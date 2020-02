Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

CDU-Landräte fordern Mohring-Rücktritt

CDU-Landes- und Fraktionschef Mike Mohring gerät immer stärker unter Druck. Die Landräte Martina Schweinsburg (Greiz), Andreas Heller (Saale-Holzland) und Reinhard Krebs (Wartburgkreis) forderten den Rücktritt Mohrings von allen seinen Ämtern. Zuvor hatte auch der Eichsfelder Landrat Werner Henning den Rücktritt gefordert.

„Wir brauchen einen Neuanfang in der CDU“, schrieben sie in einer SMS, die sie am Donnerstag um 17.31 Uhr an Mohring schickten und die dieser Zeitung vorliegt. „Es gibt bereits Austritte wegen des unmöglichen Bildes der CDU-Führung in Bund und Land“, sagte Schweinsburg.

Am Donnerstagabend hatte Mohring im Landesvorstand nach Angaben von Generalsekretär Raymond Walk die Vertrauensfrage gestellt und mit zwölf Ja- zu zwei Nein-Stimmen für sich entschieden.

Scherbenhaufen in Erfurt - Wie geht es weiter in Thüringen?

Ramelow: Menschlich zutiefst enttäuscht von Kemmerich und Mohring

Liveticker: Selbst, wenn nur wenige Tage im Amt: So viel Gehalt bekommt Kemmerich

Exklusive Umfrage: Linke und FDP legen nach MP-Wahl in Thüringen zu