Laschet steht nach der Bundestagswahl unter Druck, Kubicki vermutet, dass er sich nicht mehr lange halten kann. Mehr News dazu im Blog.

Die SPD hat die Bundestagswahl 2021 gewonnen

Grüne Jugend will Armin Laschet als Kanzler verhindern

Kubicki vermutet, dass sich Laschet nicht mehr lange halten kann

Den wichtigen Posten des Unions-Fraktionsvorsitzes soll wohl für sechs Monate weiter Ralph Brinkhaus innehaben

CSU-Chef Söder teilt öffentlich gegen Laschet aus - er glaubt nicht an dessen Kanzlerchancen

In der Union kursiert ein Szenario, wie Söder doch noch Kanzler werden könnte

Berlin. Seit dem 26. September ist es offiziell: Die SPD hat mit Olaf Scholz die Bundestagswahl 2021 gewonnen. Mit 25,7 Prozent haben die Sozialdemokraten mehr Zuspruch als die CDU/CSU erhalten. Die Union konnte mit Kanzlerkandidat Armin Laschet nur 24,1 Prozent erzielen - es handelt sich um das schlechteste Ergebnis der Union bei einer Bundestagswahl. Die Grünen mit Annalena Baerbock sind mit 14,8 Prozent der Stimmen die drittstärkste Kraft im Bundestag.

Ergebnis der Bundestagswahl 2021:

SPD CDU/CSU Grüne FDP AfD Die Linke Sonstige 25,7 24,1 14,8 11,5 10,3 4,9 8,7

299 von 299 Wahlkreisen sind ausgezählt. Die Daten stammen vom Bundeswahlleiter (Stand 4.30 Uhr) und sind in Prozent angegeben.

Die Koalitionsgespräche laufen aktuell auf Hochtouren: Olaf Scholz schlägt eine Ampel-Koalition aus SPD, Grüne und FDP vor. Laut SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich ist die Partei nun auch schon bereit, die Sondierungen zur Bildung einer gemeinsamen Regierung zu starten. Medienberichten zufolge sei Robert Habeck im Falle eine Regierungsbeteiligung bereits als Vize-Kanzler gesetzt. Zu den Gerüchten äußerte sich der Grünen-Vorsitzende allerdings noch nicht. Habeck halte es "für unangemessen", jetzt Personalfragen zu diskutieren.

Derweil warb Armin Laschet bis zuletzt für eine Jamaika-Koalition. Am Dienstagabend sagte er nach der Fraktionssitzung der Unionsparteien, er wolle in den nächsten Tagen mit Grünen und FDP sprechen. Allerdings wächst die Kritik an Laschet ungemein. So wären nicht nur 68 Prozent der Bürger laut einer YouGov-Umfrage für seinen Rücktritt - selbst aus den eigenen CDU-Reihen werden Rücktrittsforderungen laut. Alle wichtigen Hintergrund-Infos und Nachrichten zur Wahl finden Sie hier im News-Ticker.

Bundestagswahl-News von Mittwoch, 29. September: Lindner, Baerbock & Co. posten Selfie - Ein Detail sorgt für Diskussionen

11.22 Uhr: Nach der Wahl haben Grüne und FDP mit Vorsondierungen begonnen. Nun geht ein Selfie viral. Auf dem Schnappschuss lächeln die Grünen-Chefs Annalena Baerbock und Robert Habeck mit FDP-Generalsekretär Volker Wissing und FDP-Parteichef Christian Lindner in die Kamera. Lesen Sie dazu: Habeck, Lindner & Co.: Gemeinsames Selfie sorgt für Debatte

Özdemir widmet sein Direktmandat der Generation der Gastarbeiter

11.08 Uhr: Der Grünen-Politiker Cem Özdemir widmet sein in Stuttgart errungenes Direktmandat der ersten Generation der Gastarbeiter. Sie seien nach Deutschland gekommen, hätten hier hart gearbeitet und zum allgemeinen Wohlstand beigetragen, sagte Özdemir, der sich selbst "anatolischer Schwabe" nennt, der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Dienstag).

Der in Bad Urach geborene Sohn türkischer Eltern hatte bundesweit die meisten Stimmen aller erfolgreichen Grünen-Direktkandidaten geholt. Bei der Bundestagswahl entfielen auf ihn in seinem Wahlkreis Stuttgart I 40 Prozent der Erststimmen. Nur Canan Bayram verbuchte in ihrem Wahlkreis in Berlin mit 37,8 Prozent ein annähernd ähnlich hohes Ergebnis. In Baden-Württemberg ist Özdemir sogar Stimmenkönig unter den Direktkandidaten aller Parteien.

Grünen-Abgeordneter Krischer sieht Sondierungen mit Union skeptisch

10.48 Uhr: Der Grünen-Energieexperte und Bundestagsabgeordnete Oliver Krischer hat sich skeptisch zu möglichen Gesprächen über eine Jamaika-Koalition mit Union und FDP geäußert. "Ich habe mit der Union gewisse Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, wie die das hinkriegen", sagte Krischer am Mittwoch im Radiosender WDR 5. "Aber wenn es tatsächlich mal ernsthafte Gespräche geben sollte, dann kommt es auf die Sache an und nicht auf die Sym- oder Antipathie zu bestimmten Personen." Im Moment sehe es aber so aus, "als ob die Union mit sich selber beschäftigt ist und das für längere Zeit", sagte Krischer.

Aiwanger will Erklärung abgeben - Söder fordert Entschuldigung

10.41 Uhr: Nach dem Ärger um die Veröffentlichung von Wählerbefragungen zur Bundestagswahl will der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger eine öffentliche Erklärung im Landtag abgeben. Er wolle dies gleich zu Beginn der Sitzung um 13. Uhr im Plenarsaal tun, teilte der Chef der Freien Wähler und Vize-Ministerpräsident am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in München mit. Zuvor hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) von Aiwanger eine öffentliche Entschuldigung gefordert.

Söder und Aiwanger hatten sich am Mittwochmorgen zum Krisengespräch getroffen, wie Söder nach Angaben von Teilnehmern im Anschluss in einer Sitzung der CSU-Fraktion mitteilte. Wie die Entschuldigung konkret auszusehen hat, ließ Söder demnach offen. Aiwanger hatte am Sonntag noch während der Stimmabgabe zur Bundestagswahl Zahlen aus einer Nachwahlbefragung auf Twitter verbreitet - verbunden mit dem Aufruf, die "letzten Stimmen" den Freien Wählern zu geben. Der Tweet wurde nach kurzer Zeit wieder gelöscht. Der Bundeswahlleiter prüft seither einen Verstoß Aiwangers gegen das Wahlgesetz.

Razzia bei Ex-Politiker Kahrs soll Thema im NRW-Landtag werden

10.09 Uhr: Einen Tag nach der Razzia im Zusammenhang mit strafbaren "Cum Ex"-Aktiengeschäften unter anderem beim früheren SPD-Politiker Johannes Kahrs soll der Vorgang am heutigen Mittwoch Thema im Düsseldorfer Landtag werden. Die Grünen-Fraktion hat einen neuen Tagesordnungspunkt für den Rechtsausschuss beantragt. Das Justizministerium soll unter anderem beantworten, warum die Razzien zwei Tage nach der Bundestagswahl stattfanden.

In dem Antrag des Abgeordneten Stefan Engstfeld geht es auch um einen Medienbericht, wonach das von Peter Biesenbach (CDU) geführte NRW-Justizministerium bei den Ermittlungen eine wichtige Rolle spielt. Demnach war die zuständige Kölner Staatsanwältin bei ihren Ermittlungen gegen Kahrs und zwei weitere Beschuldigte zunächst von ihrer Behördenleitung gestoppt worden, weil der Anfangsverdacht zu vage sei. Daraufhin wandte sich die Anklägerin dem "Kölner Stadt-Anzeiger" zufolge an das Biesenbach-Ministerium als übergeordnete Fach- und Dienstaufsicht. Dort habe sie Rückendeckung bekommen, um doch weitermachen zu können.

Grüne Jugend will Armin Laschet als Kanzler verhindern

9.54 Uhr: Georg Kurz, Bundessprecher der Grünen Jugend, betonte gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung", dass die Jugendorganisation Armin Laschet als Kanzler verhindern wolle. Die Organisation forderte die Parteispitze dazu auf, keine Koalition mit der Union zu bilden. "Eine Jamaika-Koalition mit der Union würde die Grüne Jugend nicht mitmachen. [...] Wir können auf keinen Fall die Partei, die explizit abgewählt wurde, zurück ins Kanzleramt hieven." Die meiste Schnittmenge hätten die Grünen "nämlich mit der SPD und nicht mit der Union".

Kubicki äußert sich zu Laschets Lage

9.45 Uhr: Wolfgang Kubicki vermutet nach dem schlechten Bundestagswahl-Ergebnis der CDU, dass sich Spitzenkandidat Laschet nicht mehr lange halten kann. "Ich vermute mal, dass Armin Laschet diese Woche nicht überstehen wird, weil die öffentlichen Beeinträchtigungen von ihm massiv sind - die immer stärker werden. Es gibt Rücktrittsforderungen jetzt zunächst von nachrangigen Persönlichkeiten. Das wird aber immer stärker", so der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP gegenüber NDR.

Kubicki zufolge werde Laschets Autorität infrage gestellt: "Ich kann mir schwer vorstellen, wie er mit einer Union, die nicht komplett zu 100 Prozent hinter ihm steht, die Herausforderungen der nächsten Tage überstehen will." Aus diesem Grund hält der FDP-Politiker auch die Möglichkeit eines Jamaika-Bündnisses für unwahrscheinlich.

68 Prozent für Laschet-Rücktritt von allen Ämtern

8.45 Uhr: Nach dem bitteren Wahlergebnis für die Union würde eine deutliche Mehrheit der Menschen in Deutschland einen Rücktritt von Kanzlerkandidat Armin Laschet von allen seinen politischen Ämtern begrüßen. 68 Prozent sprechen sich demnach dafür aus, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten YouGov-Umfrage hervorgeht. Nur 13 Prozent lehnen dies ab.

Zu einem ähnlich Ergebnis kam eine Befragung des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Redaktion: Demnach sprachen sich 70 Prozent der Deutschen dafür aus, dass Laschet nach der Wahlniederlage als CDU-Chef zurücktritt. Selbst die Anhänger der Unionsparteien sind zu 51 Prozent mehrheitlich für einen Laschet-Rücktritt. Das Institut hatte dafür 5.014 Menschen noch am Sonntag und am Montag befragt. Die Positionen sind in allen Altersgruppen im Wesentlichen gleich.

FDP-Außenpolitiker Lambsdorff sieht weiter Chancen für Jamaika-Bündnis

6.30 Uhr: Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff hält eine Jamaika-Koalition weiterhin für möglich. "FDP und Grüne sprechen jetzt miteinander, um zwischen beiden Parteien Brücken zu bauen", sagte Lambsdorff der "Augsburger Allgemeinen" (Mittwochsausgabe). Anschließend würden Gespräche mit SPD und Union geführt. "Ob am Ende eine Jamaika-Koalition herauskommt wie in Schleswig-Holstein oder beispielsweise eine Ampel wie in Rheinland-Pfalz, ist offen."

Grüne Jugend lehnt Jamaika-Koalition ab

6.13 Uhr: Die Grüne Jugend lehnt ein Jamaika-Bündnis vehement ab. "Wir können auf keinen Fall die Partei, die explizit abgewählt wurde, zurück ins Kanzleramt hieven", sagte Bundessprecher Georg Kurz mit Blick auf die Union im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwochsausgabe). Er betonte: "Eine Jamaika-Koalition mit der Union würde die Grüne Jugend nicht mitmachen."

Kurz warf der Union vor, die gegenwärtigen Krisen noch befeuert zu haben. "Ein Bündnis mit einer Partei, die deswegen zu Recht mit dem schlechtesten Ergebnis ihrer Geschichte abgestraft wurde, ist für die Grünen definitiv keine Option."

Brinkhaus: Laschet wird bei Gang in Opposition nicht Fraktionschef

5.34 Uhr: Der wiedergewählte Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus geht davon aus, dass Armin Laschet nicht Fraktionsvorsitzender werden will, sollte die Union in der Opposition landen. "Armin Laschet wird bestimmt nicht als Fraktionsvorsitzender kandidieren, wenn wir in die Opposition gehen", sagte Brinkhaus am Dienstagabend in den ARD-"Tagesthemen". "Insofern bin ich kein Platzhalter und fühle mich auch nicht so."

Brinkhaus war am Abend mit 85 Prozent der Stimmen in der Union-Fraktion wiedergewählt worden - allerdings nur bis Ende April und nicht wie üblich für ein Jahr. Stattdessen werde sich Laschet um die Partei kümmern, sollte die Union nicht regieren, erklärte Brinkhaus. „Als Parteivorsitzender ist man dann ganz gut beschäftigt.“

Bundestagswahl-News von Dienstag, 28. September: Laschet will in den nächsten Tagen Gespräche mit Grünen und FDP führen

21.35 Uhr: CDU-Chef Armin Laschet hat erneut Gesprächsbereitschaft in Richtung Grünen und FDP signalisiert. Laschet sagte am Dienstagabend nach der Sitzung der Unionsfraktion in Berlin: "Wir werden jetzt in den nächsten Tagen mit FDP, mit Grünen sprechen. Unser Gesprächsangebot steht. Und ich denke, dass jetzt Sachgespräche unter Demokraten richtig sind."

Laschet sagte weiter: "Wir haben diese Wahl nicht gewonnen." In einer unübersichtlichen Lage wie dieser "muss jede demokratische Partei bereit sein, auch Verantwortung zu übernehmen. Und das sind wir".

Armin Laschet, Unions-Kanzlerkandidat, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, gibt nach der ersten Fraktionssitzung der Union ein Pressestatement. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Brinkhaus und Dobrindt wollen Sondierungsgespräche anbieten

21.11 Uhr: Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt wollen Grünen und FDP aktiv Sondierungsgespräche über ein mögliches Regierungsbündnis anbieten. Das machten die beiden Unions-Politiker am Dienstagabend nach der konstituierenden Unions-Fraktionssitzung im Bundestag deutlich.

"Wir bieten unsere Gesprächsbereitschaft an", sagte Brinkhaus. Natürlich habe man ein Interesse daran, mit eine Koalition zu formen. Man habe ein "komisches Wahlergebnis", deshalb schaue man einfach, was in den nächsten Tagen passiere. Die Union würde aber gerne sprechen und "Verantwortung übernehmen". Alles andere werde sich zeigen. Es gebe hierbei keinen Widerspruch zu CSU-Chef Markus Söder - der hatte vor der Fraktionssitzung klar gemacht, dass er den Auftrag für eine Regierungsbildung zuerst bei SPD, Grünen und FDP sieht.

Dobrindt sagte dazu, es gehe aktuell ja erst einmal um Sondierungen. "Und wir haben heute besprochen, dass wir aktiv unsere Gesprächsbereitschaft anmelden." Das wolle man nicht nur über die Medien und die Öffentlichkeit tun, sondern auch aktiv gegenüber möglichen Sondierungspartnern zu erkennen geben.

Kreise: Brinkhaus als Unionsfraktionschef gewählt

20.09 Uhr: Der CDU-Politiker Ralph Brinkhaus ist im Amt des Vorsitzenden der Unionsfraktion bestätigt worden. Er wurde in der konstituierenden Sitzung der Fraktion aber nicht wie üblich für ein Jahr, sondern bis Ende April 2022 gewählt, wie die Deutsche Presse-Agentur in Berlin am Dienstag in Berlin aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Er erhielt 164 Ja-Stimmen, es gab zwei Enthaltungen.

Kreise: Laschet schlägt sechsmonatige Amtszeit für Brinkhaus vor

19.13 Uhr: CDU-Chef Armin Laschet hat in der konstituierenden Sitzung der Unions-Bundestagsfraktion vorgeschlagen, den bisherigen Vorsitzenden Ralph Brinkhaus für zunächst sechs Monate zu bestätigen. Dies sei ein gemeinsamer Vorschlag mit CSU-Chef Markus Söder, sagte Laschet am Dienstagabend nach Angaben aus Teilnehmerkreisen in der Sitzung. Über einen entsprechenden Kompromissvorschlag war schon zuvor spekuliert worden.

Brinkhaus ist bislang der einzige bekannte Bewerber für den Fraktionsvorsitz. Der Fraktionsvorsitzende wird normalerweise zu Beginn der Legislaturperiode für ein Jahr gewählt. CDU-Chef Laschet hatte sich aber nicht auf diesen Zeitraum festlegen wollen. Spekuliert wurde deshalb, dass Brinkhaus vorerst nur kommissarisch im Amt bleibt. Auch Kampfkandidaturen wurden nicht ausgeschlossen.

Brinkhaus nennt Laschet einen "geborener Verhandler"

17.40 Uhr: Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat sich trotz der schweren Niederlage der Union bei der Bundestagswahl hinter Kanzlerkandidat Armin Laschet als Verhandlungsführer bei etwaigen Gesprächen über ein Jamaika-Bündnis gestellt. "Armin Laschet ist der Parteivorsitzende der CDU, deswegen ist er der geborene Verhandler", genauso, wie es Markus Söder als CSU-Vorsitzender sei, sagte Brinkhaus am Dienstag vor seiner voraussichtlichen Wiederwahl zum Vorsitzenden der Abgeordneten von CDU und CSU.

Zu einer möglichen Verhandlungskommission von CDU und CSU gehörten auch die beiden Vorsitzenden der Unionsfraktion - er selbst, "dann hoffentlich als Vorsitzender" - und Alexander Dobrindt als Chef der CSU-Abgeordneten im Bundestag. "Ich glaube, das ist der Kern. Es kann keine Sondierungen geben ohne die Fraktion."

Unions-Fraktionsvorsitz: Brinkhaus bisher wohl einziger Bewerber

17.46 Uhr: Im Streit um den Vorsitz in der Unions-Fraktion zeichnet sich ein Kompromiss ab. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte am Dienstag vor der konstituierenden Sitzung der neuen CDU/CSU-Bundestagsfraktion, ihm liege bisher nur die Bewerbung des Amtsinhabers Ralph Brinkhaus vor. Dieser sprach zudem davon, dass es einen Kompromissvorschlag der Parteivorsitzenden von CDU und CSU gebe. Laut Medienberichten soll die Amtszeit zunächst auf sechs Monate begrenzt werden.

Brinkhaus ist seit September 2018 Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag. Der Fraktionsvorsitzende wird normalerweise zu Beginn der Legislaturperiode für ein Jahr gewählt. CDU-Chef Armin Laschet hatte sich aber nicht auf diesen Zeitraum festlegen wollen. Spekuliert wurde deshalb, dass Brinkhaus vorerst nur kommissarisch im Amt bleibt. Hintergrund ist die offene Frage, ob die Union in die Opposition geht oder trotz der Niederlage bei der Bundestagswahl doch noch eine Chance hat, eine Regierung mit FDP und Grünen zu bilden. Scheitern diese Pläne, würde dem Fraktionschef als Oppositionsführer im Bundestag eine zentrale Rolle zukommen.

Linksfraktion im Bundestag lässt Personalfragen offen

16.56 Uhr: Die Linksfraktion im Bundestag hat in ihrer ersten Sitzung nach der schweren Wahlniederlage noch keine Personalentscheidungen getroffen. Die Vorsitzenden Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch werden die auf 39 Abgeordnete geschrumpfte Fraktion zunächst weiterführen, wie beide nach dem Treffen sagten.

Entscheidungen soll es Bartsch zufolge bis zur konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags geben, die voraussichtlich am 26. Oktober sein wird. "Wir sind Fraktionsvorsitzende. (...) Wir sind bis dahin im Amt", sagte er. Nachfragen, ob er oder Mohamed Ali sich noch einmal zur Wahl stellen wollen, ließen beide unbeantwortet.

"Zentrum für Politische Schönheit" bekennt sich zu fiktivem AfD-Flyerservice

16.52 Uhr: Die Künstlergruppe "Zentrum für Politische Schönhei" (ZPS) hat sich verantwortlich für einen fiktiven Flyerservice erklärt, dem die AfD große Mengen Wahlkampf-Faltblätter lieferte. "Wir hielten uns an die Corona-Empfehlungen der Bundesregierung: 'Wir waren faul wie die Waschbären und taten absolut gar nichts'", erklärte die Künstlergruppe am Dienstag unter Verweis auf einen Werbespot der Regierung während der Corona-Pandemie, der zum Zuhausebleiben aufrief.

Das ZPS habe der AfD angeboten, ihr Wahlkampfmaterial "in großem Stil abzunehmen und zu verteilen". Die Partei habe das Angebot "dankbar" angenommen und fünf Millionen Flyer "in die Logistikkette des ZPS" geliefert. "Ohne Auftragsbestätigung oder rechtsgültigen Vertrag kamen Woche für Woche ganze Lkw-Ladungen der AfD an", erklärte das Künstlerkollektiv. Die AfD hatte zuvor von einer Million Flyern gesprochen.

CDU-Landeschef Stübgen sieht keinen Auftrag für Jamaika-Koalition

16.23 Uhr: Brandenburgs CDU-Chef Michael Stübgen sieht die Christdemokraten nach dem Absturz bei der Bundestagswahl nicht am Zug für eine Regierungsbildung. "Wir haben die Wahl nicht gewonnen und das schlechteste Ergebnis in unserer Geschichte bekommen. Das müssen wir anerkennen, so sehr es auch weh tut", sagte Stübgen am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Die Wähler haben drei Parteien gestärkt und erwarten nun zuerst von ihnen, dass sie liefern", sagte Stübgen mit Blick auf SPD, Grünen und FDP.

Söder teilt gegen Laschet aus

16 Uhr: CSU-Chef Markus Söder hat klar gestellt, dass er bei der Regierungsbildung nach der Bundestagswahl momentan die SPD am Zug sieht. Klar sei, dass zunächst einmal ein Ampel-Bündnis naheliege, sagte Söder am Dienstag in Berlin nach der konstituierenden Sitzung der CSU-Landesgruppe im Bundestag zu den erwarteten Gesprächen von SPD, Grünen und FDP. Die "besten Chancen", Kanzler zu werden, habe derzeit SPD-Kandidat Olaf Scholz.

Söder hob zugleich hervor, dass die Union zu Gesprächen über eine Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP bereit sei. "Wir werden uns dabei nicht anbiedern und nicht um jeden Preis versuchen, eine Regierung zusammenzubringen". Es gebe die "Bereitschaft zur Verantwortung", aber die Union sei "nicht bereit zur Selbstaufgabe".

Söder hob erneut hervor, dass die Union bei der Wahl eine "schwere Niederlage" erlitten habe. Es sei auch wichtig, "dass man das Wahlergebnis respektiert". Der CSU-Chef gratulierte auch ausdrücklich Scholz zum Wahlsieg. Für die Union lasse sich aus dem Ergebnis "wirklich kein Regierungsauftrag moralisch legitimieren". Der Ausgang der Wahl lasse sich auch "nicht uminterpretieren oder umwünschen".

Cannabis Legalisierung: Welche Koalition gibt das Gras frei?

15.11 Uhr: Die Chancen auf eine Legalisierung von Cannabis stehen nach der Bundestagswahl gut. Vor allem eine Koalition könnte das Gesetz ändern. Lesen Sie dazu: Ampel oder Jamaika: Welche Koalition gibt Cannabis frei?

Hofreiter rechnet eher mit Koalition aus SPD, Grünen und FDP

14.35 Uhr: Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hält eine Koalition mit SPD und FDP für wahrscheinlicher als ein Bündnis mit der Union und den Liberalen. "Wir werden selbstverständlich mit allen demokratischen Parteien reden", sagte Hofreiter am Dienstag in Berlin vor einer Sitzung der Grünen-Fraktion mit alten und neuen Abgeordneten. Wahrscheinlicher sei aber, "dass es am Ende zu einer Ampel kommt". "Mit dieser großen Fraktion wollen wir dieses Land in eine bessere Zukunft führen", sagte Hofreiter. Seine Partei wolle sich an einer Regierungsbildung beteiligen, die "keine Regierung des kleinsten gemeinsamen Nenners" ist.

Luisa Neubauer: Regierung unter Laschet wäre "lächerlich"

14.30 Uhr: Die Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer hat den Versuch von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet, trotz Wahlverlusten die kommende Bundesregierung anzuführen, als "lächerlich" bezeichnet. "Die Union weiß selber, dass das lächerlich wäre", sagte Neubauer dazu am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Ergebnisse der Bundestagswahl stünden für sich. Sie wolle deshalb auch nicht das Abschneiden der Grünen bewerten, sagte Neubauer, die selbst Mitglied bei der Partei ist. "Die Grünen können ihre eigenen Wahlergebnisse selbst bewerten, und das machen sie ja auch."

Wahllokal weist Frau mit Kopftuch und Maske erst ab - Stadt reagiert

14.26 Uhr: Wahlhelfer haben einer Frau mit Kopftuch und Mundschutz in Bergheim bei Köln zunächst nicht erlaubt, ihre Stimme bei der Bundestagswahl abzugeben. Erst nach einer Beschwerde der Frau bei der Wahlleitung sei eine Anweisung an das Wahllokal gegeben worden und die Wahlberechtigte habe wählen können, teilte die Stadt am Dienstag mit. Zuvor war ein Video auf Instagram veröffentlicht worden, dass die Diskussion der Frau mit den Wahlhelfern am Sonntag zeigen soll. Mehrere Medien hatten über das Video berichtet.

Grund für die Zurückweisung der Wahlberechtigten sei eine "Fehleinschätzung" gewesen, teilte die Stadt weiter mit. "Die Wahlhelferin war nach eigener Aussage von einer unzulässigen Verhüllung ausgegangen, obwohl bei den Wahlhelferschulungen der Umgang mit einer etwaigen Verhüllung ausdrücklich erörtert wurde", hieß es. Ein islamophober, rassistischer oder diskriminierender Hintergrund könne nicht bestätigt werden.

Die Stadt habe sich für den "peinlichen Vorfall" bei der Frau entschuldigt. Bürgermeister Volker Mießeler (CDU) habe mit ihr telefoniert und ein persönliches Treffen im Rathaus vereinbart. "An dieser außerordentlichen Fehleinschätzung gibt es nichts schön zu reden, so etwas darf einfach nicht passieren", sagte Mießeler laut Mitteilung.

Habeck: Personalentscheidungen erst nach Koalitionsverhandlungen

14.23 Uhr: Die Grünen wollen bei einer Regierungsbeteiligung erst nach Koalitionsverhandlungen über ihre personelle Aufstellung entscheiden. Parteichef Robert Habeck machte am Dienstag vor einer Fraktionssitzung klar, dass "selbstverständlich am Ende eines solchen Prozesses über Inhalt und Personal - das gesamte Tableau - die Partei über einen Parteitag oder eine Mitgliederbefragung" entscheiden werde. Zum jetzigen Zeitpunkt sei die Frage, wer von den Grünen den Vizekanzleposten übernehmen werde, "völlig irrelevant". "Wir haben ja nicht mal einen Kanzler."

Habeck bekräftigte aber, dass er sich mit seiner Co-Vorsitzenden, der bisherigen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, mit Blick auf die anstehenden Verhandlungen schon über alle relevanten Fragen verständigt habe. Schon am Montag hatte er auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Baerbock auf die Frage, wer denn den Vizekanzlerposten übernehmen werde, gesagt: "Gehen Sie davon aus, dass wir komplett sortiert sind." Man wolle das jetzt aber nicht "zu Markte tragen".

Laumann: Wir halten Laschet für einen guten Mann

14.22 Uhr: Nordrhein-Westfalens Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat Unionskanzlerkandidat und Ministerpräsident Armin Laschet (beide CDU) nach der Niederlage bei der Bundestagswahl den Rücken gestärkt. "Für Armin Laschet gibt es hier immer Rückenwind", sagte Laumann am Dienstag vor Beginn einer CDU-Fraktionssitzung im Landtag in Düsseldorf. "Wir wissen, was wir an ihm haben. Wir halten ihn für einen guten Mann, und wir sind auch nach wie vor der Meinung, dass er ein guter Bundeskanzler würde", betonte Laumann. "Niemand kennt ihn besser wie die CDU Nordrhein-Westfalen."

Sächsischer CDU-Landesgruppenchef: Kein Regierungsauftrag für Union

14.15 Uhr: Der neue Chef der sächsischen Landesgruppe im Bundestag, Carsten Körber, sieht nach der Bundestagswahl keinen Regierungsauftrag für seine Partei. Die Union solle sich auf die Opposition vorbereiten, sagte Körber am Dienstag "MDR Aktuell". Man stehe aber bereit, wenn die SPD keine Koalition bilden könne.

Körber machte den Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet für die Wahlniederlage von CDU und CSU veranwortlich. "Die Personalie Laschet lag wie Blei auf unserem Wahlkampf." Zugleich verteidigte der sächsische Politiker seinen Vorgänger Marco Wanderwitz, den er am Montag als Landesgruppenchef abgelöst hatte. Dieser hatte mit Äußerungen über die Diktatur-Sozialisierung der Ostdeutschen für Dikussionen gesorgt. "Es ist keinesfalls so, wenn man sich das desaströse Ergebnis der CDU in Sachsen anschaut, dass man sich das allein mit diesen Äußerungen erklären kann", sagte Körber dazu. In der Sache sei es richtig, was Wanderwitz gesagt habe. "Vom Ton her kann man geteilter Meinung sein."

Steinmeier vertraut auf Bildung von "ergebnisfähiger Koalition"

14.14 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich zuversichtlich geäußert, dass sich nach der Bundestagswahl eine handlungsfähige Regierung bilden wird. "Ich habe großes Vertrauen darauf, dass die demokratischen Parteien sich ihrer Verantwortung bewusst sind und dass wir in hoffentlich absehbarer Zeit eine ergebnisfähige Koalition, die die Verantwortung in der Bundesrepublik übernimmt, haben werden", sagte Steinmeier am Dienstag am Rande eines Ausstellungsbesuchs in Essen.

In der Union kursiert ein Szenario, wie Söder doch noch Kanzler werden könnte

14.09 Uhr: In der Union ist nach dem schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl ein Machtkampf ausgebrochen. Der Druck auf den angeschlagenen CDU-Chef Armin Laschet nimmt weiter zu – und könnte am Ende jenen Mann zum großen Sieger machen, den Laschet bei der Kanzlerkandidatur knapp besiegt hatte: den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder.

In der Union kursiert ein Szenario, wie Söder doch noch Kanzler werden könnte. Es setzt voraus, dass Laschet zurücktritt und der CSU-Vorsitzende die Sondierungen mit FDP und den Grünen für ein mögliches Jamaika-Bündnis übernimmt. Gelänge es Söder, erfolgreich ein Bündnis mit FDP und den Grünen zu schmieden, stünde rein formal auch seiner Kanzlerschaft nichts mehr im Weg.

Daniel Günther (CDU): Was er von Armin Laschet erwartet

14.01 Uhr: CDU-Ministerpräsident Daniel Günther über sein Rezept für eine erfolgreiche Dreierkoalition und was er Armin Laschet raten würde. Lesen Sie dazu: Günther zu Jamaika: "Jede Partei muss Kröten schlucken"

Linke trifft sich zu Fraktionssitzung - Kritik von Wagenknecht

13.59 Uhr: Zwei Tage nach der Bundestagswahl ist die stark geschrumpfte Fraktion der Linken erstmals im Bundestag zusammengekommen. Dabei waren auch Abgeordnete, die nicht mehr im neuen Bundestag vertreten sein werden. Bei der Fraktionssitzung sollten keine größeren Entscheidungen fallen, hieß es vorab. Es gehe vor allem um einen Austausch nach der Wahl und um organisatorische Fragen. Unklar war, ob ein Termin für die Wahl des Fraktionsvorstands festgelegt wird. Die Linke war bei der Wahl von 9,2 auf 4,9 Prozent abgerutscht, scheiterte nur dank dreier Direktmandate nicht an der Fünf-Prozent-Hürde und ist weiter als Fraktion im Bundestag vertreten. Statt wie bisher 69 sind es aber nur noch 39 Abgeordnete. Neu in der Fraktion sind die beiden Parteichefinnen Susanne Hennig-Wellsow und Janine Wissler.

Die frühere Fraktionschefin Sahra Wagenknecht, die ebenfalls wieder im Bundestag ist, nahm an der ersten Sitzung nicht teil. In der "Welt" kritisierte sie den Wahlkampf ihrer Partei. Zwar seien das Signal, die Linke sei bereit, in einer Regierung "des sozialen Zusammenhalts" mitzuarbeiten, und der Fokus auf soziale Themen, richtig gewesen. "Aber die wenig selbstbewusste Art, uns wieder und wieder bei SPD und Grünen als Koalitionspartner anzudienen, obwohl von beiden Parteien fast nur abweisende Reaktionen kamen, hat uns sicher nicht attraktiver gemacht". Zudem habe man versucht, "grüner als die Grünen" zu wirken. "Wenn wir überziehen, nehmen die Leute uns aber nicht mehr ernst."

Unionsfraktion droht Zerreißprobe bei Wahl des Fraktionsvorsitzenden

13.56 Uhr: Vor der ersten Sitzung der neuen Unionsfraktion im Bundestag zeichnet sich eine Zerreißprobe um die Wiederwahl des amtierenden Vorsitzenden Ralph Brinkhaus (CDU) ab. Aus einer Gruppe von etwa einem Dutzend Unions-Abgeordneter, die seit 2017 im Parlament sind (Gruppe 17), erhielt Brinkhaus am Dienstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin deutliche Unterstützung für sein Ziel, sich wie üblich für ein volles Jahr bestätigen zu lassen. Aus der baden-württembergischen CDU hieß es dagegen nach Gremienberatungen, Brinkhaus solle unter keinen Umständen regulär gewählt werden. Die Sitzung soll um 17.00 Uhr beginnen.

CDU-Chef Armin Laschet hatte am Montag nach Beratungen der Spitzengremien seiner Partei erklärt, er habe vorgeschlagen, dass Brinkhaus "in der Phase dieser Koalitionsverhandlungen" Fraktionschef sein solle. Demnach sollte Brinkhaus kommissarisch bis zur konstituierenden Sitzung des Bundestages am 26. Oktober im Amt bleiben - was dieser aber empört ablehnte.

Mützenich: Laschet muss einsehen, dass er nicht das Vertrauen hat

13.53 Uhr: SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat den Führungsanspruch der Sozialdemokraten nach der Bundestagswahl bekräftigt. "Armin Laschet muss endlich einsehen, dass er nicht das Vertrauen der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger bekommen hat", sagte Mützenich in einer am Dienstag auf Twitter verbreiteten Videobotschaft. Der Unionskandidat sei der Wahlverlierer, "das haben wir klar gesehen". Mützenich kritisierte, Laschet gebe dem Land keine Gewissheit und keinen klaren Kurs. Es gehe jetzt nicht um "Durchwurschteln", sondern um einen klaren sozialdemokratischen Kompass und darum, dass Olaf Scholz (SPD) zum Kanzler gewählt werde.

NRW-Fraktionschef: Vorschläge für Laschet-Nachfolge nach Wochenende

13.52 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet will seine Vorschläge zur Nachfolge als CDU-Landeschef und Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2022 nach Angaben von CDU-Landtagsfraktionschef Bodo Löttgen "nach dem Wochenende" bekanntgeben. Laschet werde die Gespräche moderieren, so wie es der CDU-Landesvorstand beschlossen habe und nach dem Wochenende eine Entscheidung bekanntgeben, sagte Löttgen am Dienstag vor Beginn einer CDU-Fraktionssitzung im Landtag in Düsseldorf.

"Die Fraktion wird sicherlich diesem klugen Votum eines Ministerpräsidenten und Landesvorsitzenden folgen und dann anschließend darüber beraten, wie wir schnellstmöglich denjenigen oder diejenige zum Ministerpräsidenten wählen", sagte Löttgen. Als Aspiranten für die Nachfolge Laschets als Ministerpräsidenten gelten Landesverkehrsminister Hendrik Wüst, aber auch Bauministerin Ina Scharrenbach.

CSU-Landesgruppe bestätigt Dobrindt als Vorsitzenden

13.50 Uhr: Die CSU-Landesgruppe im Bundestag hat ihren Vorsitzenden Alexander Dobrindt im Amt bestätigt. Auf ihn entfielen nach Angaben aus Teilnehmerkreisen 39 der abgegebenen 43 gültigen Stimmen. Es gab vier Nein-Stimmen. Zwei Stimmen waren ungültig. Die CSU hat bei der Bundestagswahl am Sonntag ein Direktmandat in München verloren und ist jetzt nur noch 45 Abgeordnete stark. Die Abgeordneten wählten zudem Stefan Müller wieder zum Parlamentarischen Geschäftsführer. Er erhielt den Angaben zufolge 39 der 44 abgegeben gültigen Stimmen. Fünf Abgeordnete stimmten mit Nein.

FDP macht Ansage an Union

11.39: Marco Buschmann, der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, hat die Union dazu aufgerufen, ihre Bereitschaft zu möglichen Koalitionsgesprächen schnellstmöglich klären. Bis Ende der Woche sollten alle Parteien "sprechfähig" sein, so Buschmann im "Deutschlandfunk". Schließlich kämen aus der Union unterschiedliche Signale - so wollten einige regieren, andere wiederum nicht. Dies müsse nun innerhalb der Partei geklärt werden. Das Ziel der FDP sei eine "Koalition mit Ambitionen", die nicht schon nach zwei Jahren am Ende sei, betonte Buschmann.

Trittin gegen frühzeitige Postenverteilung durch Grünen-Chefs

11.28 Uhr: Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin hat seine Partei davor gewarnt, sich schon jetzt auf die Verteilung von Posten festzulegen. "Wir verhandeln eine Regierung, die Deutschland auf den 1,5-Grad-Pfad bringt", sagte der frühere Umweltminister und Fraktionschef im Bundestag dem "Spiegel". Danach werde entschieden, wer welchen Posten bekommt. "Das entscheidet die Partei und nicht nur zwei Personen in persönlichen Gesprächen." Damit kritisierte Trittin die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck. Habeck hatte am Montag auf die Frage, wer bei einer Regierungsbeteiligung den Posten des Vizekanzlers übernehmen wird, gesagt: "Gehen Sie davon aus, dass wir komplett sortiert sind."

Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Online) berichtete, dass die beiden sich schon vor längerer Zeit für den Fall eines schlechten Wahlergebnisses auf Habeck als Vizekanzler verständigt hätten. Der Deutschen Presse-Agentur wurden die Angaben aus Parteikreisen bestätigt. Die Nummer eins im Wahlkampf wäre damit in der neuen Regierung nur noch die Nummer zwei der Grünen. Die beiden Parteivorsitzenden sind bei der Bundestagswahl zwar als Spitzenduo angetreten, Baerbock hatte als Kanzlerkandidatin aber eine herausgehobene Rolle.

NRW-CDU dementiert: Noch keine Vorentscheidung zur Laschet-Nachfolge

11.25 Uhr: Die nordrhein-westfälische CDU hat einen Medienbericht zur Nachfolge von Armin Laschet als Ministerpräsident und CDU-Landeschef dementiert. Dort war spekuliert worden, der CDU-Landesvorstand habe am Montagabend bereits "einmütig" den Wunsch geäußert, NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst solle die Nachfolge antreten.

Der Generalsekretär der NRW-CDU, Josef Hovenjürgen, dementierte das am Dienstag in Düsseldorf und bekräftigte in einer Mitteilung das vom Landesvorstand beschlossene Verfahren: "Der Landesvorstand begrüßt das Angebot von Armin Laschet, mit den für die anstehende Neuaufstellung zentralen Persönlichkeiten in Partei und Fraktion in dieser und der kommenden Woche die notwendigen Gespräche zu führen." Der Fahrplan für die inhaltliche und personelle Neuaufstellung stehe. Auf dem Landesparteitag am 23. Oktober in Bielefeld werde ein neuer Landesvorstand gewählt. Bereits "deutlich früher" werde Laschet dem Landesvorstand "einen Personalvorschlag unterbreiten, der den Erfolg der NRW-CDU auch in Zukunft garantiert".

Harbarth zu Wahlpannen: Nicht jeder Mangel führt zur Ungültigkeit

11.23 Uhr: Die Pannen am Wahlsonntag in Berlin gefährden nach Einschätzung von Bundesverfassungsgerichtspräsident Stephan Harbarth nicht zwangsläufig das Ergebnis der Bundestagswahl. Der Staat sei seinen Bürgern "zur Organisation und Durchführung einer möglichst störungs- und fehlerfreien Bundestagswahl verpflichtet", sagte Harbarth der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstag). Dies schließe die Bereitstellung von Urnen und Wahlzetteln ein. Nicht jeder Mangel führe allerdings zur Ungültigerklärung der Wahl.

Selbst wenn möglicherweise die gesetzmäßige Zusammensetzung des Bundestags berührt sein sollte, müsse eine Wahl nicht notwendig wiederholt werden, erläuterte Harbarth. "Grundsätzlich gilt: Das Interesse an der Bestandserhaltung einer gewählten Volksvertretung ist gegen die Auswirkungen des Wahlfehlers abzuwägen."

CDU-Wirtschaftsflügel im Südwesten fordert umfassende Erneuerung

11.22 Uhr: Nach dem historisch schlechten Abschneiden der Union bei der Bundestagswahl fordert der CDU-Wirtschaftsflügel im Südwesten "eine rasche inhaltliche und personelle Erneuerung" der Partei in Bund und Land. Das "zweite desaströse Wahlergebnis nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg" stelle das Überleben der CDU als Volkspartei in Frage, teilte die Mittelstands- und Wirtschaftsunion Baden-Württemberg (MIT) am Dienstag in Stuttgart mit.

Wirtschaftspolitiker wie Carsten Linnemann und Friedrich Merz nicht gleich "in herausgehobener Position" in den Wahlkampf eingebunden zu haben, habe sich nun "gerächt", teilte der Wirtschaftsflügel mit. Bei der Frage nach der Wirtschaftskompetenz sei die CDU um 25 Prozent abgestürzt, zudem habe sie bei Selbstständigen einen Verlust von 10 Prozent der Stimmenanteile hinnehmen müssen. "Diese erdrutschartigen Verluste beim Thema Wirtschaft gefährden massiv den Markenkern der CDU", sagte der MIT-Landesvorsitzende Bastian Atzger am Dienstag. "Wir müssen beim Thema Wirtschaft das Ruder herumreißen und einen parteiweiten Neustart wagen."

Altmaier gratuliert SPD, Grünen und FDP zum Wahlergebnis

11.16 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat SPD, Grünen und FDP zu deren Abschneiden bei der Bundestagswahl gratuliert. Gleichzeitig stellte Altmaier am Dienstag in der Sendung "Frühstart" von RTL/ntv klar, dass die Union keinen Auftrag

habe, die Regierungsbildung voranzutreiben.

"Dazu gehört die Feststellung, dass wir denen gratulieren, die bei dieser Wahl Stimmen hinzugewonnen haben", sagte er. Man könne selbstbewusst darauf hinweisen, dass die Union noch zweitstärkste Kraft sei. Mit Blick auf mögliche Jamaika-Sondierungen sagte Altmaier: "Wir formulieren keinen Regierungsanspruch, der gottgegeben ist, aber wir entziehen uns nicht unserer staatspolitischen Verantwortung."

SPD zu Sondierungsgesprächen mit Grünen und FDP noch in dieser Woche bereit

10.19 Uhr: Die SPD ist bereit, die Sondierungen mit Grünen und FDP zur Bildung einer gemeinsamen Regierung in einer auch als Ampel bezeichneten Koalition noch in dieser Woche zu starten. Einer entsprechende Einladung ist am Montag an die beiden Parteien ergangen, wie SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich am Dienstag vor ersten Beratungen der SPD-Abgeordneten in Berlin sagte. "Es geht darum, dass wir konzentriert in die Gespräche gehen", hob er hervor.

Mit Blick auf die vor vier Jahren gescheiterten Gespräche über eine mögliche Jamaika-Koalition unter Führung der Union sagte Mützenich an die Adresse von Grünen und FDP: "Beide Parteien müssen sich klar darüber werden, dass das Schauspiel, das sie vor vier Jahren hier manchmal auf Balkonen absolviert haben, nicht den Aufgaben gerecht wird." Grüne und FDP wollen zunächst untereinander Gespräche führen, um Gemeinsamkeiten auszuloten. Nach Angaben des "Spiegel" sollen diese Gespräche am Mittwoch beginnen.

Wir starten einen neuen Blog zur Bundestagswahl. Alle bisherigen Nachrichten zur Bundestagswahl 2021 lesen Sie hier.

