Gera Die Bundesregierung stopft Lücken. Die Landesregierung auch. Kommunal klemmt‘s. Nils R. Kawig kommentiert aktuelle Haushaltsdebatten.

Eine wundersame Nachtsitzung in Berlin. Gespräche hinter verschlossenen Türen in Erfurt. Überall Debatten in kommunalen Parlamenten. Es herrscht hektische Betriebsamkeit. Kurz vor dem Jahreswechsel kämpfen Politiker auf allen Ebenen um Einigung im Haushaltsstreit. Überraschung: Meistens gelingt es.

Doch so sehr sich die Finanzexperten ihrer Parteien auf die Schultern klopfen, so kritisch schauen Oppositionelle, Bürger und Beobachter auf das Erreichte. Viele holen den Taschenrechner heraus und fragen sich, was denn nun stimmt: Bleibt im nächsten Jahr mehr oder weniger Geld übrig? Klare Antwort: Schwer zu sagen.

Halten sich Belastung und Entlastung die Waage?

Fangen wir mit der Bundesebene an: Fest steht, dass Energiekosten steigen. Durch einen höheren CO 2 -Preis werden Benzin, Diesel, Heizöl, Erdgas, Kohle teurer. Und auch die sogenannten Netzentgelte werden sich auf unseren Stromrechnungen bemerkbar machen. Eigentlich wollte der Staat Letzteres verhindern, aber dafür fehlt ihm das Geld.

Gleichzeitig betont der Bundesfinanzminister, dass viele Bürgerinnen und Bürger mit kleineren Einkommen von der Senkung der Einkommenssteuer profitieren werden. Angeblich macht das 15 Milliarden Euro im Bundeshaushalt aus. Ob sich das aber auch für den kleinen Mann und die kleine Frau auszahlt, bleibt abzuwarten. Im besten Fall gleichen sich höhere Energiekosten und geringere Einkommenssteuern aus.

In Deutschland kehrt keine Ruhe ein

Die Verunsicherung ist und bleibt groß. Nach Russlands Überfall auf die Ukraine, Gas-Mangellage im folgenden Winter, Inflation und wirtschaftlichem Niedergang sowie Hamas-Terror kehrt keine Ruhe ein. Eine schöne Bescherung.

