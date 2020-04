In den USA starben laut der Johns-Hopkins-Universität zuletzt binnen 24 Stunden starben in den USA fast 2600 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion - die höchste Todesfallzahl an einem einzigen Tag weltweit. US-Präsident Donald Trump zeigt sich optimistisch: Die Vereinigten Staaten haben aus seiner Sicht den Höhepunkt bei den Corona-Fallzahlen wahrscheinlich hinter sich.