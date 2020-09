Bürgen für Menschen: Thüringer unterstützen syrische Flüchtlinge

Teile der syrischen Hauptstadt Damaskus, so wie dieser Vorort, wurden von Kämpfen schwer beschädigt, wie das Foto aus dem Mai 2018 zeigt. Mohammeds Schwester und ihre Kinder wollen weg von dort.

Alles war vorbereitet. Der Papierkram war erledigt. Die Visa waren erteilt worden. Eine Wohnung war gefunden. Der Flug war gebucht. Mitte Mai hätten die Familie von Mohammed in Deutschland landen sollen. Hätte. Corona machte es unmöglich. Mohammed (Name geändert) sagt mittlerweile: „Natürlich ist das schwierig für mich. Aber noch schwieriger ist es für meine Schwester und ihre Kinder.“ Sie waren es, die Mohammed aus der syrischen Hauptstadt Damaskus hatte zu sich nach Thüringen nachholen wollen. Der Mann seiner Schwester starb in einem syrischen Gefängnis, vermutlich wurde er dort ermordet von den Schergen des syrischen Machthabers Baschar al-Assad.