Leitartikel: Chancen jetzt nutzen

Der Bund schüttet Geld derzeit mit einem Füllhorn aus. Diesen Eindruck kann gewinnen, wer in den vergangenen Tagen und Wochen immer neue Einigungen über Milliarden-Programme zur Kenntnis nimmt.

Mit der Förderung der Wasserstofftechnologie ist das nicht anders. Sieben Milliarden Euro fließen in Forschung und Entwicklung – und hier will Thüringen ein gehöriges Wörtchen mitreden, wenn es um die Vergabe des Geldes geht.

Woher die Landesregierung und allen voran die grüne Energieministerin Anja Siegesmund das Selbstvertrauen nimmt, den „Löffel hinzuhalten, wenn Brei angerührt wird“ (O-Ton Siegesmund)? Man-traartig wird der Wasserstoffzug angeführt, der im vergangenen Jahr mit großem Aufwand ins Schwar-zatal geschafft wurde, um dort zu fahren. 2022, so sieht es das Ziel der Energieministerin vor, soll der Zug regulär rollen. Allein die Millionen freizuschaufeln für das Projekt, das wird gerade in Corona-Zeiten nicht einfacher, wenn die sozialdemokratische Finanzministerin für andere Dinge die freistaatliche Schatztruhe öffnen muss.

Gleichwohl: Thüringen hat erkannt, dass in der Wasserstofftechnologie gerade auf der Schiene eine Zukunft zu sehen ist. Darüber hinaus wird Geld in den Bereich ÖPNV gesteckt und mit Studien soll die Machbarkeit solcher Antriebe eruiert werden. Da ist es nur folgerichtig, wenn man jetzt auch – als ein bundesweiter Vorreiter – in Berlin einfordert, zu belohnen, dass bereits etwas in der Schublade liegt.

Dass ein einmal gefahrener Wasserstoffzug hier immer wieder als Paradebeispiel herhalten muss, kann man belächeln. Zumal er, ginge er in Betrieb, auf einer „Insel“ unterwegs wäre. Aber auch hier bleibt festzustellen: Irgendwo muss man anfangen. Dann eben im Schwarzatal. Die sich jetzt bietenden Chancen zu nutzen, scheint das Gebot der Stunde zu sein.

f.klaus@tlz.de

