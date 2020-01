Die Politik entdeckt die Heimat

In Bayern gibt es seit 2014 etwas, das Thüringen eigentlich auch gebrauchen könnte: ein Heimatministerium. Nicht nur, weil Rechtspopulisten derzeit versuchen, diesen für viele Menschen wieder so wichtigen Begriff zu vereinnahmen.

Markus Söder hat den Posten in Bayern – und wie er ihn füllt, davon wird hier die Rede sein. Als Heimatminister des – für manche – schönsten und besten und tollsten Freistaats des Universums muss auch er manchmal Kompromisse eingehen. Zum Beispiel, wenn das entscheidende Stückchen dieser freistaatlichen Erde so abschüssig ist, dass sich darauf kein Zelt aufstellen lässt – so geschehen am nördlichsten Punkt Bayerns, an einem Regentag. Das Zelt musste also jenseits der Landesgrenze und damit diesseits aufgestellt werden – in einem Land, das sich auch Freistaat nennt, aber nicht weiß-blau ist.

Und so kommt es, dass Markus Söder in Thüringen stehen muss, als er Bayern lobt. Bayerns Staatsminister der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat lässt sich davon seine demonstrativ zur Schau getragene, gute Laune nicht verderben. Sein Grinsen so breit wie im Fernsehen. Seine Augenbrauen laufen in diesen Momenten umso spitzer nach außen zu. Hier – in der Rhön und besonders an diesem Punkt in der Nähe von Melpers – das im thüringischen Landkreis Schmalkalden-Meiningen liegt –, braucht es ohnehin nur einen Schritt, um von Bayern in den Nachbarfreistaat Thüringen zu gelangen. Oder umgekehrt.

Wie in so viele Grenzregionen auf der Welt haben Grenzen hier eine deutlich kleinere Bedeutung, als das in den weiter entfernten großen und kleinen Hauptstädten scheint.

Auch wenn er in Thüringen steht, schwärmt Söder deshalb ganz so, als stünde er auf heiligem, heimischem Boden, davon, dass das „mit Abstand schönste Mitglied der Bundesregierung“ natürlich aus Bayern komme – er meint die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium, Dorothee Bär, die sich ebenfalls vor dem Regen unter das Zelt geflüchtet hat.

Markus Söder (CSU). Archivfoto: Matthias Balk Foto: zgt

Dass dieses „Nordkap von Bayern“ in der Mitte Deutschlands liege – weshalb hier die Sonne 24 Minuten länger scheine als in München. Und dass Bayern die deutschlandweit einzigartige Summe von 1,5 Milliarden Euro „in die Hand“ nehme, um den Breitbandausbau voranzutreiben – was für Söder freilich ein Ausdruck bayerischer Stärke und Zukunftsgewandtheit ist. Die alte Idee von Laptop und Lederhose...

In seinen schwarzen Lederschuhen und seinem dunklen Anzug, über dem er eine dunkle Jacke trägt, ist Söder hierher gekommen, um eine Tafel zu enthüllen, die mitten im Wald steht und von nun an für alle Ewigkeiten markieren, wo der schönste und beste und tollste Freistaats des Universums im Norden endet.

Nur wenige Meter von der Tafel entfernt finden sich die Grenzsteine auf dem Waldboden, die den Verlauf der Landesgrenze zwischen Thüringen und Bayern markieren. Auf der bayerischen Seite sind in viele von ihnen die Buchstaben K.B. eingeritzt: Königreich Bayern. Seit dem späten 19. Jahrhundert stehen viele der Markierungen schon hier.

Gleichzeitig übergibt Söder einen Förderbescheid zum Breitbandausbau an die Bürgermeisterin der Gemeinde Fladungen, die im bayerischen Rhön-Grabfeld-Kreis liegt. Und wird trotz so mancher überheblicher, aber für ihn so typischen Sprüche – die sollen witzig sein – gefeiert. Ja es wird ihm gehuldigt, wie Minister in Thüringen es sich nicht einmal erträumen können.

Der Bürgermeisterin von Fladungen, Agathe Heuser-Panten, beispielsweise, ruft er zu, die Mittel, die er ausreiche, seien wirklich für den Breitbandausbau gedacht. „Nicht, dass Sie damit in den Urlaub fahren.“ Zuvor hatte er schon gelästert, „in Relation“ zu dem „Fresskorb“ voller regionaler Spezialitäten – den man ihm überreicht hatte, noch ehe er kaum mehr als „Hallo miteinander“ gesagt hatte – habe die Kommune mit dem Fördermittelbescheid über etwa 105.000 Euro ein „gutes Geschäft“ gemacht. „Aber es ist ja auch gut für Bayern“, hatte er noch nachgeschoben.

Trotzdem wird Söder umringt von lokalen Würdenträgern, die ihm nicht nur lauschen, sondern ihre Smartphones zücken, um ihn zu fotografieren und seine Rede zu filmen. Die ihn um ein gemeinsames Fotos bitten. Dann darf sich Söder noch ins Ehrenbuch der Stadt eintragen, ehe er nach etwas mehr als 45 Minuten wieder aus dem Wald verschwindet.

All das mag man freilich mit der besonderen bayerischen Mentalität erklären, auf die man in diesem schönsten und besten und tollsten Freistaats des Universums auch stolz ist; unabhängig von den regionalen Unterschieden, die das Land auch prägen. Einer Geisteshaltung, die es möglich macht, dass die CSU in Bayern seit 1957 ununterbrochen regiert.

Und doch muss man es der CSU lassen: Sie hat die Zeichen der Zeit, die Zeichen des Wandels also, schon vor einigen Jahren erkannt, indem ihr Parteivorsitzender Horst Seehofer damals ankündigte, einen bayerischen Heimatminister zu ernennen – eine Position, die es damals so noch nirgends in Deutschland gab und die 2014 schließlich entstand, indem das bayerische Finanzministerium auch noch Heimatministerium wurde. Mit Söder, dem Franken, an der Spitze. Wie sie bei diesem Termin in der Rhön den Heimatminister – und weniger den Finanzminister – begrüßen, zeigt viel von der Euphorie, die „der Söder“ – mal auf thüringischer, mal auf bayerischer Seite stehend – auslöst.

Es geht um die Zeichen einer Zeit, in der Begriff Heimat und die Idee dahinter für viele Menschen wieder ein zentrale Rolle spielen. Während beides jahrzehntelang in Deutschland verpönt war. Weshalb beides über viele Jahre hinweg kaum von den etablierten Parteien besetzt war – wie in Bayern – oder ist – wie in den meisten anderen Bundesländern.

Nicht zufällig hat die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen seit wenigen Wochen auch ein Ministerium für Heimat; als erst zweite Landesregierung in Deutschland überhaupt, auch wenn es dort vor allem um ein Sammelsurien-Ressort geht, das auch die Verantwortung für Kommunales, Bau und Gleichstellung bündelt. In Thüringen hatte schon vor Jahren die CDU sich als Heimatpartei darstellt, nun versucht die AfD seit Monaten das Thema zu vereinnahmen.

Die Idee eines Heimatministeriums ist sowohl eine des Herzens wie auch des Verstandes – und würde gerade deshalb ziemlich gut auch nach Thüringen passen. Söder soll als bayerischer Heimatminister immerhin die gleichen sachpolitischen Probleme lösen, die auch in Thüringen groß sind: die Attraktivität des ländlichen Raums steigern, um junge Menschen dort zu halten. Dazu gehört, die Breitbandversorgung zu verbessern. Behörden zu dezentralisieren und über das Land zu verteilen, statt sie alle in den Städten zu bündeln. Den demografischen Wandel zu gestalten.

So weit geht die Ähnlichkeit zwischen Thüringen und Bayern bei den sachpolitischen Problemen im ländlichen Raum, dass Söder kurz vor seiner Abreise im Regen etwas sagt, das von Vertretern der rot-rot-grünen Regierungskoalition in Thüringen immer wieder im Zusammenhang mit der umstrittenen Funktional-, Verwaltungs- und Gebietsreform in Thüringen gesagt wird. Ein zentrales Ziel seiner Arbeit als Heimatminister, hebt Söder hervor, sei es, „Handlungsspielräume für die Bürgermeister vor Ort zu schaffen“. Im Rot-Rot-Grün-Sprech heißt das: Die kommunale Selbstverwaltung gilt es zu stärken. Dass er als Finanzminister gleichzeitig Heimatminister sei, mache ihm die Umsetzung dieses Ziel relativ einfach, weil er in den Chef-Gesprächen über die Verteilung des Steuergeld mit sich selbst ziemlich gut klarkomme, sagt Söder.

Auf dem Weg zu seinem Dienstwagen plaudert er noch ein bisschen mit diesem und mit jenem, verliert noch ein paar warme Worte darüber, wie großartig sich der schönste und beste und tollste Freistaats des Universums unter seiner Mitarbeit entwickelt. Macht dabei also ebenso Werbung für sich als potenziellen Nachfolger von Seehofer wie er gleichzeitig die Herzenspflichten eines Heimatministers wahrnimmt.

Das alles passiert auf der thüringischen Seite der Grenze, wo auch sein Dienstwagen steht. Das liegt daran, dass es dort nicht so abschüssig ist...