Bundestag: Deutsche werden nicht automatisch Organspender

Der Bundestag hat darüber abgestimmt, wie die Organspende in Deutschland in Zukunft geregelt sein wird. Die Abgeordneten stimmten mehrheitlich gegen die von Gesundheitsminister Jens Spahn forcierte Widerspruchslösung nach der jeder, der nicht explizit widerspricht, als Organspender zählt. Diese Lösung war unter anderem auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel favorisiert worden.

Während 292 Abgeordnete für den Antrag stimmten, sprachen sich 379 Abgeordnete dagegen aus, drei enthielten sich. Damit bleiben Organspenden in Deutschland weiterhin nur mit ausdrücklicher Zustimmung erlaubt.

Grünen-Chefin Annalena Baerbock und Linke-Vorsitzende Katja Kipping fanden mit ihrem Gegenvorschlag – die erweiterte Entscheidungsregelung – mehr Unterstützung. Ihr Entwurf wurde in zwei Abstimmungen mehrheitlich angenommen.

Dieser Entwurf regelt die Organspende nicht mit einem Automatismus, potenzielle Organspender sollen demnach allerdings regelmäßig daran erinnert werden, ihre Entscheidung in einem staatlichen Spender-Register zu dokumentieren. Dieser Entwurf hatte unter anderem die Unterstützung von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Organspende: Zahl der Spender ging zuletzt zurück

Beide Entwürfe hatten das Ziel, mehr Organspenden in Deutschland zu erwirken. 9000 Patienten in Deutschland stehen auf den Wartelisten für Spenderorgane. Die Zahl der Spender war im vergangenen Jahr wieder leicht auf 932 zurückgegangen, nachdem 2018 noch 955 Menschen nach ihrem Tod Organe für andere Patienten überlassen hatten. Es gab nun aber weiterhin mehr Spender als beim bisherigen Tiefstand von 797 im Jahr 2017. Im vergangenen Jahr wurden 2995 Organe an die Vermittlungsstelle Eurotransplant übergeben – vor allem Nieren, Lebern und Lungen.

Unabhängig von der Debatte über neue Regeln gilt seit vergangenem Jahr ein Gesetz, das die Bedingungen für Organspenden in Kliniken verbessern soll. Es sieht mehr Geld sowie mehr Kompetenzen und Freiräume für Transplantationsbeauftragte der Kliniken vor. Mobile Ärzteteams sollen kleineren Häusern ohne eigene Experten helfen, einen Hirntod als Voraussetzung für Organ-Entnahmen festzustellen.

