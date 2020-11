Unter anderem gelten diese für Kantinen oder Tierparks. Grundsätzlich offen bleiben Schulen, Kindergärten und Bildungseinrichtungen, aber auch viele Dienstleister. Der Lockdown kann noch vom Landtag korrigiert werden. Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick.

Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist nur mit Angehörigen des eigenen Haushalts und den Angehörigen eines weiteren Haushalts gestattet mit insgesamt höchstens zehn Personen. Ausnahmen gibt es etwa für Demonstrationen, Gottesdienste oder Beerdigungen.

Auf nicht notwendige private Reisen und Besuche sowie auf überregionale tagestouristische Ausflüge sollte verzichtet werden. Übernachtungsangebote für touristische Zwecke sind untersagt.

Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, sind untersagt. Professionelle Sportveranstaltungen dürfen nur ohne Zuschauer stattfinden. Fachmessen im beruflichen Zusammenhang bleiben erlaubt.

Freizeiteinrichtungen sind zu schließen. Dazu gehören Theater, Opern, Konzerthäuser, Kinos, Freizeitparks, Spielhallen, Bordelle, Schwimmbäder, Fitnessstudios – mit Ausnahme der medizinischen Rehabilitation – und große Teile des Sportbetriebes. In Museen sind nur noch kostenlose, bildungsbezogene Angebote erlaubt. Außenbereiche von Tierparks und Zoos bleiben offen.

Restaurants, Bars, Shishabars, Clubs, Diskotheken, Kneipen, Cafés, Eiscafés und ähnliche Einrichtungen schließen. Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen und Getränke bleiben ebenso erlaubt wie der nicht öffentliche Betrieb von Kantinen und Mensen.

6 Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege bleiben entgegen früheren Planungen alle offen. Neben Friseursalons dürfen Massage-, Kosmetik- oder Fußpflegestudios weiter Behandlungen anbieten.

7 Auch der Einzel- und Großhandel läuft weiter. Die Zahl von Kunden ist auf einen pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche zu beschränken.

Sondersitzung des Landtags zu Corona-Lockdown am Dienstag

Auch der Einzelhandel darf öffnen, wobei die Zahl der Kunden begrenzt werden muss. Darüber hinaus sind die strengen Kontakteinschränkungen aus dem Frühjahr reaktiviert.(siehe Liste oben)

Neu in der Sonderverordnung des Landes, die im Prinzip den Lockdown-Beschluss zwischen Bund und Ländern umsetzt, ist ein Parlamentsvorbehalt. Dabei handele es sich nicht um Symbolik, sagte Sozialministerin Heike Werner (Linke) dieser Zeitung. „Wenn der Landtag der Regierung aufträgt, dass zum Beispiel die Restaurants doch öffnen zu sind und sich dies als rechtssicher erweist, werden wir das so umsetzen.“

Was schließt, was bleibt geöffnet? Die wichtigsten Antworten der neuen Corona-Einschränkungen in Thüringen

Das Parlament tritt am Dienstag zu einer Sondersitzung auf Antrag der CDU zusammen. Frühere Pläne, das Parlament schon vor dem Inkrafttreten der Verordnung in Kenntnis zu setzen, waren unter anderem an der Opposition gescheitert.

SPD verstärkt Kritik an Ramelow

Die SPD verstärkte ihre Kritik an der Krisenpolitik von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), der erst einen Lockdown ausgeschlossen hatte, um ihn nun mitzutragen. Der Regierungschef ändere zu oft seine Meinung, sagte Landeschef und Innenminister Georg Maier. „Je nachdem, was er von Unternehmern, Medizinern oder aus der Bevölkerung hört, ist er mal Hardliner und mal Corona-Kritiker.“

Noch deutlicher wurde der Thüringer Bundestagsabgeordnete Carsten Schneider. „Ministerpräsident Ramelow irrlichtert durch die Corona-Krise und gefährdet so die Wirkung der gemeinsamen Beschlüsse von Ländern und Bund“, sagte er dieser Zeitung. Damit werde der Linke „selbst zum Sicherheitsrisiko“.