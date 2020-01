Der Finanzjongleur des Südharzes: Kreis Nordhausen braucht 163 Millionen Euro

Da können selbst die Bilanzen der größten Südharzer Unternehmen nicht mithalten: Der diesjährige Haushalt des Landkreises hat ein Volumen von rund 163 Millionen Euro. Wofür aber gibt der Landkreis das Geld aus – und woher bekommt er es? Wir geben einen Überblick über die großen Posten.

Investitionsquote sinkt

27,1 Millionen Euro gedenkt der Landkreis in diesem Jahr zu investieren – knapp sechs Millionen Euro weniger als 2019.

Davon gibt es beispielsweise für die Schulen 7,4 Millionen Euro, die Feuerwehren und den Rettungsdienst 2,8 Millionen Euro und für die Kreisstraßen 3,3 Millionen Euro.

Die Sozialausgaben schlagen mit 15,5 Millionen Euro zu Buche, etwas mehr als 2019, da man mit mehr Ausgaben für „Bildung und Teilhabe“ rechnet.

Die Personalausgaben steigen vor allem wegen Tarifsteigerungen ab März auf 26,5 Millionen Euro, also um 1,23 Prozent. 439 Stellen weist der Stellenplan aus, knapp 15 mehr als 2019.

Freiwillige Ausgaben – einschließlich derer für den Albert-Kuntz-Sportpark – machen klar weniger als zwei Prozent des Volumens vom 137 Millionen Euro umfassenden Verwaltungshaushalt aus, betont Landrat Matthias Jendricke (SPD).

Die Haupteinnahmequellen

34,2 Millionen Euro erwartet der Landkreis an Schlüsselzuweisungen vom Land, das sind rund 1,5 Millionen Euro mehr als voriges Jahr. Dieses Geld fließt je nach Einwohnerzahl und Steuerkraft an die Kreise. Weitere 8,4 Millionen Euro zahlt das Land, damit der Kreis ihm übertragene Aufgaben bezahlen kann. Als Schulträger bekommt er weiterhin 2,8 Millionen Euro. Rund 2,6 Millionen Euro erhofft der Kreis obendrein an Investpauschale vom Land: Voriges Jahr gab es 11,51 Euro pro Einwohner, Festlegungen für 2020 stehen noch aus.

Ebenfalls rund 34 Millionen Euro zahlen die Kommunen an Kreis- und Schulumlage – mehr als drei Millionen Euro mehr noch als 2019. Nach einer heftigen Debatte im Kreistag einigte man sich letztlich für ein Ja des Kompromissvorschlags aus der Kreisverwaltung: Von ihrer Umlagekraft, die sich aus Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen der drei Vorjahre ergibt, müssen die Kommunen statt bislang 37,27 fortan 38,31 Prozent an den Landkreis als Kreisumlage abtreten. Von diesem Geld werden auch die Gymnasien, das Förderzentrum und die Berufsschule mitfinanziert. Der Hebesatz bei der Schulumlage, die für Grund- und Regelschulen zu zahlen ist, sinkt von 12,62 auf 10,58 Prozent, was allerdings der Stadt Nordhausen als Schulträger nicht hilft.

Rund 13 Millionen Euro Gebühren will der Landkreis eintreiben, vor allem sind dies Abfallgebühren (8,5 Millionen Euro), doch auch Einnahmen der Straßenverkehrsbehörde (859.000 Euro) sowie Gebühren aus Musik- und Volkshochschule (620.000 Euro) sind dabei.

Für Sozialausgaben gibt der Bund rund 6,4 Millionen Euro.

Fördermittel und andere projektbezogene Einnahmen summieren sich auf 12,5 Millionen Euro. Das Land zahlt zudem knapp eine Million Euro Schulinvestpauschale.

Vermögen wie Immobilien, Grundstücke oder Unternehmensbeteiligungen sollen nicht veräußert werden.

Weil sämtliche Einnahmen nicht ausreichen, um alle Kosten zu decken, sollen knapp 10,5 Millionen Euro Bedarfszuweisungen beantragt werden. Kämmerer Thomas Kaun spricht von einer „ambitionierten“ Summe.

Kredite und Schulden

Erstmals seit vielen Jahren macht der Landkreis neue Schulden: Fünf Millionen Euro, um Landratsamt sowie Wiedigsburghalle samt Tiefgarage aus dem Leasing zu kaufen und zu sanieren, weitere 1,5 Millionen Euro, um rentierliche Maßnahmen und Klimaschutzprojekte zu finanzieren.

Bis 2015 erwirtschaftete der Landkreis stets ein Minus, noch immer belaufen sich diese Sollfehlbeträge auf knapp zwölf Millionen Euro. Sie sollen bis 2024 gedeckt werden: 2,4 Millionen Euro sind dieses Jahr eingeplant.

Zudem müssen Schulden bei Banken beglichen werden: 1,3 Millionen Euro kostet das 2020, wobei 114.000 Euro Zinsen sind.

Haushaltskonsolidierung

Seit 2012 und noch bis 2024 läuft die Haushaltskonsolidierung, um ursprüngliche Fehlbeträge über 21 Millionen Euro abzubauen und Mindestrücklage aufzubauen. 51 Sparmaßnahmen wurden ergriffen. Neu im nunmehr fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept sind zwei weitere Punkte: Jährlich fallen rund 150.000 Euro für ein Mieterdarlehen weg, kauft der Landkreis wie geplant Landratsamt, Wiedigsburghalle und Tiefgarage. Der seit dem Kauf eines Berufsschulgebäudes in der Straße der Genossenschaften Ende vorigen Jahres nicht mehr fällige Pachtzins lag jährlich bei rund 525.000 Euro.

Wichtige Investitionen in diesem Jahr:

Innensanierung der Grundschule Sollstedt (547.000 €)

Innensanierung Gymnasium Bleicherode (2,7 Millionen €)

Sporthallensanierung in Niedersachswerfen (1,2 Millionen €)

Brandschutzmaßnahmen an den Regelschulen Bleicherode (je 175.000 €)

Teilrekultivierung der Deponie Nentzelsrode (2 Millionen €)

Sanierung Albert-Kuntz-Sportpark (1,3 Millionen €)

Breitbandausbau (855.000 €)

Kauf und Sanierung von Landratsamt, Wiedigsburghalle und Tiefgarage (6,5 Millionen €)

Tanklöschfahrzeug für Niedersachswerfen (400.000 €)

3 Feuerwehr-Einsatzleitwagen (600.000 €)

Sicherung der Burgruine Hohnstein (160.000 €)

Sanierung der Straße Sollstedt-Deuna (2,4 Millionen €)

Erdfallsanierung bei Rüdigsdorf (152.000 €)

Radweg Nordhausen-Herreden (287.000 €)

Sanierung Am Alten Tor 8, Nordhausen: (700.000 €)

Schwimmhalle Sollstedt (350.000 €)

Digitalisierung von Schulen (1,1 Millionen €)

Kauf von Grimmelallee 18 (gegenüber des Badehauses) und Planung (136.000 €)

Planung für Schulneubau Ilfeld (100.000 €)

technische Infrastruktur der Rettungsleitstelle (1,3 Millionen €)