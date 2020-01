Brexit: Thüringer Firmen fürchten Zollgrenzen

Mit dem Austritt Großbritanniens aus der EU an diesem Freitag erwarten die hiesigen Unternehmen Einbußen. Der Brexit habe Auswirkungen auf die Luftfahrtindustrie, die Automobilbranche, die Kunststoff- und Ernährungsindustrie, hieß es gestern vom Verband der Wirtschaft Thüringens. „Es droht weiterhin ein harter Bruch“, sagte Hauptgeschäftsführer Stephan Fauth.

Zwar hätten sich die Firmen so gut wie möglich vorbereitet, also Lieferketten überprüft, Lagerbestände aufgebaut und Personal geschult. Trotzdem erwartet Fauth Schwierigkeiten. „Großbritannien wird zum Drittland“, sagte er. Nötig sei jetzt ein Handelsabkommen, um die Zollfragen zu klären.

Wirtschaftsminister Tiefensee verweist auf Übergangsfrist

Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) verwies auf die Übergangsfrist bis mindestens Ende dieses Jahres, in der sich für Unternehmen und Bürger nichts ändere. Bis dahin müsse ein neues Freihandelsabkommen ausgehandelt werden. „Wenn es nicht dazu kommt, droht in einem Jahr möglicherweise ein neuer No-deal-Brexit“, sagte er. Auch die EU-Freizügigkeit gilt vorerst weiter. Nach Auskunft des Statistischen Landesamts leben etwa 430 britische Staatsbürger in Thüringen. Über die Zahl der Thüringer in Großbritannien gibt es keine Zahlen.

Großbritannien ist wichtiger Handelspartner für Thüringen

Tiefensee befürchtet negative Folgen für wechselseitige Firmenbeteiligungen. „Für Unternehmen mit Beteiligungen oder Niederlassung im jeweils anderen Land sind Fragen der Arbeitnehmerfreizügigkeit, des Kapitalverkehrs oder des Patentschutzes maßgeblich“, sagte er.

Großbritannien ist der viertwichtigste Export- und der zweitwichtigste Importmarkt für die Thüringer Wirtschaft. 270 Thüringer Unternehmen liefern Waren und Dienstleistungen ins Vereinigte Königreich. Das Handelsvolumen beläuft sich auf 1,9 Milliarden Euro.

Einen Tag vor dem Brexit stimmten am Donnerstag die 27 bleibenden EU-Staaten der Ratifizierung des Austrittsabkommens mit Großbritannien zu. Das Europaparlament hatte den mehr als 500 Seiten starken Vertrag am Mittwochabend gebilligt.

