bereits am Wahlabend von einem „enttäuschenden Ergebnis“. Gleichwohl wolle ihre Partei in Bremen aber weiterregieren. Die Grünen gehören derzeit gemeinsam mit den Linken zu einer Dreierkoalition unter Führung der SPD von Bürgermeister Andreas Bovenschulte, die die Wahl vom Sonntag deutlich mit 29,9 Prozent gewann.

Bovenschulte ließ zunächst offen, ob er in der bisherigen Konstellation weiterregieren will. Auch eine große Koalition der SPD mit der CDU wäre möglich. Diese kam mit Spitzenkandidaten Frank Imhoff laut Hochrechnung auf 25,5 Prozent und wurde klar zweitstärkste politische Kraft in dem Bundesland.

Schaefer ist derzeit Umwelt- und Klimaschutzsenatorin im Bremer Senat und trat für die Grünen als Spitzenkandidatin an. Sie gehört allerdings nicht dem Vorstand ihrer Partei an. (fmg/afp)