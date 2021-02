Die Clubhouse-App stellt eine Mischung aus einer Radio-Talkshow und einer Twitter-Diskussion dar. Die App sorgte am vergangenen Wochenende für viel Aufmerksamkeit. Warum und was das Erfolgskonzept ist, sehen Sie im Video.

Dass in den sozialen Medien über politisch heikle Themen offen debattiert wird, gehört in vielen Ländern zum Alltag. Wenn jedoch Internetnutzer in der Volksrepublik China kritisch über staatliche Überwachung, die Internierungslager in Xinjiang und Demokratie sprechen, kommt dies einem historischem Moment gleich.