Der Lockdown kommt ab dem 2. November, das verkündete Angela Merkel am Abend

Menschen sollen sich in der Öffentlichkeit nur noch mit den Angehörigen des eigenen und höchstens eines weiteren Hausstandes aufhalten dürfen

Die Gastronomie soll für Gäste geschlossen, Lieferungen und Außer-Haus-Verkauf bleiben erlaubt

Urlaub in Deutschland soll es im November nicht geben: Touristische Übernachtungsangebote im Inland werden verboten

Groß- und Einzelhandel bleiben unter verschärften Auflagen geöffnet

Die Bundesregierung will mit drastischen Einschränkungen für den gesamten November versuchen, die Corona-Pandemie einzudämmen.

Angesichts dramatisch steigender Corona-Infektionszahlen wollen Bund und Länder den gemeinsamen Aufenthalt in der Öffentlichkeit nur noch Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes mit maximal zehn Personen gestatten. Dies gelte verbindlich, Verstöße gegen diese Kontaktbeschränkungen würden von den Ordnungsbehörden sanktioniert, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Mittwoch aus den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder.

Die neuen Regelungen sollen vom 2. November an befristet bis Ende November gelten. Zuvor hatte es geheißen, die neuen Maßnahmen sollten ab 4. November gelten.

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Corona-Regeln: Bürger sollen auf Reisen verzichten

Wie am Nachmittag bekannt wurde, haben sich Bund und Länder beim Corona-Gipfel auf eine Schließung der Gastronomie verständigt. Auch Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen sollen geschlossen werden. Davon ausgenommen sei – wie im Frühjahr in der ersten Corona-Welle – die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause.

Zudem wollen Bund und Länder Urlaub in Deutschland verbieten: Touristische Übernachtungsangebote im Inland sind im November nicht erlaubt. Sie dürften nur noch für notwendige Zwecke wie zwingende Dienstreisen gemacht werden, beschlossen nach Informationen der dpa Kanzlerin und die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen.

Angela Merkel will knallharte Corona-Maßnahmen durchsetzen. Foto: Kay Nietfeld / AFP

Corona-Maßnahmen: Diese Geschäfte sollen schließen

Alle Institutionen und Einrichtungen für die Freizeitgestaltung sollen geschlossen werden. Dazu gehören etwa

Theater

Opernhäuser

Konzerthäuser

Messen

Kinos

Freizeitparks

Spielhallen

Spielbanken

Wettannahmestellen

Bordelle

der Freizeit- und Amateursportbetrieb

Schwimm- und Spaßbäder

Fitnessstudios

Der Profisport wird wohl im November ohne Zuschauer auskommen müssen. Bund und Länder wollen zunächst kein Publikum mehr zulassen. Das gilt auch für die Fußballbundesliga, berichtet dpa unter Berufung auf Teilnehmerkreise.

Individualsport, also etwa alleine joggen gehen, ist weiter erlaubt.

• Kommentar: Wieder ein neuer Corona-Hotspot? Bitte keine Hexenjagd!

Corona-Gipfel: Auch Kosmetikstudios sollen bis Ende November geschlossen werden

Auch Dienstleistungsbetriebe für die Körperpflege wie Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe sollen nach dem Willen von Bund und Ländern bis Ende November geschlossen werden, um den dramatischen Anstieg der Neuinfektionen zu stoppen – weil dort der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Medizinisch notwendige Behandlungen etwa für Physiotherapien sollen möglich bleiben.

sollen nach dem Willen von Bund und Ländern bis Ende November geschlossen werden, um den dramatischen Anstieg der Neuinfektionen zu stoppen – weil dort der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Medizinisch notwendige Behandlungen etwa für Physiotherapien sollen möglich bleiben. Friseursalons sollen unter den bestehenden Auflagen zur Hygiene geöffnet bleiben.

sollen unter den bestehenden Auflagen zur Hygiene geöffnet bleiben. Groß- und Einzelhandel sollen geöffnet bleiben . Allerdings dürfen nicht mehr als ein Kunde pro 10 Quadratmeter Fläche in die Läden. Die Beschlussvorlage hatte das Verhältnis von einem Kunden je 25 Quadratmetern Fläche vorgeschlagen.

. Allerdings dürfen nicht mehr als ein Kunde pro 10 Quadratmeter Fläche in die Läden. Die Beschlussvorlage hatte das Verhältnis von einem Kunden je 25 Quadratmetern Fläche vorgeschlagen. Wie von Merkel und den Länderchefs bereits vielfach betont, sollen Schulen und Kindergärten von den Einschränkungen verschont bleiben. In zwei Wochen wollen Merkel und die Ministerpräsidenten erneut beraten, um die durch die Maßnahmen erreichten Ziele zu beurteilen und notwendige Anpassungen vorzunehmen.

Corona – Mehr Infos zum Thema

Neue Corona-Regeln gelten ab Montag bundesweit

Die harten Corona-Maßnahmen, die Bund und Länder am Mittwoch vereinbart haben, gelten nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in ganz Deutschland. „Die Beschlüsse gelten bundesweit“, sagte Merkel nach den Beratungen in Berlin. Alle müssten sie durch Allgemeinverordnungen umsetzen. Thüringen werde noch das Parlament befassen. „Aber so, wie es hier steht, gilt es bundesweit.“

Deutschland muss wegen der weiter steigenden Corona-Infektionszahlen nach den Worten von der Bundeskanzlerin) eine „akute nationale Gesundheitsnotlage“ vermeiden. „Wir müssen handeln, und zwar jetzt“, sagte die Kanzlerin. „Die Kurve muss wieder abflachen.“ Man brauche jetzt im November eine befristete „nationale Kraftanstrengung“, sagte Merkel und sprach von harten und belastenden Maßnahmen.

Corona – Mehr zum Thema

75 Prozent des Infektionsgeschehens in Deutschland lasse sich nicht mehr nachverfolgen. Das Gesundheitssystem werde damit noch fertig. Aber wenn es bei dem Tempo des Infektionsgeschehens bleibe, komme man binnen Wochen an die Grenzen, sagte die Kanzlerin. Die Zahl der Menschen, die wegen Corona auf Intensivstationen behandelt würden, nehme erheblich zu. Heute sei ein schwerer Tag auch für politische Entscheider.

Bund hofft auf Impfstoff im kommenden Jahr

„Bund und Länder sehen mit Zuversicht in die Zukunft“, war in der Vorlage betont worden. Die Fortschritte bei der Impfstoffentwicklung und die einfachere Infektionskontrolle im Sommer gäben Hoffnung, dass Deutschland mit den richtigen Maßnahmen „im nächsten Jahr schrittweise die Pandemie überwinden und sich auch wirtschaftlich erholen kann“.

Die ökonomischen Folgen der neu geplanten Maßnahmen sind zum derzeitigen Moment nicht absehbar. Bereits jetzt kämpfen etliche Industriebranchen mit den bisherigen Auswirkungen der Pandemie. Nach neuen Schätzungen des Ifo-Instituts ist die Zahl der Kurzarbeiter im Oktober zwar weiter zurückgegangen, allerdings erheblich langsamer als in den Monaten davor.

So waren in Deutschland zuletzt knapp 3,3 Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit und damit rund 450.000 Beschäftigte weniger als im September.

Jedoch habe der Rückgang zuvor rund eine Million Menschen im Monat betragen. Derzeit seien noch 10 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Kurzarbeit, nach 11 Prozent im September.

Kurzarbeit vor allem in der Industrie und Gastgewerbe verbreitet

Besonders in der Industrie halte sich die Kurzarbeit hartnäckig, sagte ifo-Arbeitsmarkt-Experte Sebastian Link. 1,3 Millionen der Beschäftigte der Branche beziehungsweise 19 Prozent seien betroffen. Vor allem bei Metall, Elektro und Maschinenbau habe es praktisch keinen Rückgang gegeben.

Im Dienstleistungssektor sei nach wie vor besonders das Gastgewerbe betroffen. 26 Prozent der Beschäftigten beziehungsweise 290.000 Arbeitnehmern in Hotellerie und Gastronomie seien in Kurzarbeit. Bei den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen wie Zeitarbeit, Reisebüros und Reiseveranstalter sowie Messeveranstalter seien es 17 Prozent beziehungsweise 390.000 Beschäftigte. Es sind jene Wirtschaftszweige, die auch von den aktuell geplanten Corona-Maßnahmen der Regierung betroffen wären.