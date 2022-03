Bundeswehr während Ukraine-Krieg: Geld allein reicht nicht

Großdemonstrationen in Deutschland für Frieden in der Ukraine

Großdemonstrationen in Deutschland für Frieden in der Ukraine

Zehntausende Menschen haben sich in mehreren deutschen Städten versammelt, um für Frieden in der Ukraine zu demonstrieren. Das Bündnis "Stoppt den Krieg" hatte zu Großdemos in Berlin, Frankfurt am Main, Leipzig, Stuttgart und Hamburg aufgerufen.