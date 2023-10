Bürgerbeauftragter Herzberg im Interview: Das frustriert die Thüringer immer mehr

Der Thüringer Bürgerbeauftragte Kurt Herberg versucht Bürgern im Freistaat zu helfen, die Probleme oder Klärungsbedarf mit der Verwaltung oder öffentlichen Behörden haben. Zu Sprechtagen kommt er mindestens einmal pro Jahr in die einzelnen Landkreise, um sich vor Ort direkt mit den Bürgern austauschen zu können.

Erfurt. Thüringens Bürgerbeauftragter im Gespräch über den Bearbeitungsstau in den Behörden und die daraus resultierende Gefahr für den Rechtsstaat.

Kurt Herzberg ist seit 2013 Bürgerbeauftragter in Thüringen. 2019 wurde der gebürtige Eichsfelder und promovierte Theologe vom Landtag für weitere sechs Jahre in seinem Amt bestätigt.

Herr Herzberg, Sie beklagen regelmäßig, dass Menschen von der öffentlichen Verwaltung zunehmend frustriert sind, und Sie intervenieren bei den zuständigen Stellen. Hat sich die Lage inzwischen gebessert?

Leider nein. Im Gegenteil. In den vergangenen Jahren sind in meiner Behörde immer rund 900 neue Fälle jährlich eingegangen. 2023 hatten wir bis Ende September schon 1200 Fälle. Dieser Anstieg ist exorbitant. Er zeigt auch, dass die Verdrossenheit weiter zunimmt. Das weiß ich aus unzähligen Gesprächen.

Wo sind die Probleme am größten?

Da fallen mir etliche Beispiele ein. Ein für viele Ältere besonders drängendes ist die Bearbeitungszeit von Anträgen beim Behindertenfeststellungsverfahren.

Was klappt hier nicht?

Die Verfahren dauern so lange, dass es den Leuten nicht mehr zu vermitteln ist. Bevor mit der Bearbeitung von Neuanträgen begonnen wird, vergehen nicht selten sechs Monate. Ein Bürger schilderte mir, er habe sich im August beim Amt erkundigt und habe als Antwort erhalten, man arbeite gerade an Antragseingängen vom Februar. Eine Bürgerin erhielt den Bescheid für ihren Vater, an dem Tag, als dieser verstarb. Die Frau war wegen der Bearbeitungszeit tief verletzt.

Wenn Sie vor Ort nachhaken. Was hören Sie als Begründung für die Verzögerung?

Um den Grad der Behinderung festzustellen, müssen versorgungsmedizinische Gutachten eingeholt werden. Es gibt offensichtlich zu wenige Gutachter.

Die Kommunen brauchen also zusätzliches Personal?

Nicht nur die. Auch im Landesverwaltungsamt können die Mitarbeiter den Antragswust oft nicht mehr bewältigen.

Wo konkret?

Ich nenne Ihnen wieder ein Beispiel aus der Praxis: Ein gehbehinderter Bürger beantragte das entsprechende Merkzeichen für Gehbehinderung, um einen Parkausweis zu bekommen. Der Antrag wurde abgelehnt. Daraufhin legte er Widerspruch ein. Das ist Sache der übergeordneten Behörde, also des Landesverwaltungsamtes.

Lassen Sie uns raten: Auch dort gibt es einen Bearbeitungsstau.

Richtig. Im Landesverwaltungsamt beginnt die Bearbeitung derzeit nach fünf Monaten des Widerspruchseingangs und braucht dann wegen der nötigen Begutachtung wiederum mehrere Monate. Am Ende dauert es auch mal zwei Jahre, bis ein Widerspruchsbescheid vorliegt. Neulich rief mich eine Frau an, die erschrocken war über die Dauer. Sie war selbst Ortsteilbürgermeisterin und sagte: „Täglich muss ich den Leuten erklären, dass der Rechtsstaat funktioniert. Jetzt fange ich selber an, daran zu zweifeln.“

Okay, bei den Schwerbehindertenfeststellungsverfahren läuft es nicht. Wo gibt es noch Defizite?

Bei den Kommunen sieht es leider beim Thema Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen nicht besser aus. Erst Anfang der Woche hatte ich den Fall, dass der Antrag im Dezember 2021 gestellt wurde und noch keinerlei Zeitauskunft über den Abschluss des Verfahrens möglich war. Die Bürger bekommen zum Teil erst in zwölf Monaten einen Termin, um ihren Antrag überhaupt abgeben zu können.

Aber eine Einbürgerung sollte man auch nicht übers Knie brechen.

Das ist doch unbestritten. Dennoch. Die Bearbeitung dauert zu lang und das verhindert Integration.

Wie meinen Sie das?

Ein weiteres Beispiel: Da ist der syrische Student, der hervorragend Deutsch spricht, hier studiert und im Februar 2022 mit dem Antrag alle nötigen Unterlagen abgeben hat. Sein Professor bescheinigte ihm, dass er für bestimmte Praktika im Ausland die deutsche Staatsbürgerschaft braucht. Sein Studienerfolg also von der Einbürgerung abhängt. Mit der Bearbeitung seines Antrags ist aber noch gar nicht begonnen worden.

Den Kommunen wurden diverse Aufgaben vom Land übertragen. Ist die Einbürgerung bei ihnen überhaupt an der richtigen Stelle?

Meiner Ansicht nach nicht. Das neu zu gründende Migrationsamt sollte die Einbürgerungen erledigen. Dort muss man Kompetenzen bündeln und Verfahren transparenter machen. Der Gesetzentwurf dazu liegt im Landtag – leider findet sich dort zur Einbürgerung nichts. Der Landtag sollte den Vorschlag aufgreifen und mutige Entscheidungen treffen. Im Sinne der Integration und zur Entlastung der Kommunen.

Sie sprachen vorhin von „etlichen Beispielen“, wo es nicht läuft. Sie haben also weitere.

Bei der Thüringer Energienetze GmbH – kurz TEN – häufen sich in gravierender Höhe die Anträge zur Genehmigung von Photovoltaikanlagen. Darauf warten die Bürger zum Teil sechs bis acht Monate. Der Fachbetrieb hat es eingebaut, meldet es fertig. Der Bürger wartet dann auf die Freischaltung durch die TEN. Und es passiert monatelang nichts.

Klingt, als würde aus Ihrer Sicht bei der TEN die Energiewende sabotiert.

Diese Wahrnehmung ist falsch. Ich mache nicht der TEN den Vorwurf, sondern ich versuche, die Wahrnehmung der Menschen zu kommunizieren. Die Leute, die bei der Energiewende mitmachen, die Geld investieren und genau das tun, was die Politik von ihnen fordert, fragen sich plötzlich: „In welchem Film bin ich hier?“

Ihr Fazit zum Wirken der öffentlichen Verwaltung in Thüringen?

Die öffentliche Verwaltung steht mit dem Rücken zur Wand, sie kann nicht mehr. Der Gesetzesvollzug im Freistaat ist in angemessener Zeit nicht mehr sichergestellt. Es gibt in einigen Bereichen gravierende Umsetzungsdefizite. Das muss sich ändern, denn die Erfahrung im konkreten Einzelfall bestimmt oft die Bewertung des Großen und Ganzen – unseres demokratischen Rechtsstaats.

