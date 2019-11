Dank Millionensumme vom Bund: Turnhalle in Niedersachswerfen wird komplett saniert

Dank Millionensumme vom Bund: Turnhalle in Niedersachswerfen wird komplett saniert

Das Nordhäuser Landratsamt bleibt sich treu: Die Strategie, in jedem Jahr ein bis zwei der rund 50 schulischen Objekte des Landkreises grundhaft zu sanieren, wird auch 2020 weiter verfolgt. Ab Mai, so hat es Landrat Matthias Jendricke (SPD) am Mittwoch angekündigt, steht der Sporthalle der Grund- und Regelschule Niedersachswerfen eine komplexe Sanierung ins Haus.

Für das Vorhaben sei erst vor wenigen Tagen der Bewilligungsbescheid eingetroffen, erklärte der Landrat bei einer Begehung des Objekts, das wahrlich schon bessere Zeiten hinter sich hat. In den 80ern errichtet, versprüht das Gebäude noch heute den Charme der DDR. 2017 musste die Halle gar wegen eines Wasserschadens gesperrt werden, was rund 400.000 Euro teure Arbeiten an der Dachkonstruktion zur Folge hatte, damals aus Geldern der Sportstättenförderung. Eine benachbarte Leichtbauhalle aus Nachwendezeiten war da schon der Planierraupe gewichen. Ein nie gefundenes Leck im Flachdach hatte für Schimmelprobleme gesorgt.

Dort, wo deshalb heute nur noch eine Brachfläche den Campus beider Schulen begrenzt, soll etwa bis Frühjahr 2021 ein Bolzplatz mit Fangzäunen entstehen, der auch durch Freizeitsportler genutzt werden könne, stellte Jendricke in Aussicht. Die Arbeiten im Haus bezeichnete der Landrat als so umfangreich, dass am Ende der Arbeiten „eine im Prinzip neuwertige Halle“ zur Verfügung steht. „Einfache Sanierungen und Flickschusterei hilft uns nicht weiter“, meinte er. Neben einer frischen Fassade samt Wärmedämmung soll beispielsweise der Boden erneuert und um Fußbodenheizungen ergänzt werden. Das Gebäude wird vollends entkernt und durch neue Fenster nebst Sonnenschutz ergänzt.

Die Kosten für das Projekt schätzt der Landkreis auf 1,62 Millionen Euro. Der Eigenanteil für das Landratsamt wird aber nur bei etwa 163.000 Euro liegen. Möglich macht dies eine satte Förderung: „Der Freistaat stellt gut 1,4 Millionen Euro bereit“, erläuterte Matthias Jendricke. 90 Prozent der Summe stammen aus Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen, der Rest vom Freistaat selbst.

Zur Herstellung der Baufreiheit muss die Halle in den Osterferien leer geräumt werden. Für rund 220 Regelschüler und etwa halb so viele Grundschüler bedeutet das, dass der Unterricht ausgelagert wird. Man führe Gespräche mit der Stadt Nordhausen für Hallenzeiten, erwäge zudem eine Nutzung der Sporthalle nahe der Ilfelder Neanderklinik, die durch den Nahverkehr erreicht werden soll. Beide Schulleitungen und der Kreis sind zuversichtlich, die Sportstunden absichern zu können.

Sanierungsvorhaben im Detail:

in der Halle: neue feste und bewegliche Sportgeräte, Geräteraumschwingtore, neue Stehverglasung an beiden Hallenseiten, ein Hallentrennvorhang als Netz, Südseite mit Sonnenschutzjalousien, neuer Sportboden mit Fußbodenheizung, Akustikunterhangdecke mit LED-Beleuchtung

im Sanitärtrakt: Sanierung der Sanitär- und Umkleideräume, Einbau eines behindertengerechten WCs mit Dusche

am Bauwerk insgesamt: Herstellung von Barrierefreiheit, neue HLS- und Elektroinstallationen, neue Fenster und Türen

im Außenbereich: Sanierung der Schmutz- und Regenwassergrundleitungen in einem Teilbereich, Wege um das Gebäude (Freiflächengestaltung), am Westgiebel wird anstelle des damaligen Turnraums ein Bolzplatz aus Tartan errichtet und mit Ballfangzaun umhaust