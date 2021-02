Bürgermeister von Neuhaus am Rennweg: „Wir sind die Buhmänner“

Auf dem Parkplatz am Bahnhof Rennsteig. Am Sonntag herrschte im Thüringer Wald wieder Riesenandrang (Archivfoto).

Neuhaus am Rennweg. Der Bürgermeister von Neuhaus am Rennweg entschuldigt sich bei Einheimischen und Gästen für Unannehmlichkeiten.

Uwe Scheler hat die Worte inzwischen verarbeitet, die er am Wochenende hören musste. Da seien schon einige Beleidigungen darunter gewesen. Vor allem von Tagestouristen. „Als Bürgermeister sind wir in den Orten des Thüringer Waldes aktuell oft der Buhmann“, so das Oberhaupt von Neuhaus am Rennweg. Einwohner werfen ihm vor, keinen anständigen Winterdienst auf die Beine zu stellen, Anwohner beklagen sich darüber, dass Rettungswege und Privatzufahrten versperrt sind. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog