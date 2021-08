Berlin Rund einen Monat vor der Bundestagswahl verliert die Union weiter an Zustimmung. Die SPD befindet sich mit Scholz weiter im Höhenflug.

Weniger als einen Monat vor der Bundestagswahl dürfte die SPD allen Grund zum Jubeln haben. Nicht nur, weil die Zuschauer des ersten Fernseh-Triells der Kanzlerkandidaten Olaf Scholz laut einer Befragung als klaren Gewinner sahen. Auch die neueste Sonntagsfrage dürfte das aktuelle Hoch der Sozialdemokraten perfekt machen: Die aktuelle Insa-Umfrage sieht die SPD bei glatten 25 Prozent – das ist der beste Wert für die Partei seit August 2017.

In der Union dürfte sich der Frust der letzten Wochen dagegen noch einmal deutlich verstärken: Die Online-Panel-Befragung sieht CDU und CSU nur noch bei 20 Prozent. Seit der letzten Insa-Sonntagsfrage im Auftrag der „Bild“-Zeitung haben die Konservativen erneut drei Prozentpunkte verloren.

Nicht nur der nun deutliche Abstand der SPD zur Union dürfte im Konrad-Adenauer-Haus, der Bundesgeschäftsstelle der CDU, für Ärger sorgen. Die 20 Prozent sind das schlechteste Ergebnis, das die Union je in einer nationalen Umfrage erzielt hat. Das historisch schlechte Abschneiden dürfte den Druck auf Kanzlerkandidat Laschet erneut erhöhen.

Besonders aus Bayern hatte es zuletzt Kritik am Wahlkampf-Stil gegeben. CSU-Chef Markus Söder hatte mehrfach den Wahlkampfstil der Schwesterpartei scharf angegriffen. Am Wochenende bekundete auch der stellvertretende CDU-Vorsitzende Jens Spahn, dass die Union angesichts der desaströsen Umfragewerte schleunigst neue Ideen brauche: „Wir brauchen einen Strategiewechsel, wir brauchen auch einen Wahlkampf, der die Unterschiede klarer macht“, sagte der Gesundheitsminister am Sonntagabend bei „Bild TV“.

Laschet versuchte es am Montag mit einer Flucht nach vorn: Zwar lehnt der Unions-Kanzlerkandidat laut Informationen der Nachrichtenagentur AFP einen Strategiewechsel ab. Im CDU-Präsidium präsentierte er allerdings einen Plan, um die Partei im Wahlkampf-Endspurt mit fünf Kernthemen zu profilieren: Klimaneutrales Industrieland, digitale Modernisierung, Entlastung der gesellschaftlichen Mitte, Stärkung des Mittelstands sowie innere und äußere Sicherheit. Er wolle ein 100-Tage-Programm für eine unionsgeführte Bundesregierung vorlegen, erklärte Laschet laut Teilnehmern.

Der aktuellen Umfrage nach verlieren auch die Grünen weiter an Zustimmung, allerdings deutlich moderater, nur einen halben Punkt. Sie erreichen 16,5 Prozent. Das Kanzlerinnenamt rückt somit aber auch für Annalena Baerbock weiter aus dem Bereich des Möglichen. Die FDP legt auf 13,5 Prozent zu (plus 0,5 Punkte), die AfD (11 Prozent) und die Linke (7 Prozent) bleiben stabil.

Möglich sind damit laut Insa fünf Regierungskoalitionen – die meisten Machtoptionen hat allerdings die SPD. Vier der Bündnisse würden unter ihrer Führung zustande kommen: Ein Bündnis von SPD, Union und Grünen, eine Koalition von SPD, Union und FDP (Deutschland-Koalition), eine Ampel aus SPD, Grünen und FDP sowie Rot-Grün-Rot. Unter Führung der Union käme lediglich eine Jamaika-Koalition mit Union, Grünen und FDP infrage.

Grundsätzlich spiegeln Wahlumfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang. Sie sind außerdem immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten.

Insa befragte 2015 Wahlberechtigte per Online-Panel zwischen dem 27. und 30. August. Das bedeutet, dass einige Befragte auch während und nach dem Triell am Sonntag abgestimmt haben können. Lesen Sie auch: Warum Laschet sich nicht als Kanzler empfiehlt

Die Fehlertoleranz der Umfrage liegt bei 2,5 Prozent – somit lägen Union und SPD im jeweils besten bzw. schlimmsten Fall zumindest sicher gleichauf bei 22,5 Prozent. Auch in den Umfragen anderer Institute hatte die SPD die Union zuletzt ein- oder sogar überholt.