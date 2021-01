Bund und Länder beraten bereits am Dienstag erneut über die Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Grund des vorgezogenen Spitzentreffens sei die nach wie vor zu hohe Zahl der Neuinfektionen.

Nächstes Bund-Länder-Treffen zu Corona-Krise schon am Dienstag

Corona-Pandemie Corona-Gipfel am Dienstag: Kommt jetzt die Ausgangssperre?

Die Corona-Zahlen sanken in Deutschland zuletzt - dennoch berät Angela Merkel am Dienstag mit den Chefinnen und Chefs der Länder über neue Maßnahmen

Im Gespräch sind unter anderem eine Ausgangssperre sowie eine Homeoffice-Pflicht

Welche weitere Maßnahmen könnten sonst noch ergriffen werden?

Wie groß die Angst vor einem völligen Kontrollverlust ist, zeigte eine ungewöhnliche Aktion am Freitagvormittag. Da veröffentlichte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gemeinsam mit den Spitzen von Gewerkschaften und Arbeitgebern einen fast schon flehentlichen Appell. Jede Firma, jede Verwaltung solle so viele Beschäftigte wie möglich sofort ins Homeoffice schicken.

Corona-Pandemie: Bundespräsident Steinmeier fordert "weitere Anstrengungen"

„Wir müssen jetzt die Kontakte weiter einschränken und die Mobilität verringern. Arbeiten im Homeoffice trägt dazu bei“, erklärte Steinmeier. Die aktuelle Zahl der Infektionen – insbesondere die neue Variante des Coronavirus – „erfordern von uns weitere Anstrengungen“, betonte er angesichts von mehr als 1000 Toten am Tag und dem Überschreiten der Zwei-Millionen-Marke registrierter Infektionen in Deutschland. Lesen Sie auch: Corona: Will Merkel den Lockdown noch weiter verschärfen?

Nur wenige Stunden vor Steinmeier hatte Angela Merkel in einer CDU-Schaltkonferenz klargemacht, dass der vor Weihnachten verschärfte Lockdown zu schwach sei. Die Bundesregierung fürchtet, dass mit der drohenden Ausbreitung der Corona-Mutation die Zahlen wie in Großbritannien und Irland explodieren. Es seien viel zu viele Pendler in Bussen und Bahnen unterwegs. „Wir müssen den ÖPNV entlasten, mehr Homeoffice machen und so Kontakte reduzieren“, wurde Merkel zitiert.

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Corona: Politiker fordern schärferen Lockdown und Ausweitung der Corona-Tests

Auf ihren Wunsch wird das für den 25. Januar angesetzte Spitzentreffen mit den Ministerpräsidenten auf diesen Dienstag vorgezogen. Zuvor soll es eine Expertenanhörung geben. Darauf bestehen die SPD-geführten Länder. Sie wollen vom Präsidenten des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, wissen, wie heftig eine dritte Welle werden kann und ob böse Überraschungen aus dem Weihnachts- und Silvester-Reiseverkehr blühen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte: „Dieser softe Lockdown mit offenen Schulen, Kindergärten, mit offenen Einkaufsmöglichkeiten bringt nichts. Deswegen: Hart und konsequent.“

Auch Städtetagspräsident Burkhard Jung stellte sich hinter Überlegungen, die Corona-Vorschriften zu verschärfen. „Der Lockdown hat bisher zu wenig bewirkt“, sagte Jung, der auch Leipziger Oberbürgermeister ist, dieser Redaktion. Daher könnten die Beschränkungen nicht gelockert werden. Lesen Sie auch: Was Tschechien mit der deutschen Corona-Lage zu tun hat

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt forderte von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eine Initiative zur Ausweitung von Corona-Schnelltests. „Mit Abnahmegarantien und einer Änderung der Medizinprodukte-Abgabeverordnung muss Gesundheitsminister Spahn sicherstellen, dass ausreichend Schnelltests produziert und auch von Privatpersonen gekauft und angewendet werden können“, sagte Göring-Eckardt unserer Redaktion.

Mit Schnelltests – möglichst zweimal pro Woche – solle vor allem in Berufen mit erhöhtem Risiko für mehr Sicherheit gesorgt werden, sagte Göring-Eckardt. Als Beispiele nannte sie Ärzte, Pflegekräfte, Polizistinnen und Supermarkt-Mitarbeiter. Die Grünen-Fraktionschefin bekräftigte außerdem ihre Forderung, Homeoffice – wo möglich – zur Pflicht für Arbeitgeber zu machen. „Es ist mir völlig unverständlich, warum Minister Heil nicht endlich handelt“, sagte sie. „Die rechtlichen Möglichkeiten hat er dazu längst an der Hand. Er muss sie nur nutzen.“

Trotz leerer Einkaufsstraßen: Der Corona-Lockdown scheint bisher nicht wie erhofft zu wirken. Foto: dpa

Wie wahrscheinlich sind Ausgangsperren, Kontaktverbote und Homeoffice-Pflicht?

Bei der letzten Bund-Länder-Runde wurde auf Druck der Kanzlerin eine 15-Kilometer-Ausgangsbeschränkung für Hotspot-Regionen (Inzidenz über 200) verhängt. Bewohner dürfen sich nicht mehr weiter als 15 Kilometer außerhalb der Stadtgrenzen bewegen.

In mehreren Ländern gelten außerdem bereits nächtliche Ausgangssperren. Nach Informationen des Wirtschaftsmagazins "Business Insider" will das Kanzleramt nun eine bundesweit einheitliche nächtliche Ausgangssperre einführen. In Regierungskreisen hieß es, dass die Länder grundsätzlich Zustimmung dafür signalisiert hätten.

Zudem sollen laut dem Bericht Unternehmen gegebenfalls verpflichtet werden, Homeoffice anbieten zu müssen

Was fordert Merkel? Linder warnt vor Aktionismus

Die FDP warnt vor Aktionismus in der Bekämpfung der Pandemie und dringt auf mehr Beteiligung. FDP-Chef Christian Lindner pochte am Wochenende auf eine stärkere Einbindung des Bundestags. „Die Bundeskanzlerin sollte das Parlament und die Öffentlichkeit vor den Gesprächen mit den Ministerpräsidenten umgehend informieren“, sagte Lindner der „Bild am Sonntag“. Der Bundestag müsse umgehend zu einer Sondersitzung zusammentreten. Insbesondere nächtliche Ausgangssperren lehnt der FDP-Chef als unverhältnismäßig ab: „Auf keinen Fall dürften sie ohne Befassung des Bundestages beschlossen werden“, sagte er.

Wird die Kanzlerin auch fordern, dass jeder Haushalt sich komplett abschottet, keinen Gast mehr empfängt und nur noch zur Arbeit, zum Einkaufen und zum Gassigehen mit dem Hund die Wohnung verlässt? Aktuell gilt die Ein-Freund-Regel, also Treffen mit einer weiteren haushaltsfremden Person. Vielfach wird das unterlaufen, etwa notgedrungen bei der Kinderbetreuung. Aus Länderkreisen hieß es, ein Null-Kontakt-Gebot sei äußerst problematisch. Viele alleinlebende Bürger kämpften bereits mit den Folgen von Vereinsamung. Auch interessant: Corona-Zahlen: Wirkt der Lockdown in Deutschland nicht?

Corona – Mehr Infos zum Thema

Werden Industrie und Nahverkehr stillgelegt?

Es ist das absolute Worst-Case-Szenario. Aber es wird nach Informationen aus Bund-Länder-Kreisen zumindest – anders als im Frühjahr – nicht mehr zu 100 Prozent ausgeschlossen. Europas größte Volkswirtschaft würde für begrenzte Zeit komplett in einen Winterschlaf geschickt. Dann würden nur noch kritische Infrastrukturen wie Kliniken, Wasser, Strom, Wärme, Lebensmittelversorgung mit entsprechenden Beschäftigten offen gehalten. Die Verwerfungen und wirtschaftlichen Kosten wären enorm.

Am Donnerstagabend schreckten Berichte auf, die Regierung bereite eine Stilllegung des kompletten Nahverkehrs mit U-Bahnen, Bussen und Regionalbahnen vor. Merkel wies das zurück: „Keiner will den öffentlichen Personennahverkehr schließen“, sagte sie. Möglich ist, dass die Zahl der Fahrgäste beschränkt wird.

Wolfgang Kubicki, Bundestagsvizepräsident und Lindners Stellvertreter in der FDP, sprach mit Blick auf Verschärfungen von einem „Komplettversagen“ der Regierung. Es sei nicht rational zu erklären, dass trotz sinkender Zahlen und größer werdenden Intensivkapazitäten über Verschärfungen geredet werde, sagte Kubicki unserer Redaktion. „Wir müssen stattdessen über alternative Maßnahmen sprechen, die eine Balance zwischen Gesundheitsschutz und Freiheitswahrnehmung herstellen können“, sagte er. Als Beispiele nannte Kubicki den Gebrauch von FFP2-Masken und Schnelltestungen.

Corona – Mehr zum Thema

Eine bundesweite FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und im Handel zeichnet sich ab. Von Montag an gilt sie bereits in Bayern ab 15 Jahren. Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahre müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Ärmere Haushalte können sich dauerhaft FFP2-Masken (etwa 3 bis 5 Euro in der Apotheke) kaum leisten. Der Staat müsste Gutscheine ausgeben. Lesen Sie auch: EU-Debatte um Corona-Impfpass für freies Reisen

Wie geht es mit Kitas, Schulen und Pflegeheimen weiter?

Die Lage bleibt unübersichtlich: In einigen Teilen des Landes sitzen Abschlussklassen und Grundschüler wieder im Klassenzimmer, in anderen sollen Schulen bis Ende Januar zubleiben, wieder andere Länder setzen die Präsenzpflicht aus. Ähnlich sieht es bei den Kitas aus: Vor Weihnachten, heißt es von der Bildungsgewerkschaft GEW, seien sieben Länder im Notbetrieb gewesen, neun hätten appelliert, die Kinder nicht in die Kitas zu bringen.

Maskenpflicht und Lockdown: Die bisherigen Corona-Maßnahmen sind nach Sicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht streng genug. Kommt jetzt eine Ausgangssperre? Foto: dpa

„Einen kompletten Kita-Shutdown sollte es nur im äußersten Notfall geben“, sagt die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe unserer Redaktion. Städtetagspräsident Jung sieht für Schulen und Kitas „derzeit in der Regel keine Öffnungsperspektive“. „Wir wissen, dass der Lockdown und eine erneute Verlängerung Familien und Kindern viel abverlangt“, sagte Jung. „Doch auch bei Schulen und Kitas muss darauf geachtet werden, die Kontakte so gering wie möglich zu halten.“

Am Wochenende sprach sich der OECD-Bildungsexperte Andreas Schleicher hingegen für die Öffnung von Grundschulen und Kindergärten aus. „Selbst in der gegenwärtigen Infektionslage habe ich wenig Verständnis dafür, dass Grundschulen und Kindergärten flächendeckend geschlossen werden“, sagte der Bildungsdirektor der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. „Schulschließungen haben langfristig schwerwiegende Folgen, vor allem in den ersten Schuljahren und vor allem für Kinder aus sozial benachteiligtem Umfeld“, erklärte er. Darauf hatte auch die Kultusministerkonferenz immer wieder hingewiesen und betont, dass Schulen früh wieder geöffnet werden sollten. (mit dpa/afp)

