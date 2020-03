Die Stunde der Exekutive – nicht der Profilierung

China kämpft seit Dezember 2019 gegen das Coronavirus. Die Restriktionen sind gelockert, aber nicht aufgehoben worden. Von einer Rückkehr zur Normalität kann keine Rede sein. Man muss sich die Abschwächung oder Unterdrückung des Virus wie einen Langstreckenlauf vorstellen, bei dem wir in Europa am Anfang stehen.

Bei vielen Maßnahmen ist ein Kriterium entscheidend: die Durchhaltefähigkeit. Wer Ausgangssperren das Wort redet, muss auch in der Lage sein, die drastische Aktion durchzuhalten, wochenlang, womöglich über die Osterpause hinaus. Und er sollte möglichst auch schon eine Vorstellung davon haben, nach welchen Kriterien er sie später wieder beenden wird.

Es ist die Stunde der Exekutive. Aber der Politik fehlt die Handlungssicherheit. Bei der Frage etwa, wann die Schulen geschlossen werden sollten, sind die Verantwortlichen dem Rat der Experten, der Mediziner gefolgt. Sie beeinflussen Ausmaß und vor allem Timing.

Coronavirus-Krise: RKI analysiert, Regierung prüft

Der 11. März markiert den Tag, an dem Bundeskanzlerin Angela Merkel das Krisenmanagement zur Chefsache gemacht hat. Fast beiläufig hat sie damals über den Präsidenten des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, gesagt: „Ich höre sowieso auf seinen Rat.“

Da wird eine Vertrauenskette deutlich: Das RKI analysiert und empfiehlt, die Regierung prüft, erwägt, handelt, verantwortet. Ähnlich läuft es in Großbritannien, wo eine Studie des Imperial College dazu geführt hat, dass die Regierung ihre Haltung verändert hat.

In einer Ausnahmesituation wie dieser ist es also wichtig, dass die Autorität der Institutionen nicht unnötig beschädigt wird – schon weil wir keine besseren haben – und dass Verhaltensempfehlungen nicht zum parteipolitischen Spielball werden. Es gibt stets unterschiedliche Meinungen, bei der deutschen Einheit etwa über den Umtauschkurs der D-Mark, bei der Bankenkrise über die Zinspolitik. Handeln hat Konsequenzen, verspätetes oder Nicht-Handeln auch. Die Folgen sind immer spürbar, beim Umtauschkurs zum Beispiel für die Wettbewerbsfähigkeit der DDR-Betriebe und bei der Niedrigzinspolitik für die Sparer.

Einmal gefundene Linie sollte geschlossen vertreten werden

Bei Corona kommt es auf jeden persönlich an. Umso wichtiger sind daher klare Ansagen – und umso irritierender ist jeder zur Schau gestellte Gelehrtenstreit zwischen Virologen. Unklarheit führt zu Unsicherheit. Auch der Zweifel kann ansteckend sein. Es ist wichtig, dass das Robert-Koch-In­stitut offen für andere Meinungen bleibt, dass eine einmal gefundene Linie aber auch geschlossen vertreten wird. Das ist eine Frage der Psychologie.

Auch in der Regierung gibt es Auseinandersetzungen. Darauf weisen manche Äußerungen dieser Tage hin (Horst Seehofer: „Schuldig macht sich, wer nicht handelt“). Es gibt forschere (Markus Söder) und abwartende Länderchefs (Michael Müller), und selbstverständlich ist eine Kontrolle durch die Opposition unverzichtbar.

Profilierungsübungen helfen nicht weiter

Aber insgesamt überwiegen der Respekt und die Erkenntnis, dass die Handelnden Rückendeckung brauchen. Fast überall in Europa, wo gerade einschneidende Eingriffe in die Individual- und Freiheitsrechte beschlossen werden, wird das Primat der Regierung weitgehend anerkannt und der Parteienstreit gedimmt.

Am Ende werden die Maßstäbe klar, unmissverständlich und gnadenlos sein: Die Bundesregierung und das RKI werden am Erfolg gemessen, an der Zahl der Infizierten, an der Todesrate, gerade auch am Vergleich mit dem Krisenmanagement anderer Staaten.

Die Bundesregierung hat oder wird Fehler machen, vielleicht ist sie zögerlich, vielleicht inkonsequent. Mit der Diskussion darüber kann man eine Talkshow bestreiten, aber Profilierungsübungen helfen uns gerade nicht weiter.