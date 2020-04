Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Mann der Stunde

Am 19. Februar 1920 wandte sich Jenas Oberbürgermeister, Theodor Fuchs, an den Vorsitzenden des Gemeinderates, Wilhelm Faber, mit der Anregung, dem jüdischen Rechtsgelehrten Eduard Rosenthal die Ehrenbürgerschaft der Stadt Jena zu verleihen. Er begründete seinen Vorschlag mit Rosenthals Wirken als Vorsitzender der örtlichen Preisprüfungsstelle und im städtischen Hilfsverein, vor allem jedoch mit dessen Verdiensten um den Zusammenschluss der einstigen Fürstentümer zum Land Thüringen.

Eduard Rosenthal vertrat seit 1909 die Universität Jena im sachsen-weimarischen Landtag. Seit 1917 gehörte er zu denjenigen Parlamentariern, die ein einheitliches Land Thüringen erstrebten. Als im Sommer 1919 der Gemeinschaftsvertrag zwischen den Thüringer Kleinstaaten zustande gekommen war, galt es, die staatsrechtlichen Grundlagen für deren vollständige Verschmelzung zu schaffen. Als Staatsrechtler, Rechtshistoriker und erfahrener Parlamentarier war Rosenthal der Mann der Stunde. Er erhielt vom Staatsrat den Auftrag, einen Verfassungsentwurf für das Land Thüringen auszuarbeiten. Der Volksrat erteilte am 23. Januar 1920 seine Zustimmung. Rosenthal erinnerte sich an die Beratungen über den Verfassungsentwurf: „Es war eine Freude zu sehen, wie die Bureaukraten des alten Staates mit den sozialdemokratischen und unabhängigen Mitgliedern des Staatsrates zusammen arbeiteten, alle von dem Gedanken beseelt, das große Werk der Begründung eines thüringischen Staates zu fördern.“ So konnte mit wenigen Änderungen Rosenthals Entwurf am 12. Mai 1920 als vorläufige Thüringer Verfassung angenommen werden.

Die Jenaer Gemeindebehörden folgten dem Vorschlag ihres Oberbürgermeisters und verliehen Eduard Rosenthal am 1. Mai 1920 die Ehrenbürgerschaft:

„Dem hochverehrten Staatsrechtler, dem edlen Menschenfreund, dem […] freigebigen Helfer der Armen […], dem staatsmännischen Bildner der Verfassung des geeinten Thüringer Landes, der länger als ein Menschenalter der hiesigen Universität angehört, Herrn Geh. Justizrat Dr. jur. Eduard Rosenthal, erteilen wir hiermit das Ehrenbürgerrecht der Stadt Jena.“

Noch am selben Tag dankte er den Gemeindebehörden in bewegten Worten. Er betonte, er vermöge diese hohen Auszeichnung wohl zu würdigen, denn er habe sich ein Leben lang der wissenschaftlichen Erforschung der deutschen Stadtverfassung gewidmet. „Sie hat mich gelehrt, was die Kultur unseres Vaterlands der deutschen Stadt zu danken hat, in der wir das Vorbild des werdenden deutschen Staates erkennen. […] Die Tatsache, daß Sie einem alten Lehrer unserer Hochschule diese Ehrung zuteilwerden ließen, begrüße ich in der mich beglückenden Hoffnung, daß Stadt und Universität, deren Wohl und Wehe auf’s engste verknüpft sind, in eine Periode herzlichen Einvernehmens eintreten. An diesem Geburtstag des Landes Thüringen spreche ich den Gemeindebehörden den aufrichtigen Wunsch aus, unser altes Jena möge in dem neuen Staat einer Epoche blühenden Aufstiegs entgegen gehen.“

Weiterführende Literatur: Dietmar Ebert: Eduard Rosenthal – ein Charakterporträt, edition Azur Dresden 2018, 232 S.