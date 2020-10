Büro-Einkaufsliste der Landesverwaltung: Was das Thüringer Umweltministeriums empfiehlt

Im Thüringer Umweltministerium hat man sich in den vergangenen Monaten ausführlich mit Lochern, Stempeln, Kugelschreibern, Füller und Taschenrechner beschäftigt. Und das sind nur einige Beispiele. Es geht darum, was in der Landesverwaltung in den nächsten Jahren angeschafft werden soll.

Zu der Frage sind sogenannte Leistungsblätter im Haus von Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) erarbeitet worden, die unserer Zeitung vorliegen. Ergebnis der Überlegungen: In Zukunft sollen von der Landesverwaltung nur noch Kugelschreiber angeschafft werden, deren Minen auswechselbar sind und deren Gehäuse „aus Holz aus heimischer Forstwirtschaft, Recyclingkunststoff oder Recyclingpappe“ bestehen. Bleistifte sollen nur noch dann angeschafft werden, wenn sie unlackiert sind oder ihre Lackierung frei von Lösemitteln und Schwermetallen ist. Selbst für Büroklammern macht das Ministerium in diesen Leistungsblättern Empfehlungen. Diese sollen „aus reinem Stahl oder oberflächenverzinktem Stahl“ sein. „Sie dürfen nicht vernickelt, verchromt oder vermessingt sein.“

Bei den Empfehlungen des Thüringer Umweltministeriums für nachhaltigen Umgang geht es auch um Essen und Trinken. Immerhin hängt ein Großteil der globalen Umweltzerstörung mit der Art und Weise zusammen, wie vor allem die Menschen in der westlichen Welt essen und trinken – und was sie wegwerfen. In einem sogenannten Leistungsblatt ist niedergeschrieben, wie Konferenzen, Workshops oder Messen unter der Verantwortung der Landesverwaltung in Zukunft möglichst nachhaltig gestaltet werden sollen.

Das Ziel: Mehrweggeschirr und Rückkehr zur Zuckerdose

So heißt es dort, um Lebensmittelabfälle zu vermeiden, sollten bei solchen Veranstaltungen keine unnötig großen Portionen mehr ausgegeben werden. Zudem solle dort nur noch Mehrweggeschirr verwendet werden, Servietten und Küchenrollen sollten aus Altpapier einer bestimmten Güteklasse bestehen. Außerdem will das Ministerium zum Beispiel die Zucker- oder Senf-Sticks von Veranstaltungen des Landes verbannen, bei denen eine bestimmte Menge in einem Kunststoff verpackt ist. Also: Zuckerdose statt Zucker-Stick.

Ein Sprecher des Thüringer Umweltministeriums bestätigte unserer Zeitung, dass die entsprechenden Leistungsblätter in den vergangenen Monaten in dem Haus erarbeitet worden sind. Sie seien Teil einer Vorlage des Hauses für eine Kabinettssitzung der Landesregierung. Ziel sei es, die mit der Beschaffung in der Landesverwaltung beauftragten Mitarbeiter dafür zu sensibilisieren, dass die öffentliche Hand bei der Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen eine Vorbildwirkung habe. Deshalb sei es wichtig, dass die Landesverwaltung selbst etwa bei Büroartikeln darauf achte, dass diese möglichst nachhaltig hergestellt worden seien oder sich möglichst nachhaltig verwenden ließen.

Nach weiteren Unterlagen aus dem Umweltministerium, die unserer Zeitung vorliegen, tragen andere Ministerien der Landesregierung die erarbeiteten Leistungsblätter nicht unbedingt euphorisch mit. Sie haben die Verbindlichkeit dieser Papiere entschärft. Es sind nun keine Vorgaben mehr, sondern eher Empfehlungen.

Die CDU spricht von „grünem Klassenstrebertum

Indem die Leistungsblätter den Angaben nach auf Druck anderer Ministerien mit dem Hinweis versehen worden sind, dass bei der Beschaffung der nachfolgend genannten Güter „grundsätzlich und bei Verfügbarkeit entsprechenden Haushaltsmittel“ die folgend genannten Umweltschutzanforderungen einzuhalten seien, ist klar, dass auch anderes Material angeschafft werden kann; vor allem, wenn die nachhaltigen Güter teurer sein sollten als weniger umweltfreundliche Dinge.

Eine erste Reaktion aus den Reihen der Thüringer CDU zu den Empfehlungen des Ministeriums kommt vom Parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, Andreas Bühl, und lautet so: „Haben die Grünen im Umweltministerium sonst keine Probleme? Die Initiative ist das Recyclingpapier nicht wert, auf der sie geschrieben ist.“ Bühl wirft Siegesmund sogar vor, an einer „Öko-Diktatur“ zu arbeiten und Steuergelder „mit grünem Klassenstrebertum“ zum Fenster hinaus zu werfen. Ein Sprecher Siegesmunds weist derlei Kritik zurück. Vieles, was in den Leistungsblättern niedergeschrieben stehe, würde von den Beschaffern in der Landesverwaltung ohnehin schon berücksichtigt. „Plastikschrott oder giftige Lackierungen gehören einfach nicht in die Büro-Einkaufsliste“, sagt er.

Doch auch in Regierungskreisen wird bestätigt, dass es selbst innerhalb der Landesregierung einige Vorbehalte gegenüber den Empfehlungen des Umweltministeriums gibt. „Die Initiative wird eher zähneknirschend mitgetragen“, heißt es aus diesem Kreis. Der bürokratische Aufwand steige, die Vergaben würden im Zweifel angreifbarer. Wenn das Umweltministerium diese Empfehlungen umsetzen wolle, soll das Ressort doch zunächst selbst „in einer Art Pilotphase“ testen, wie praktikabel sie tatsächlich seien.