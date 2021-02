Die große Angst vor der dritten Welle

Noch ist die Kurve flach, doch die Tendenz ist eindeutig: Am 14. Januar waren in Deutschland 20 Fälle mit hochinfektiösen Corona-Mutanten bekannt. Drei Wochen später wurden die Varianten bereits bei rund sechs Prozent der Neuinfektionen gefunden, inzwischen kommt es schon regelmäßig zu Ausbrüchen in Kitas, Betrieben und Altenheimen. Kurz vor der Bund-Länder-Schaltkonferenz an diesem Mittwoch warnen Experten davor, dass sich gerade eine dritte Pandemiewelle aufbaut – die just in dem Moment steil anschwellen könnte, wenn erste Lockerungen greifen. Im Vorfeld des Treffens zeichnete sich deswegen eine Gratwanderung ab: die Verlängerung des harten Lockdowns in fast allen Punkten bis Anfang März – aber mit ersten Lockerungssignalen für Kitas und Schulen.

Strenge Kontaktbeschränkungen (ein Haushalt und eine weitere Person), weitgehend geschlossene Geschäfte, Kinos und Theater dicht: Wie aus einer vorläufigen Beschlussvorlage für das heutige Treffen hervorgeht, wollen Bund und Länder die harten Maßnahmen den gesamten Februar über fortsetzen. Nicht notwendige private Reisen sollen weiterhin unterlassen werden. Das Tragen von medizinischen Masken in Innenräumen wird zwar nicht vorgeschrieben, aber „angeraten“. Nach Informationen unserer Redaktion gibt es darüber hinaus eine breite Bereitschaft der Länder, sich für die kommenden Wochen auf einen verbindlichen Stufenplan für schrittweise Öffnungen in sämtlichen Bereichen zu verständigen. Die SPD-regierten Länder schlagen Lockerungen gestaffelt nach Inzidenzwerten vor – unter 35, unter 20 und unter 10. Ergänzend dazu müssten allerdings auch die Impfquote und die Belegung der Intensivbetten berücksichtigt werden, heißt es von CDU-Seite. Je nach Infektionslage könnte es so in den kommenden Wochen und Monaten zu Lockerungen kommen – im Notfall aber auch wieder zu Verschärfungen. Diese „Notbremse“, wie es aus den Ländern heißt, könnte nötig sein, wenn die Mutationen drohten, außer Kontrolle zu geraten. Hochinfektiösen Mutationen breiten sich weiter aus Auf den ersten Blick deutet alles auf eine Entspannung der Pandemie­lage hin: Am Dienstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut (RKI) erstmals seit über drei Monaten unter der Schwelle von 75. Binnen eines Tages meldeten die deutschen Gesundheitsämter 3379 Corona-Neuinfektionen und 481 neue Todesfälle. Vor genau einer Woche hatte das RKI 6114 Neuinfektionen und 861 neue Todesfälle gemeldet.

Doch auf den zweiten Blick gibt es Anzeichen für eine drohende Trendumkehr: Am Freitag hatte RKI-Chef Lothar Wieler die Ergebnisse einer ersten Stichprobe erläutert – demnach waren 5,8 Prozent der Neuinfektionen auf hochinfektiöse Varianten zurückzuführen. Die erste Folge­erhebung bei mehreren Zehntausend positiv auf Sars-CoV-2 getesteten Proben laufe aktuell, hieß es am Dienstag beim RKI, Ergebnisse stehen aber noch aus. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fürchtet, dass der Anteil mittlerweile weitaus höher liegt: Nach seinen Berechnungen könnte heute bereits jede fünfte Neuinfektion auf eine der hochinfektiösen Mutanten zurückzuführen sein. Er gehe dabei von einem um rund 40 Prozent erhöhten Reproduktionswert aus. „Epidemiologisch müssten wir sogar verschärfen“, warnt Lauterbach, weil die dritte Welle mit einem Turbo-Virus drohe.

In Dänemark gingen zuletzt 30 Prozent der Neuinfektionen auf die neuen Mutanten zurück, in Portugal waren es sogar 60 Prozent.

Der Virologe Alexander Kekulé warnte hingegen davor, die neuen Mutanten als Vorwand für schlechtes Corona-Management zu nutzen: „Die typische Argumentation lautet dann: Die verheerenden Zahlen haben nichts mit meinem Corona-Management zu tun, das war die dritte Welle, die Pandemie in der Pandemie. Für mich erklären sich grob gesagt diese Ausbrüche zu 90 Prozent mit schlechtem Corona-Management und zu 10 Prozent mit den neuen Varianten“, sagte er der „Welt“.

FDP-Chef Christian Lindner forderte mit Blick auf das Spitzentreffen schnellere Lockerungen: „Es geht nicht darum, alle Bereiche des Lebens gleichzeitig zu öffnen. In Gebieten mit niedrigen Infektionszahlen wäre aber jetzt schon mehr gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben möglich“, sagte Lindner unserer Redaktion. „Insbesondere bei Kitas und Schulen wäre mehr machbar.“ Auch Handel und Gastronomie bräuchten mehr Planbarkeit. Notwendig seien intelligente Konzepte – etwa der Einsatz von Schnelltests zum Eigengebrauch. Schnelltests sind die große Hoffnung – für Besuche in Altenheimen oder die Öffnung von Schulen und Kitas. Der Vorsitzende des Jungen Wirtschaftsrats, einer CDU-nahen Nachwuchsorganisation, Marcus Ewald, forderte jetzt die Auslieferung von Antigen-Schnelltests an alle Haushalte. „30 Milliarden pro Jahr, für jeden Deutschen einer pro Tag.“ KMK will Schulen ab 15. Februar wieder öffnen

Die Kultusminister der Länder drücken aufs Tempo: Bei weiter sinkenden Corona-Zahlen sollen die Schulen vom 15. Februar an schrittweise wieder öffnen, heißt es im Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) vom Montagabend. Ob sich Kanzleramt und Länderchefs hier auf einen konkreten gemeinsamen Starttermin einigen, ist aber noch offen.