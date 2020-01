Bürgerinitiative Hirschberg mahnt zur Eile

Für Hirschberg und Gefell wird die Zeit jetzt richtig knapp. Angesichts nur noch weniger verbleibender Tage, um möglicherweise noch zu einem gemeinsamen Antrag auf Fusion zu gelangen, bevor sich am 19. März die Schranken für das dritte und letzte Gemeindeneugliederungsgesetz dieser Legislatur in Thüringen schließen, mahnt die Bürgerinitiative Hirschberg zur Eile.

Nach dem Hin und Her der zurückliegenden Jahre, der Hinwendung Tannas zu Saalburg-Ebersdorf und der Willens­bekundung der Bürger auf der letzten Einwohnerversammlung am Dienstag, 26. Februar, mit Gefell zusammenzugehen, bestünde nun in Sachen freiwilligem Zusammenschluss noch eine letzte Chance. Diese gelte es zu nutzen.

Dabei haben Uwe Zeuner, Bernd Diers – beide sitzen im Stadtrat von Hirschberg – am Dienstag vor allem eines im Sinn: „Es wäre doch unsinnig, sich das versprochene Geld durch die Lappen gehen zu lassen, indem man den Termin untätig verstreichen lässt.“ Die Sichtweise der Bürgerinitiative Hirschberg umfasst im Kern folgende Punkte:

Oberstes Ziel der Hirschberger Stadtverwaltung um ­Bürgermeister Rüdiger Wohl (parteilos) müsse die vollständige Entschuldung der Stadt im Rahmen des dritten ­Gemeindeneugliederungs­gesetzes sein.

Neben der vorteilhaften Entschuldung würde diese rechtzeitige, freiwillige Neugliederung der neu zu gründenden Kommune auch den Zugriff auf die vom Land ausgeschriebene Fusionsprämie in Höhe von 200 Euro pro Einwohner sichern. „Das beliefe sich für Hirschberg und Gefell immerhin auf einen Betrag von einer knappen Million Euro“, betont Uwe Zeuner, der Vorsitzende der Bürgerinitiative im Gespräch mit der OTZ. „Über diese Mittel können die Kommunen frei verfügen, sie in den Orten investieren.“

Mit Gefell gebe es Verbindungen auf sozialer, kommunaler, kultureller und privater Ebene und einen gemeinsamen Schulstandort mit Grund- und Regelschule.

Die zum 1. Januar neu gegründete Einheitsgemeinde Rosenthal am Rennsteig sei aktuell wegen fehlender Bereitschaft keine Alternative für Hirschberg. Zudem wisse man nicht, ob der zur Kommunalwahl neu gewählte Gemeinderat dort tatsächlich an einer kurzfristigen Eingliederung von Hirschberg interessiert ist. Dahingehend bestünden berechtigte Zweifel.

Mit einem rechtzeitigen, gemeinsamen Antrag der Städte Hirschberg und Gefell sei ein Höchstmaß an kommunaler Selbstverwaltung garantiert, insbesondere, wenn man sich als Landgemeinde zusammenschließe.

Beide Kommunen erfüllten laut Bürgerinitiative zusammen zudem langfristig die vorgesehenen Bedingungen im Gesetz hinsichtlich der Mindest-Einwohnerzahl neu zu gründender Gemeinden. Mit 4812 Einwohnern in Gefell und Hirschberg (Stand: Ende 2018) wäre der Fortbestand bis weit über das Jahr 2035 ­hinaus gesichert, so Diers.

Argumenten gegen eine rasche Einigung und eine Fusion mit Gefell erteilen die drei Männer eine klare Absage. Es müssten für eine Fusion im Rahmen des dritten Gesetzes keine 6000 Einwohner in der neuen Gemeinde mehr zusammenkommen, das hätte gerade die Entstehung von Rosenthal gezeigt. Auch die Kritik, eine Kommune aus Hirschberg und Gefell könne nach kurzer Zeit keinen leistungsfähigen Haushalt mehr stellen, weist die Bürgerinitiative zurück. Vielmehr biete die letzte Runde der Gemeindeneugliederungsgesetze in Thüringen eine Chance für einen Schritt in die richtige Richtung. Später – nach Entschuldung und Prämie – könne man ja immer noch ­Fusionspläne in Richtung ­Rosenthal schmieden.

Aus Sicht der Bürgerinitiative Hirschberg müssen die Stadträte zur nächsten Stadtratssitzung am 12. März, 19 Uhr, den Beschluss für eine Städtefusion von Hirschberg und Gefell als Landgemeinde treffen. Gleiches gelte für die Stadt Gefell. Die Beschlüsse müssten wortgleich getroffen sein. Mit Einreichung beider Beschlüsse und Nachreichen der Antragsunterlagen sei die Entschuldung von Hirschberg noch zu erreichen. Sollte sich der Stadtrat gegen eine Fusion mit Gefell entscheiden, werde die Bürgerinitiative womöglich ein entsprechendes Bürgerbegehren initiieren.