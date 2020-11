Washington. Viele Parteifreunde bestärken Präsident Donald Trump in seiner These vom Wahlbetrug. Sie schielen auf das Kräfteverhältnis im Senat.

Es ist ein Akt der politischen Sterbebegleitung, wie ihn Amerika so noch nie erlebt hat. Präsident Donald Trump ist mit über sechs Millionen Stimmen Rückstand auf seinen Bezwinger Joe Biden , der auch im entscheidenden Wahlgremium komfortabel vorn liegt, nach der US-Wahl amtspolitisch so gut wie tot.

Aber die Wortführer seiner Partei bestärken ihn durch Schweigen oder verdruckste Zustimmung zur unbewiesenen These vom flächendeckenden Wahlbetrug in der irrigen Annahme, eine Wiederauferstehung sei nur eine Frage der Zeit.

Nur vereinzelt dringen Stimmen durch, die Trumps Realitätsverweigerung streifen und den Machtwechsel im Weißen Haus als gegeben ansehen. Indiz: Biden, so sagten zuletzt konservative Senatoren, dürften Briefings über den Zustand der nationalen Sicherheit nicht länger verweigert werden.

US-Wahl 2020 – Alle wichtigen News

Trump könnte knappe Mehrheit konsolidieren

Wie lange halten die Republikaner die Nibelungentreue zu Trump noch durch? Mindestens bis zum 5. Januar. An diesem Tag werden im Südstaat Georgia zwei Stichwahlen über die künftigen Mehrheitsverhältnisse im Senat von Washington entscheiden. Mehr zum Thema: US-Wahl: Warum die Gerichte Trump wohl nicht helfen werden

Und damit darüber, ob die angekündigte Reformpolitik von Joe Biden an den von Republikaner-Boss Mitch McConnell aufgestellten Prellböcken zerschellt. Oder ob die Demokraten im Machtdreieck Weißes Haus – Repräsentantenhaus – Senat bis 2022 durchregieren können.

In diesem Szenario ist entscheidend, wie viel Einsatz Trump in der heißen Wahlkampfphase nach Weihnachten zwischen Atlanta und Savannah an den Tag legt, um die Unterstützung seiner Anhänger auf die Mühlen der Parteigenossen David Perdue und Kelly Loeffler zu leiten.

Mit seinem unbegrenzten Einfluss auf die „ Make America Great Again “-Anhängerschaft könnte Trump die knappe Mehrheit der Republikaner im Senat konsolidieren und Bidens Agenda lahmlegen. Mit der Folge, dass bei den Zwischenwahlen zum Parlament in zwei Jahren auch die dünner gewordene Mehrheit der „Dems“ im Repräsentantenhaus aufgezehrt werden könnte – aus Frust der Wähler über Stillstand.

Trump wird scheitern, glauben die Republikaner

Sollten McConnell und dessen Parteifreunde, die insgeheim davon ausgehen, dass Trumps aktuelle juristische Sperenzchen scheitern werden und Joe Biden am 20. Januar der 46. Präsident der USA wird, zu früh Absetzbewegungen erkennen lassen, könnte Trump die Hände vergrätzt in den Schoß legen oder verbrannte Erde hinterlassen.

Die Wahlbeteiligung in Georgia würde in den Keller rauschen; zulasten der Konservativen . Andererseits: Würden dort zwei Demokraten , Jon Ossoff und Raphael Warnock, als neue Senatoren reüssieren, geriete Trump unweigerlich in Mithaft. Mit der Zurückhaltung vieler Top-Republikaner, die Trump vier Jahre lang nur mit der Faust in der Tasche ertragen haben, wäre es dann vorbei.

US-Präsident Donald Trump war lange Zeit auf Mitch McConnell (r.), den republikanischen Mehrheitsführer im Senat, angewiesen. Dieser will nun offenbar nicht zu früh Absetzbewegungen von Bundesgenossen erkennen lassen. Foto: JIM LO SCALZO / EPA-EFE / Shutterstock

Abseits des Sonderfalls Georgia erklärt sich die Beißhemmung der Republikaner Trump gegenüber durch die Macht des Faktischen. Mit 73 Millionen Stimmen hat der Rechtspopulist am 3. November knapp zehn Millionen Wähler mehr als 2016 hinter sich versammelt. Ein Pfund, mit dem sich fast jede Kritik ersticken lässt.

Mehr noch. Der „blaue Tsunami“, den Demoskopen den Demokraten prophezeit hatten, blieb aus. Dank Trump wurden kränkelnde Hochburgen der Grand Old Party wie Texas und Florida befestigt oder sogar noch ausgebaut. Amerika ist republikanischer geworden unter Trump.

Donald Trump – Mehr zum US-Präsidenten

Republikaner rollen Trump den roten Teppich für 2024 aus

Diesem gelang zudem ein Kunststück. Er hat zu Beginn seiner Amtszeit mexikanische Einwanderer als „Mörder“ und „ Vergewaltiger “ bezeichnet. Geschadet hat es ihm nicht. 32 Prozent der auf lateinamerikanische Wurzeln verweisenden Wähler gaben ihm ihre Stimme, vier Prozentpunkte mehr als 2016.

Die vor Corona starken Wirtschaftsdaten, Trumps Macho-Gehabe und sein Eintreten gegen Abtreibung haben unter Latinos mehr überzeugt als abgeschreckt. Auch in der schwarzen und asiatisch grundierten Community hat Trump Erfolge vorzuweisen. Lesen Sie hier: Donald Trump abgewählt: Was er jetzt noch anrichten kann

Darum rollen Parteistrategen von Mick Mulvaney, Ex-Stabschef, über Kellyanne Conway, Ex-Beraterin, bis hin zu seinem Widersacher Mitt Romney dem Wahlverlierer Trump bereits den roten Teppich für 2024 aus. Romney: „Er wird einen riesigen Einfluss auf die Zukunft unserer Partei haben.“ Selbst wenn Trump in vier Jahren nicht noch mal antritt, wird ihm die Rolle als „ Königsmacher “ niemand streitig machen.

Gleichwohl denken einige Konservative mit Unbehagen an die Perspektive, dass sich Trump abseits seiner Präsenz in sozialen Medien demnächst einen Fernsehsender einverleiben könnte, um die Republikaner öffentlich zu disziplinieren. Nämlich dann, wenn sie auf die Idee kämen, zu verschüttgegangenen Werten wie Freihandel, Haushaltsdisziplin und sozialer Verantwortung zurückzukehren.