Die CDU will die Arztquote an Thüringer Krankenhäusern wieder abschaffen. Symbolfoto

Erfurt. Die CDU-Landtagsfraktion will die vor gut drei Jahren eingeführte Facharztquote an Krankenhäusern in Thüringen wieder abschaffen.

CDU will Arztquote an Thüringer Krankenhäusern wieder abschaffen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

CDU will Arztquote an Thüringer Krankenhäusern wieder abschaffen

Die verbindliche Facharztquote für Thüringer Akutkliniken sorgt erneut für Diskussionen. Die CDU-Landtagsfraktion - von Anfang an Gegnerin der vor gut drei Jahren eingeführten Mindestzahl von Ärzten in Fachabteilungen - will diese abschaffen. Mit einem entsprechenden Antrag zur Änderung des Thüringer Krankenhausgesetzes geht die Fraktion in die Landtagssitzung in dieser Woche.

Aus ihrer Sicht ist die Quote für die mehr als 40 Akutkliniken im Freistaat mit zu viel bürokratischem Aufwand verbunden. «Sie müssen ständig Ausnahmeanträge schreiben», sagte der Gesundheitsexperte der Fraktion, Christoph Zippel, der Deutschen Presse-Agentur. Hintergrund sind die Schwierigkeiten mancher Häuser, die Quote zu erfüllen.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Akutkliniken im Freistaat ist es seit 2017 vorgeschrieben, Fachabteilungen mit mindestens 5,5 Vollzeitstellen für Ärzte auszustatten. Davon müssen wenigstens drei Fachärzte des jeweiligen Fachgebiets sein. Dies soll sicherstellen, dass für die notwendigen Behandlungen genügend qualifizierte Mediziner vor Ort sind. Das Krankenhausgesetz berechtigt das Land, den Kliniken Qualitätsvorgaben zu machen. Die CDU will nun ausschließen, dass dies auch für Personalvorgaben gilt. Damit stößt sie nicht nur auf Widerspruch aus der rot-rot-grünen Fraktion, auch die Landesärztekammer zeigt sich wenig erfreut.

Die Kammer sei „mehr als überrascht“, teilte eine Sprecherin mit. Wie die Kammer lehnten auch alle medizinischen Fachgesellschaften mit Blick auf die Patientensicherheit eine Unterschreitung der in Thüringen festgelegten Mindestvorgaben ab, sagte sie.«Ich will nicht, dass das Land Qualitätskriterien aus der Hand gibt», sagte der Linke-Abgeordnete Ralf Plötner.

Es gehe bei der Quote um nichts Geringeres als Patientensicherheit. Für die SPD-Abgeordnete Cornelia Klisch, selbst Ärztin, wäre ein Verzicht auf die Quote „ein Schritt nach hinten“. Das Bürokratie-Argument kann Klisch nicht nachvollziehen. Im Fall der Quote betreffe diese die Verwaltung der Häuser. „Und die steht nicht am Patientenbett.“

Kliniken, die nicht genügend Ärzte für ihre Fachabteilungen haben, können eine Ausnahmegenehmigung zum Weiterbetreiben der unterbesetzten Abteilungen beantragen, die das Gesundheitsministerium genehmigen muss. Im vergangenen Jahr hatte die erste Klinik eine dauerhafte Ausnahmegenehmigung erhalten. In der Corona-Pandemie hatte Gesundheitsstaatssekretärin Ines Feierabend zudem angekündigt, dass die Facharztquote bei größerer Belastung der Häuser ausgesetzt werden kann.