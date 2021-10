Bürgermeister Rüdiger Wohl spricht vom „Glückstag für Hirschberg“

Hirschberg. Die Zeit der angespannten Kassenlage ist für die Stadt Hirschberg nach zwölf Jahren vorbei. Der Stadtrat beschließt einen Haushalt ohne Bedarfszuweisung.

Die Stadt Hirschberg atmet auf: Die Saalestadt kann nach zwölf Jahren im Haushaltskonsolidierungsprogramm wieder selbst über ihre Finanzen entscheiden. Mit dem vom Stadtrat am Dienstagabend einstimmig beschlossenen Haushalt 2021 beginnen neue Zeiten. Bürgermeister Rüdiger Wohl (parteilos) sprach von einem „Glückstag für Hirschberg“. Dank wieder sprudelnder Gewerbesteuereinnahmen ist Hirschberg mit einem Gesamthaushaltsvolumen von 10,4 Millionen Euro nach all den Jahren der Einschränkungen und Vorgaben plötzlich reich.

Die Stadt Hirschberg hat aufgrund der günstigen Entwicklung ihren Antrag auf die Bedarfszuweisung des Landes zurückgezogen und „stehenden Fußes die Stadtratsitzung“ anberaumt. Größte Posten im 3,2 Millionen Euro umfassenden Vermögenshaushalt sind mit rund 864.500 Euro die ordentliche Tilgung von Krediten, 796.900 Euro Zuführung an die allgemeine Rücklage und 709.500 Euro Deckung von Fehlbeträgen, teilte Kämmerin Stefanie Munzert mit. So wird mit der Rückzahlung von 493.000 Euro an die Thüringer Aufbaubank eine finanzielle Altlast aus der Zeit des vor 25 Jahren abgeschlossenen Abrisses der Lederfabrik beglichen. „Unsere künftigen Haushalte werden jährlich um rund 400.000 Euro mehr Spielraum haben“, so Rüdiger Wohl.

Bereitgestellt werden 40.000 Euro Planungskosten für den Hochwasserschutz, 30.000 Euro für die Straßenbeleuchtung am Erlichbach und 20.000 Euro in der Garten- und Schulstraße. Die Stadt Hirschberg nimmt mit dem Haushalt 2021 keine Änderung bei den Hebesätzen für die Grund- und Gewerbesteuer vor. „Im neuen Haushalt haben wir insgesamt 138.000 Euro für für den Hochwasserschutz veranlasst. Da geht es um Sofortmaßnahmen nach dem Starkregen wie die Entschlammung von Teichen und eine Stützmauer im Ortsteil Sparnberg sowie um Feuerwehrausrüstungsgegenstände, aber auch um Planungsleistungen für die Ortsteile Ullersreuth und Göritz“, so der Bürgermeister.

Die kommenden Haushalte will der Stadtrat Hirschberg jeweils früh im Jahr verabschieden, damit man bei den Ausschreibungen für Bauleistungen Firmen mit möglichst günstigen Angeboten finde.