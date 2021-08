Friedrich Merz polarisiert mit Aussagen zu angeblichen Einwanderungsplänen der Grünen. Partei-Funktionäre kontern jetzt. Mehr im Blog.

Friedrich Merz polarisiert mit Aussagen zu angeblichen grünen Einwanderungsplänen

Die Grünen werfen dem CDU-Politiker Lüge vor

Laschet erwartet von Bund-Länder-Runde "klares Signal" für Wiederaufbau nach Flut

Annalena Baerbock wirft der großen Koalition "Klima-Hasenfüßigkeit" vor

CDU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt fordert unbegrenzte Wiederaufbauhilfe für die Flutopfer

Der "Spiegel" erhebt neue Plagiatsvorwürfe gegen Armin Laschet

Berlin. Die Bundestagswahl rückt immer näher. In wenigen Wochen wählt Deutschland ein neues Parlament. Bisher hatte es um die Chancen der CDU und CSU gut gestanden. Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet machte zuletzt aber keine gute Figur und stand nach seiner Performance nach der Hochwasser-Katastrophe in Nordrhein-Westfalen zunehmend in der Kritik. Bei einem Besuch im Krisengebiet schlug ihm von Anwohnern regelrecht Hass entgegen. In einem Beliebtheitsranking deutscher Politiker rutschte der CDU-Politiker sofort ab. Jetzt setzt sich der Kanzlerkandidat allerdings aktiv ein und fordert eine Sondersitzung des Bundestags und klare finanzielle Zusagen für den Wiederaufbau in den Hochwassergebieten.

Von den negativen Schlagzeilen über die Spitzenkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, kann Laschet allerdings nicht profitieren. Zumal sich Laschet nun ebenso hartnäckigen Plagiatsvorwürfen ausgesetzt sieht wie die Grünen-Kandidatin.

Derweil bringen sich die Grünen bei ihrem zentralen Wahlkampf-Thema in Position: Am Dienstag stellten Baerbock und Co-Parteivorsitzender Robert Habeck das Klimaschutz-Sofortprogramm der Partei vor. Ihr Vorwurf: Die große Koalition lehne Klimaschutz-Vorschläge ab, bliebe aber selbst welche schuldig. Sollten die Grünen an der nächsten Regierung beteiligt sein, wollen sie, dass ein ganzes Ministerium sich künftig um den Klimaschutz kümmert.

Um den Spitzenkandidaten der bleibt es dagegen verhältnismäßig ruhig. Geht Olaf Scholz am Ende als lachender Sieger aus dem Rennen um das Kanzleramt?

Nachrichten zur Bundestagswahl vom Sonntag, 8. August: Grüne wirft Merz Lüge vor

11.45 Uhr: Die Grünen haben dem CDU-Politiker Friedrich Merz in der Debatte über Einwanderung vorgeworfen, die Unwahrheit zu sagen. Merz hatte auf Twitter und in einem Beitrag auf "Focus online" geschrieben: "Ein grünes 'Einwanderungsministerium' soll möglichst viele Einwanderer unabhängig von ihrer Integrationsfähigkeit nach Deutschland einladen." Auch solle die "Gender-Sprache uns allen aufgezwungen und das Land überzogen werden mit neuen Verhaltensregeln, Steuern und Abgaben".

Die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Britta Haßelmann, entgegnete auf Twitter: "Friedrich #Merz lügt. Seine jüngsten Behauptungen sind bodenlos."

Nachrichten zur Bundestagswahl vom 7. August: Laschet erwartet von Bund-Länder-Runde "klares Signal" für Wiederaufbau nach Flut

21.40 Uhr: Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) erwartet von Bund und Ländern klare finanzielle Zusagen für den Wiederaufbau in den Hochwasserregionen. "Von der Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag muss ein klares Signal kommen: Ein umfassender Wiederaufbau für die Flutgebiete - sofort, solidarisch und sicher für die nächsten Jahre", sagte Laschet der "Bild am Sonntag".

Es gehe allein in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen um Schäden in zweistelliger Milliardenhöhe, sagte Laschet. Er versprach Mittel in unbegrenzter Höhe: "Tod und Leid können wir nicht wieder gut machen, aber nach dem Wiederaufbau soll keine Stadt, kein Dorf, keine Familie schlechter dastehen als vorher. Dafür gibt es keine Obergrenze." Der Wiederaufbau sei eine nationale Aufgabe. "Da brauchen wir nicht nur die Milliarden von Bund und Ländern, sondern auch Bauunternehmen und Handwerker aus dem gesamten Bundesgebiet, die mehrere Monate im Katastrophengebiet arbeiten."

Laschet forderte zudem eine schnelle Sondersitzung des Bundestags. Das Parlament müsse "schnell zusammenkommen, um jetzt das Wiederaufbaugesetz zu beschließen". Zudem werde Rechtssicherheit gebraucht: "Kein Unternehmen soll Insolvenz anmelden müssen." Für Nordrhein-Westfalen will Laschet zudem einen Sonderbeauftragten für die Fluthilfe berufen, "einen erfahrenen Praktiker, der den Menschen beim Wiederaufbau hilft, Probleme vor Ort sammelt und an die Ministerien meldet - damit unsere Hilfen schnell, zielgenau und passend sind".

Scharfe Kontroverse zwischen Merz und Grünen über Einwanderung

18.13 Uhr: Der CDU-Politiker Friedrich Merz hat die Grünen scharf angegriffen. "Ein grünes "Einwanderungsministerium" soll möglichst viele Einwanderer unabhängig von ihrer Integrationsfähigkeit nach Deutschland einladen", schrieb Merz auf Twitter und in einem Beitrag auf "Focus online". Auch solle die "Gender-Sprache uns allen aufgezwungen und das Land überzogen werden mit neuen Verhaltensregeln, Steuern und Abgaben". Die Grünen wollen Themen rund um Gleichberechtigung und Teilhabe in einem eigenen Ministerium bündeln. "Dazu werden wir die Aufgaben zur Einwanderungsgesellschaft aus dem Innenministerium herauslösen", heißt es im Wahlprogramm.

Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Samstag zu den Vorwürfen von Merz: "Das Ganze ist ziemlich an den Haaren herbeigezogen." Kellner fügte hinzu: "Ich würde mir von Friedrich Merz wünschen, dass er es mal mit eigenen Vorschlägen probiert - dann streiten wir gern darüber." Die stellvertretende Grünen-Chefin Ricarda Lang schrieb auf Twitter: "Menschen mit Migrationsgeschichte sind für die Union nur dann Teil dieser Gesellschaft, wenn es gerade passt, sobald es schlecht läuft, werden sie als Feindbild instrumentalisiert."

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hatte die Idee eines Ministeriums für Einwanderungsfragen zurückgewiesen. "Wir brauchen kein grünes Multi-Kulti-Ministerium, in dem linke Aktivistinnen und Aktivisten ihre Agenda umsetzen. Wir müssen Migration wirksam ordnen und steuern", schrieb Ziemiak auf Twitter.

BDI fordert Wahlkampf ohne "Nebensächlichkeiten"

10.28 Uhr: Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) kritisiert den aus seiner Sicht bisher inhaltsschwachen Bundestagswahlkampf. "Die bisher schwache inhaltliche Auseinandersetzung in diesem Wahlkampf besorgt die Industrie", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang der "Welt am Sonntag". "Angesichts der gewaltigen Herausforderungen, vor die uns internationale Zusammenarbeit, Klimawandel, Digitalisierung und die Corona-Krise stellen, ist es höchste Zeit, wegzukommen von Nebensächlichkeiten." Es müssten endlich intensive Debatten über die Konzepte der Parteien "zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland" geführt werden.

Beim Abgleich zentraler Forderungen der Konzepte ergab sich Lang zufolge, "dass sich zwar CDU/CSU und FDP deutlich wirtschaftsnäher zeigen, aber bei wesentlichen Zukunftsfragen eine interessante Dreierkonstellation mit den Grünen bilden" würden. Dies gelte etwa für den Ausbau Erneuerbarer Energien zu wettbewerbsfähigen Energiekosten. Bei der Umsetzung setzten die Grünen aber "eher auf staatliche Gängelung statt marktwirtschaftlicher Impulse", kritisiert der BDI-Hauptgeschäftsführer. Mit Blick auf die Sozialdemokraten sagte Lang: "Die SPD zeigt sich bei zahlreichen für die Wirtschaft relevanten Positionen unentschlossen; dies ist gerade bei industriepolitisch wichtigen Themen wie der Abschaffung der EEG-Umlage sowie bei digitalen Genehmigungsverfahren enttäuschend."

Baerbock wirft großer Koalition "Klima-Hasenfüßigkeit" vor

9.32 Uhr: Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat Kritik ihrer Mitkonkurrenten um die Kanzlerschaft, Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD), an den Klimaschutzplänen der Grünen zurückgewiesen. "Herr Laschet und Herr Scholz müssen begreifen, dass das Pariser Klimaabkommen keine freiwillige Absichtserklärung ist, sondern ein internationaler Vertrag, der auch eine deutsche Bundesregierung bindet", sagte Baerbock dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Vorschläge abzulehnen, ohne selbst welche zu machen, bringt uns keinen Meter voran", sagte die Grünen-Chefin. Sie warf der großen Koalition zugleich "Klima-Hasenfüßigkeit" vor, die die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes gefährde.

"Es ist völlig klar, dass wir mehr Tempo beim Klimaschutz brauchen", betonte Baerbock. Die neue Bundesregierung müsse Klimaschutz für alle Bereiche zum Handlungsmaßstab machen, "mit einem starken Klimaschutzministerium als Motor der Veränderung". Erneuerbare Energien müssten massiv ausgebaut werden. "Dazu muss auf jedes neue Dach eine Solaranlage", forderte Baerbock. Zudem müssten zwei Prozent der Landesfläche für Windkraft freigegeben werden.

Dobrindt fordert unbegrenzte Wiederaufbauhilfe für Flutopfer

4 Uhr: CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat sich für eine unbegrenzte staatliche Wiederaufbauhilfe für die von der Flutkatastrophe betroffenen Menschen in NRW und Rheinland-Pfalz ausgesprochen: "Dafür darf es weder eine zeitliche, noch eine finanzielle Begrenzung geben", sagte Dobrindt unserer Redaktion. "Wir brauchen einen Wiederaufbaufonds, der nach oben offen ist." Der Bund werde sich erheblich daran beteiligen, dass man die Schäden beseitigt. Er sehe hier kein finanzielles Limit: "Das, was mit Geld an Schäden beseitigt werden kann, wird mit unserer Unterstützung beseitigt werden."

Wichtig sei zudem, dass die Soforthilfe und weitere Unterstützungsleistungen unbürokratisch bei den Betroffenen ankämen. Bund und Länder müssten alles dafür tun, den Menschen eine Perspektive zu schaffen, "dass die Motivation für den Wiederaufbau nicht gebrochen wird". Lesen Sie dazu: Flut: Die Regierungen dürfen bei den Hilfen nicht geizen

6. August: Bundestagswahlkampf: Für Laschet und Baerbock wird es eng

Armin Laschet und Annalena Baerbock werden von Fehltritten verfolgt. Das macht sich auch in den Umfragen zur Bundestagswahl bemerkbar. Lesen Sie dazu: Umfragewerte im Sinkflug: Warum es für Schwarz-Grün eng wird

Umfragewerte im Sinkflug: Warum es für Schwarz-Grün eng wird Beim Kampf um Stimmen, Mandate und am Ende um das Kanzleramt erlebt die Öffentlichkeit eine spektakuläre Achterbahnfahrt der politischen Stimmung. Wenn es an Inhalten fehlt, schweift der Blick schnell ab auf Oberflächlichkeiten. So leider auch in diesem Wahlkampf. Lesen Sie dazu: Warum dieser Wahlkampf öde und oberflächlich bleibt

Warum dieser Wahlkampf öde und oberflächlich bleibt Trotz der Extremsituation nach der Flutkatastrophe soll die Bundestagswahl im Ahrtal sichergestellt werden - und dort unter anderem in Bussen gewählt werden können. Eine Reihe von besonderen Vorkehrungen sei vereinbart worden, teilte der Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz am Freitag in Bad Ems mit. Viele der üblichen Wahllokale stehen für die Stimmabgabe nicht zur Verfügung, da die Gebäude beschädigt wurden oder für andere Aufgaben benötigt werden.

sichergestellt werden - und dort unter anderem in Bussen gewählt werden können. Eine Reihe von besonderen Vorkehrungen sei vereinbart worden, teilte der Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz am Freitag in Bad Ems mit. Viele der üblichen Wahllokale stehen für die Stimmabgabe nicht zur Verfügung, da die Gebäude beschädigt wurden oder für andere Aufgaben benötigt werden. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie erwartet Hamburgs Landeswahlleiter Oliver Rudolf einen Rekord-Anteil von Briefwählern bei der Bundestagswahl. Etwa jede zweite Stimme könne per Briefwahl abgegeben werden, sagte er am Freitag. "Rund 50 Prozent halte ich für durchaus realistisch."

Die Bundesregierung ist mit dem Vorhaben gescheitert, noch vor der Bundestagswahl eine Strategie zum besseren Schutz der Moore in Deutschland vorzulegen. Trotz intensiver Bemühungen sei es nicht gelungen, mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium darüber eine Einigung zu erzielen, teilte das Umweltressort am Freitag in Berlin mit. "Das Bundesumweltministerium plant nun, kurzfristig eine eigene Ressortstrategie zu erarbeiten", hieß es weiter.

Gegen das Buch "Die Aufsteigerrepublik" von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet gibt es laut "Spiegel" erneut Plagiatsvorwürfe. Das Magazin berichtete am Freitag vorab aus seiner neuen Ausgabe, neben den bereits bisher öffentlich bekannten Textübernahmen ohne ausreichende Quellenangabe gebe es mindestens vier weitere Stellen, bei denen Laschet Fragmente von anderen Autoren übernommen habe, ohne die Herkunft dieser Passagen zu kennzeichnen.

Nachrichten zur Bundestagswahl vom 5. August: Dobrindt rechnet bei Bundestagswahl mit knappem Ausgang

Der Spitzenkandidat der CSU für die Bundestagswahl, Alexander Dobrindt, rechnet mit einem knappen Wahlausgang. "Es wird ein Foto-Finish geben", sagte Dobrindt unserer Redaktion. "Nichts ist entschieden." Eine linke Mehrheit aus Grünen, SPD und der Linkspartei sei noch genauso möglich wie eine Ampelkoalition oder ein Jamaika-Bündnis.

Die saarländischen Grünen haben die endgültige Nicht-Zulassung ihrer Landesliste für die Bundestagswahl bedauert. "Ich bin enttäuscht über das Ergebnis. Auf jeden Fall", sagte Grünen-Politikerin Lisa Becker, die als Vertrauensperson der Partei fungiert, nach der Entscheidung des Bundeswahlausschusses. "Im Moment können wir nichts mehr ausrichten. Da ist es jetzt einfach so wie es ist." Juristisch könne sie den Beschluss aber "nicht ganz nachvollziehen".

ihrer Landesliste für die Bundestagswahl bedauert. "Ich bin enttäuscht über das Ergebnis. Auf jeden Fall", sagte Grünen-Politikerin Lisa Becker, die als Vertrauensperson der Partei fungiert, nach der Entscheidung des Bundeswahlausschusses. "Im Moment können wir nichts mehr ausrichten. Da ist es jetzt einfach so wie es ist." Juristisch könne sie den Beschluss aber "nicht ganz nachvollziehen". Die Grünen können im Saarland nicht mit einer Landesliste an der Bundestagswahl teilnehmen. Der Bundeswahlausschuss wies am Donnerstag die Beschwerde der Partei gegen die Entscheidung des saarländischen Landeswahlausschusses zurück, die dortige Landesliste nicht zuzulassen. Hintergrund sind Fehler bei der Aufstellung der Liste.

teilnehmen. Der Bundeswahlausschuss wies am Donnerstag die Beschwerde der Partei gegen die Entscheidung des saarländischen Landeswahlausschusses zurück, die dortige Landesliste nicht zuzulassen. Hintergrund sind Fehler bei der Aufstellung der Liste. Die AfD kann in Bremen doch mit einer Landesliste zur Bundestagswahl antreten. Der Bundeswahlausschuss hat am Donnerstag in Berlin einer Beschwerde der Partei gegen einen gegenteiligen Beschluss des Landeswahlausschusses stattgegeben. Die Entscheidung fiel nach einer längeren juristischen Diskussion.

der Partei gegen einen gegenteiligen Beschluss des Landeswahlausschusses stattgegeben. Die Entscheidung fiel nach einer längeren juristischen Diskussion. Ein Bildausschnitt der Grünen mit den Spitzenkandidatinnen im Bund und im Land Berlin sowie weiteren Frauen hat im Internet für Debatten gesorgt. Das Foto der Damengruppe unter anderem mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und der Spitzenkandidatin für die Berliner Abgeordnetenhaus-Wahl, Bettina Jarasch, hatten die Grünen von Berlin-Mitte auf Twitter mit einer Geschlechterattacke auf die Union versehen und geschrieben: "Während sich auf den Gruppenfotos der Union wieder alte Männer zusammendrängen ..." Wenig später kam allerdings heraus, dass auf dem Ursprungsfoto die Frauengruppe rechts und links von Männern eingerahmt war, die aber vor der Twitter-Verbreitung weggeschnitten wurden.

und der Spitzenkandidatin für die Berliner Abgeordnetenhaus-Wahl, Bettina Jarasch, hatten die Grünen von Berlin-Mitte auf Twitter mit einer Geschlechterattacke auf die Union versehen und geschrieben: "Während sich auf den Gruppenfotos der Union wieder alte Männer zusammendrängen ..." Wenig später kam allerdings heraus, dass auf dem Ursprungsfoto die Frauengruppe rechts und links von Männern eingerahmt war, die aber vor der Twitter-Verbreitung weggeschnitten wurden. Der Grünen-Co-Chef Robert Habeck hat sich am Mittwochabend im TV-Talk von Sandra Maischberger über Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock geäußert. Warum die Wahl für die Kandidatur auf seine Parteikollegin und nicht ihn gefallen war, hat Habeck zufolge mehrere Gründe.

hat sich am Mittwochabend im TV-Talk von Sandra Maischberger über Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock geäußert. Warum die Wahl für die Kandidatur auf seine Parteikollegin und nicht ihn gefallen war, hat Habeck zufolge mehrere Gründe. Spitzenpolitiker von Union und SPD werfen sich gut sieben Wochen vor der Bundestagswahl gegenseitig unmoralische Steuerversprechen vor. Vor dem Hintergrund doppelter Anforderungen durch Klimaschutz und Hochwasserkatastrophe dürften jetzt "keine ungedeckten Schecks" ausgestellt werden, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz dagegen betonte: "CDU/CSU propagieren ein Steuerkonzept, das den Staat 30 Milliarden Euro pro Jahr kostet und das vor allem denen, die sehr viel verdienen und Unternehmen mit großen Gewinnen zugutekommen soll. Das ist absurd."

Nachrichten zur Bundestagswahl vom 4. August: Habeck warnt vor weiterer Verschlimmerung des Klimas

Trotz aller Maßnahmen zum Klimaschutz ist nach Einschätzung des Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck nicht mit einem Ende der Wetterextreme zu rechnen. Dass sich das Wetter in absehbarer Zeit wieder zum Besseren verändere, werde "leider nie passieren", sagte Habeck am Mittwochabend in der ARD-Sendung "Maischberger. Die Woche".

nicht mit einem Ende der Wetterextreme zu rechnen. Dass sich das Wetter in absehbarer Zeit wieder zum Besseren verändere, werde "leider nie passieren", sagte Habeck am Mittwochabend in der ARD-Sendung "Maischberger. Die Woche". Gut eineinhalb Monate vor der Bundestagswahl sinkt die Union nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar in der Gunst der Wähler weiter. Nach der am Mittwoch veröffentlichten repräsentativen Erhebung für das Nachrichtenmagazin „Focus“ rutschten CDU und CSU innerhalb einer Woche um drei Prozentpunkte auf 24 Prozent.

in der Gunst der Wähler weiter. Nach der am Mittwoch veröffentlichten repräsentativen Erhebung für das Nachrichtenmagazin „Focus“ rutschten CDU und CSU innerhalb einer Woche um drei Prozentpunkte auf 24 Prozent. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz will längerfristig ein stabiles Rentenniveau garantieren. "Das Rentenniveau darf nicht weiter sinken", sagte der Bundesfinanzminister am Mittwochabend in einer Talkrunde des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) in Kiel. Bis 2025 sei dies gesetzlich garantiert.

garantieren. "Das Rentenniveau darf nicht weiter sinken", sagte der Bundesfinanzminister am Mittwochabend in einer Talkrunde des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) in Kiel. Bis 2025 sei dies gesetzlich garantiert. Die IT-Sicherheitsexpertin Lilith Wittmann hat Anfang Mai gravierende Sicherheitslücken in der App " CDUconnect" entdeckt. Mit der App koordiniert die CDU ihren Wahlkampf vor Ort.Nachdem Wittmann die CDU auf die Sicherheitslücke hinwies, wurde die App abgeschaltet und die Partei gelobte Besserung. Doch nun kam heraus, dass die Hackerin in Zusammenhang mit dem Vorfall angezeigt worden ist.

CDUconnect" entdeckt. Mit der App koordiniert die CDU ihren Wahlkampf vor Ort.Nachdem Wittmann die CDU auf die Sicherheitslücke hinwies, wurde die App abgeschaltet und die Partei gelobte Besserung. Doch nun kam heraus, dass die Hackerin in Zusammenhang mit dem Vorfall angezeigt worden ist. Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat den für diesen Donnerstag geplanten Beginn seiner Wahlkampf-Deutschlandreise wegen der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands verschoben. "Die Bewältigung der Hochwasserkatastrophe hat für Armin Laschet höchste Priorität, ihr wird er auch weiterhin seine volle Aufmerksamkeit widmen", hieß es in einer Mitteilung der Bundes-CDU vom Mittwoch.

Nachrichten zur Bundestagswahl vom 3. August: Scheuer: „Mit Vetoministerium kann man nicht die Zukunft gestalten“

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat Pläne der Grünen kritisiert, ein Klimaschutzministerium zu schaffen

(CSU) hat Pläne der Grünen kritisiert, ein Klimaschutzministerium zu schaffen Die Grünen wollen im Falle einer Regierungsbeteiligung ein neues Klimaschutzministerium mit Vetorecht gegenüber den anderen Ressorts gründen

Der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, rutscht im deutschlandweiten Politiker-Ranking von INSA weiter ab und liegt jetzt sogar hinter Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock

von INSA weiter ab und liegt jetzt sogar hinter Grünen-Kanzlerkandidatin Bundesfinanzminister Olaf Scholz geht davon aus, dass der Wiederaufbau nach der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und NRW mehr als sechs Milliarden Euro kosten kann

