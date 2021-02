Das Bundeskanzleramt will den Corona-Lockdown bis zum 14. März verlängern - vor allem wegen der Ausbreitung neuer hochansteckender Virusvarianten. Bund und Länder wollen heute über die nächsten Schritte in der Corona-Politik beraten.

Berlin. Heute beraten Bund und Länder über das weitere Vorgehen in der Pandemie. Das steht in der Beschlussvorlage für den Corona-Gipfel.

Der Corona-Gipfel läuft: Eine Verlängerung des Lockdowns bis in den März scheint beschlossene Sache zu sein

Bund und Länder sollen über das genaue Datum aber noch uneinig zu sein

Für Friseurläden könnte es eine Ausnahme geben – Bund und Länder beraten über ein früheres Öffnungsdatum

Was könnten weitere Beschlüsse sein? Wir geben einen Überblick

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder beraten zur Stunde bei einem weiteren Corona-Gipfel, welche Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie künftig gelten sollen. Manches von dem, was beschlossen werden soll, ist absehbar, vieles aber noch offen.

Lockdown: Verlängerung bis 7. oder 14. März?

In einer Beschlussvorlage des Kanzleramtes vom Mittwochmorgen, die unserer Redaktion vorliegt, heißt es, dass der Lockdown bis zum 14. März verlängert werden soll.

Anders als das Kanzleramt wollen die Länder den Corona-Lockdown zunächst nur bis zum 7. März verlängern und Friseure möglicherweise noch im Februar öffnen lassen. Dies geht aus einem Arbeitspapier hervor, auf das sich die Ministerpräsidenten am Mittwoch in ihrer Vorbesprechung zur Videokonferenz geeinigt haben.

Das Papier trägt den Stand 14.15 Uhr und ist noch nicht mit dem Bund abgestimmt. Das genannte Datum für das Lockdown-Ende ist zudem noch in einer eckigen Klammer vermerkt, das bedeutet, dass dieser Punkt noch nicht entschieden ist. Dass die Länder auf frühere Lockerungen drängen könnte auch damit zusammenhängen, dass am 14. März sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Baden-Württemberg Landtagswahlen stattfinden.

Nach Informationen unserer Redaktion wurde in den Vorbesprechungen von Bund und Ländern allerdings noch keine Einigung darüber getroffen, ob der Lockdown am 7. oder 14. März enden wird. Die SPD-regierten Länder hatten sich zunächst sogar für eine noch kürzere Verlängerung bis zum 1. März ausgesprochen.

Am Wochenende hatte die Kanzlerin selbst den 7. März ins Spiel gebracht, bevor in ihrer Beschlussvorlage schließlich der 14. März als mögliches Lockdown-Ende genannt wurde. Aus Länderkreisen heißt es, dass es sich dabei um ein bekanntes Verhandlungsmuster handle: Merkel fordere vier Wochen, die Länder böten zwei an, und am Ende gebe es wahrscheinlich ein Kompromiss von drei Wochen Lockdown-Verlängerung.

Kontaktbeschränkungen bleiben bestehen

Laut Beschlussvorlage sollen die Kontaktbeschränkungen weiterhin bestehen bleiben. "Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder bitten alle Bürgerinnen und Bürger dringend, auch in den nächsten Wochen alle Kontakte auf das absolut notwendige Minimum zu beschränken und insbesondere Zusammenkünfte in Innenräumen zu vermeiden", heißt es in dem Papier.

"Private Zusammenkünfte sind weiterhin nur im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person gestattet."

Bei den Kontaktbeschränkungen soll es bei der Ein-Freund-Regel pro Haushalt bleiben.

"Nicht notwendige private Reisen und Besuche – auch von Verwandten – sind weiterhin zu unterlassen."

Noch einmal appellieren Merkel und die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen in dem Papier eindringlich an alle Unternehmen und Arbeitgeber, überall, wo es möglich ist, Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken. "Wo Homeoffice nicht möglich ist, sollen immer dann, wenn sich mehrere Personen in einem Raum aufhalten, medizinische Masken getragen werden."

Corona-Maßnahmen: Kommt ein Stufenplan?

Noch offen ist, ob heute auch ein Stufenplan für weitere Öffnungen und Lockerungen beschlossen wird. Darüber soll nach Vorstellungen des Kanzleramts erst bei einem weiteren Videogipfel am 10. März entschieden werden.

Als Alternative dazu ist in der Beschlussvorlage bereits ein Vorschlag zu finden, der vor allem von SPD-geführten Ländern unterstützt wird: Dieser sieht vor, dass ein nächster Öffnungsschritt "bei einer stabilen deutschlandweiten Sieben-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner erfolgen" sollte.

Dies würde die Öffnung des Einzelhandels mit einer Begrenzung von einer Kundin oder einem Kunden pro 20 Quadratmeter umfassen,

die Öffnung von Museen und Galerien sowie

die Öffnung der noch geschlossenen körpernahen Dienstleistungsbetriebe wie beispielsweise Friseursalons umfassen.

Corona-Streitthema: Bleiben die Schulen und Kitas weiter dicht?

Auseinandersetzungen gibt es bei den digitalen Beratungen wohl erneut um Schulöffnungen, wie unsere Redaktion aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Mehrere Länder pochen auf rasche Lockerungen bei Schulen und Kitas und wollen notfalls allein vorangehen. In der Beschlussvorlage des Kanzleramts wird lediglich unterstrichen, dass Öffnungen von Schulen und Kitas Priorität hätten. "Dieser Bereich soll daher als erster schrittweise wieder geöffnet werden.

Ein konkretes Datum wird allerdings nicht genannt. Die Länder sollen dem Beschlussentwurf zufolge eigenständig über die Öffnung von Schulen und Kitas bestimmen. "Die Länder entscheiden im Rahmen ihrer Kultushoheit über die schrittweise Rückkehr zum Präsenzunterricht und die Ausweitung des Angebots der Kindertagesbetreuung", heißt es im dem Papier, das am Mittwochmorgen vom Kanzleramt an die Länder verschickt wurde.

Müssen Schulen und Kitas noch länger geschlossen bleiben? Foto: Marijan Murat / dpa

Schulöffnungen nur mit Schnelltests – Streit um Finanzierung

Zunächst frohlockten die Länder, dass Kanzlerin Merkel den Ländern freie Hand bei Schulöffnungen geben will und nicht mehr wie in den vergangenen Wochen Druck auf Schließungen macht. Die Sache scheint für die Länder aber einen Pferdefuß zu haben.

Wie aus Länderkreisen zu hören ist, fordert das Kanzleramt Schnelltests an Schulen, um das Infektionsgeschehen zu kontrollieren, wenn demnächst wieder mehr Schüler im Wechselunterricht vor Ort sind. Für die Tests sollen aber wohl allein die Länder zahlen. Das wollen die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen wiederum nicht und pochen auf finanzielle Beteiligung des Bundes.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) soll bei den Bund-Länder-Beratungen zudem eine weitere Schutzmaßnahme ins Spiel gebracht haben: Lehrer und Erzieher sollen eine höhere Priorität beim Impfen erhalten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von Teilnehmern schlug Merkel am Mittwoch in der Runde mit den Ministerpräsidenten der Länder eine entsprechende Prüfung vor.

Angesichts der bevorstehenden Schulöffnungen habe die Kanzlerin in der Ministerpräsidentenkonferenz darauf hingewiesen, dass gerade Erzieherinnen und Erzieher keine Möglichkeit hätten, die notwendigen Abstände einzuhalten, hieß es weiter. Deshalb müsse geprüft werden, wann Erzieher und Lehrer so in die Reihenfolge eingefügt werden könnten, dass sie bald geimpft werden könnten.

Lesen Sie hier: Wann könnten Schulen wieder öffnen?

Corona: Friseure sollen wieder öffnen dürfen

Trotz einer Lockdown-Verlängerung – viele Bürger dürfte ein mögliches Ergebnis des Gipfels aufatmen lassen: Friseure sollen, wenn es nach dem Bund geht, wohl vom 1. März an wieder öffnen dürfen.

"Friseurbetriebe können unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts mit Reservierungen sowie unter Nutzung medizinischer Masken den Betrieb ab 1. März 2021 wieder aufnehmen", heißt es in der Beschlussvorlage für den Corona-Gipfel. Die Länder plädieren nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sogar auf eine Öffnung ab dem 22. Februar.

Vor dem Hintergrund der Bedeutung von Friseuren für die Körperhygiene und der jetzt bereits seit längerem bestehenden Schließung erscheine es erforderlich, die Inanspruchnahme zu ermöglichen, da erhebliche Teile der Bevölkerung, insbesondere ältere Menschen, auf diese angewiesen seien. Lesen Sie hier: Wann Friseure wieder öffnen sollen

Friseure können seit kurz vor Weihnachten nicht ihrer Arbeit nachgehen - ändert sich das bald?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dürfte dies eher nicht gutheißen. Auf die Frage unserer Redaktion, ob derartige Lockerungen erst bei einem Inzidenzwert unter 50 möglich seien, sagte er: "Im Zweifel müssen wir sogar noch weiter runter mit den Zahlen."

Neue Varianten: Wie mit den Corona-Mutationen umgehen?

Der Umgang mit neuen Virus-Mutationen dürfte die Gespräche am Mittwoch ebenfalls bestimmen. Die Virologin Melanie Brinkmann warnte, auch bei einer Inzidenz von knapp unter 50 könnten Lockerungen "fatal" sein. "Die Zahlen würden sofort wieder steigen. So eine Mittelinzidenz bedeutet letztlich eine Art Dauer-Lockdown, aus dem man nur zwischendurch mal kurz auftauchen und nach Luft schnappen kann", sagte die Wissenschaftlerin vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung dem "Spiegel".

Lesen Sie auch: "Anne Will" - Spahn gegen Langfrist-Plan für Lockerungen

Bereits im Herbst habe die Politik zu spät reagiert, so Brinkmann, jetzt tue sie mit Blick auf die Virusmutationen das Gleiche. Auch Spahn verwies auf Entwicklungen in Portugal und Irland, wo die Infektionszahlen ebenfalls gesunken waren, Lockerungen dann aber dazu geführt hätten, dass durch die Mutationen die Corona-Infektionen wieder hochschnellten. "Das darf, das soll uns nicht passieren, dass wir das Erreichte wieder dann aufs Spiel setzen, weil wir zu schnell lockern."

Ähnlich argumentiert auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. In eigenen Berechnungen komme er zu dem Ergebnis, dass bei derzeitiger Ausbreitung der Mutanten die Fallzahlen nur noch bis Ende Februar sinken dürften, dann komme eine dritte Welle der Pandemie, twitterte der Epidemiologe. Eigentlich "müssten wir sogar verschärfen", so Lauterbauch, weil eine dritte Welle mit "Turbo-Virus" drohe. Zusätzlich gefährdeten Lockerungen den Impferfolg, weil bei einigen Mutanten Impfungen weniger gut wirkten.

Zulassung von Schnelltests für Zuhause soll angekurbelt werden

Um unerkannten Infektionen entgegenzuwirken, sieht die Beschlussvorlage für den Corona-Gipfel auch vor, dass die Zulassung von Schnelltests zur Selbstanwendung beschleunigt werden soll. Wichtig sei dabei aber der Nachweis einer "ausreichenden Qualität, denn eine zu große Zahl falsch-negativer Testergebnisse im Selbsttest kann fatale Folgen haben".

Alten- und Pflegeheime: Länder sollen Konzepte vorlegen

Die Gesundheitsminister werden zudem aufgefordert, "zeitnah" Empfehlungen vorzulegen, wie die Besuchsregeln für Alten- und Pflegeeinrichtungen "sicher erweitert" werden können, auch vor dem Hintergrund, dass dort viele Bewohner in Kürze zweitgeimpft sind. Bei den Schnelltests soll die Bundeswehr weiter bis Ostern unterstützend tätig werden können, wenn keine ausreichenden zivilen Kräfte dafür gefunden. Lesen Sie hier: Corona-Einschränkung - So leiden die Studierenden im Lockdown

Corona: Rückkehr zur Normalität erst durch Impfung erreichbar

In der Beschlussvorlage wird darauf hingewiesen, dass eine "zügige Impfung der Bevölkerung" die Voraussetzung für die langfristige Bekämpfung des Coronavirus sei. Es gebe eine Perspektive für eine Rückkehr zur Normalität, sobald das Impfangebot für die breite Bevölkerung vorhanden sei. Bund und Länder würden aus diesem Grund "weiterhin alle Anstrengungen unternehmen", die Impfungen so schnell wie möglich durchzuführen.

