Eine kleine Belohnung sollte sie werden, diese Feier. Eine Belohnung für zwei Wochen zwischen Schweinehälften und Krankenhausabfällen. Ein toller Abend sollte es werden an diesem 7. Oktober 1989, einer, an den wir uns lange und gern erinnern.

Wir waren 26, mein Kommilitone Jens und ich, und wir passten sicherlich nicht in diese Gesellschaft aus Staatsoberhäuptern, Wissenschaftlern, Künstlern und allem, was noch so als prominent galt. Am 1. September 1989 haben wir ein sechsmonatiges Praktikum im DDR-Außenministerium begonnen, für das wir fünf Jahre zuvor zum Studium nach Moskau gegangen waren und das uns im September des folgenden Jahres in seinen diploma­tischen Dienst aufnehmen wollte.

An der Mollstraße treffen die Demonstranten auf die Sperrkette der Volkspolizei und der FDJ-Ordnungsgruppe. Es kommt zu Handgreiflichkeiten und Festnahmen.. Foto: Robert-Havemann-Gesellschaft/Nikolaus Becker/RHG_Fo_NiBe_002_24

Doch statt auf den Gängen des Hauses mit der weiß-blauen Fassade in der Gesellschaft von Staatsratsgebäude, SED-Zen­tralkomitee und Palast der Republik fanden wir uns schon wenige Tage nach dem Beginn des Praktikums im Stadtbezirk Friedrichshain wieder. Dem dortigen Krankenhaus waren Schwestern und Pfleger weggelaufen – abgehauen, wie es damals hieß, über Ungarn in den Westen. Und dem nicht weit davon entfernten Schlachthof ging es mit vielen Arbeitern ebenso.

Also wurden wir delegiert: eine Woche Schlachthof, eine Woche Krankenhaus. Wir waren durchaus nicht verwöhnt. Aber unser erstes Hineinschnuppern in den Staatsdienst hatten wir uns doch anders vorgestellt. Immerhin stand der 40. Jahrestag der DDR bevor, und im Außenministerium gab es sicherlich einiges zu tun, auch für Praktikanten.

Viel zu tun gab es nach dem Einsatz in Friedrichshain zumindest für Jens. Ihn hatten sie in die Protokollabteilung des Ministeriums gesteckt, die unter anderem die Betreuung der ausländischen Staatsgäste zur Feier des 40. vorzubereiten hatte. Meine Abteilung hieß „Nord- und Westafrika“ und kümmerte sich derweil um die Geschehnisse im Arabisch sprechenden Norden des afrikanischen Kontinents. Das war durchaus exotisch. Wirklich spannend war es in jenen Tagen jedoch eher zu Hause in Berlin, Leipzig, Dresden und anderen Städten.

Sprechchöre: „Wir wollen keine Stasi-Schweine!“

Zwei oder drei Tage vor dem 7. Oktober fragte mich Jens, ob ich eine Karte für die große Geburtstagsfeier haben wolle. Als Mitarbeiter des Protokolls kam er an die Tickets heran, die ihren Besitzern Zutritt zum Palast der Republik und Bewegungsfreiheit darin verschaffen sollten. Am frühen Abend des 7. Oktober, es war ein Sonnabend, machte ich mich für die Feier zurecht. Ich zog meinen im Jahr zuvor gekauften schwarzen Hochzeitsanzug an, dazu ein weißes Hemd, eine weinrote Krawatte und meinen gerade erst erstandenen hellblauen Trenchcoat. Ich fand, dass er mir gut stand.

Der Demonstrationszug endet gegen 20.30 Uhr an der Gethsemanekirche. In der Kirche findet seit dem 2. Oktober eine Mahnwache für politisch Inhaftierte statt. Foto: Robert-Havemann-Gesellschaft/Nikolaus Becker/RHG_Fo_NiBe_006_56

Viele andere Leute fanden das offenbar nicht. Als ich vom Alexanderplatz zum Palast lief, war der Weg dorthin von Menschen gesäumt. Sprechchöre skandierten; „Wir wollen keine Stasi-Schweine!“. Ich fühlte mich plötzlich nicht mehr wohl. Aber vielleicht galten die Rufe auch nicht mir persönlich? Ich hastete am Roten Rathaus vorbei in Richtung Palast. Der war schon am Nikolaiviertel von Männern in Polizei- und Armeeuniformen abgeriegelt. Am Hauptportal des Palastes wartete Jens bereits auf mich. „In den großen Saal, wo Erich Honecker und die anderen Staats- und Parteichefs feiern, kommen wir mit unseren Karten nicht“, erklärte er mir. Aber er habe da einen interessanten Gast in einem der Foyers getroffen. Den müsse er mir unbedingt vorstellen. Er zog mich am Ärmel hin zu einer Menschengruppe.

Ein kleiner freundlicher Herr kam auf uns zu und schüttelte mir die Hand: Luis Corvalan, der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chiles, den ich Mitte der Siebzigerjahre als Kind mit meinen Postkarten aus den Kerkern des Diktators Pinochet freigekämpft hatte. Mittlerweile wusste ich längst, dass Corvalan 1976 einfach gegen einen sowjetischen Dissidenten ausgetauscht worden war. Doch an diesem Samstagabend sprachen wir nur von den Postkarten und der Solidarität, drei Minuten lang, dann zogen Jens und ich weiter durch den Palast. Im ganzen Haus herrschte eine gelöste Stimmung; hier ließ es sich vorzüglich feiern – und vergessen, dass die Atmosphäre draußen aufgeheizt war. Die Menschen vor dem Palast waren beim Blick durch die Glasfront in Richtung Alexanderplatz nur noch als dunkle Masse wahrzunehmen, und zu hören war von ihnen auch nichts.

„Tut doch was! Tut doch was!“

Die andere Seite, also die nach Westen gerichtete Front mit dem Haupteingang, war ohnehin abgesperrt. Hier fuhren die Mitglieder der Partei- und Staatsführung und ihre Gäste vor und wieder ab. Wir gingen nach draußen auf die Freitreppe, um frische Luft zu schnappen. Plötzlich schrie ein kleiner Mann mit schriller, sich überschlagender Stimme: „Tut doch was! Tut doch was!“

Es war Erich Mielke, Armeegeneral und Stasi-Chef. Er war nicht in seiner Generalsuniform gekommen, sondern im Anzug – ebenso wie der weißhaarige Mann, dem er wild gestikulierend Anweisungen erteilte: GeneraIIeutnant Günter Wolf, der oberste Personenschützer mit eigener Hauptabteilung beim Ministerium für Staatssicherheit. Mielke befürchtete, dass die ausländischen Festbesucher zu viel von den Protesten der Demonstranten mitbekommen könnten. „Wir brauchen eine neue Route für den Genossen Gorbatschow“, rief er Wolf zu.

Michail Gorbatschow und die anderen Staatsgäste machten sich unterdessen so nach und nach auf den Heimweg. Jens und ich hatten keine Lust mehr, jeden von ihnen beim Wegfahren zu beobachten. Wir beschlossen aufzubrechen und holten unsere Mäntel aus der Garderobe. Auf der Freitreppe liefen uns zwei Bekannte über den Weg: Der PLO-Chef Jassir Arafat war umringt von sechs oder sieben Männern, aus deren Mänteln die Läufe von Maschinenpistolen hervorguckten. Der Rumäne Nicolae Ceaucescu wurde von ebenso vielen Leuten beschützt, wenn auch diskreter.

Wir gingen zum Alexanderplatz. Mittlerweile war es ruhig. Wachposten sagten uns, die Demonstration habe sich aufgelöst. Dass die Menschen in Wirklichkeit zur Gethsemanekirche im Prenzlauer Berg abgedrängt worden waren und was dort mit ihnen wirklich geschah, erfuhren wir erst in den Tagen darauf.

Der 40. Jahrestag der DDR am 7. Oktober 1989 in Berlin

Unter starken Sicherheitsvorkehrungen läuft am 7. Oktober 1989 im Zentrum von Ost-Berlin das offizielle Jubiläumsfest zum 40. Jahrestag der DDR. Tausende Berliner sind auf den Alexanderplatz gekommen, doch feiern mag kaum jemand von ihnen.

Die Überwachungskameras der Volkspolizei, die an den Häusern rings um den Alexanderplatz angebracht sind, übertragen das Geschehen zum Einsatzstab, doch es liegt kein Befehl zum Eingreifen vor. Bis auf einzelne Festnahmen gibt es keine weiteren Aktionen gegen die Versammelten. Nur wenige Meter weiter, im Palast der Republik, findet die offizielle Feier mit internationalen Staatsoberhäuptern statt. Der DDR-Führung ist nicht daran gelegen, unter den Augen der ausländischen Gäste eine Jagd auf Demonstranten zu veranstalten.

Die Demonstration, in kurzer Zeit auf etwa 3000 Teilnehmer angewachsen, skandiert nun Rufe wie „Gorbi hilf uns!“, „Keine Gewalt!“ und „Wir sind das Volk!“.

Erst nachdem Michail Gorbatschow das Festbankett in der Innenstadt Richtung Flughafen Schönefeld verlassen hat, geben Stasi und Volkspolizei ihre Zurückhaltung auf. Der Zug wird aus dem Stadtzentrum abgedrängt und bewegt sich in Richtung Gethsemanekirche im Prenzlauer Berg. Um die Kirche gruppieren sich am Abend Sicherheitskräfte. Als die Teilnehmer einer Bittandacht für inhaftierte Oppositionelle das Gotteshaus verlassen wollen, greift die Polizei zu. Sie bildet einen Kessel und verhaftet zahlreiche Leute. Viele Menschen – auch völlig unbeteiligte Anwohner – werden stundenlang festgehalten, erniedrigt und misshandelt.

Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung und R.-Havemann-Gesellschaft: „Demonstrationen am 7. und 8.10. 1989 in Berlin“

