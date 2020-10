Dittes beruft sich bei Weigerung der Sicherheitsüberprüfung auf sein Amt

Hat der Linken-Abgeordnete Steffen Dittes etwas zu verbergen oder nicht? Über diese Frage wird seit Tagen spekuliert. Der Parlamentarier distanziert sich öffentlich von einer für seine Person samt familiärem Umfeld geplanten Sicherheitsüberprüfung. „Zu verbergen habe ich aber nichts“, versichert er dieser Zeitung.

Von der Landtagsverwaltung kamen eine Aufforderung und die Unterlagen für die Überprüfung. Er habe die Dokumente ausgefüllt, dem Verfahren zugestimmt und wieder abgegeben. Erst als seine Abgeordnetenkollegin Anja Müller (Linke) ihm berichtete, dass auch sie überprüft werden solle und Unterlagen erhalten habe, sei ihm, so Dittes, beim Blick ins Gesetz der „Ausschluss“ von Abgeordneten bei solchen Maßnahme aufgefallen. Daraufhin habe er seine Zustimmung zurückgenommen.

Im Sicherheitsüberprüfungsgesetzt steht in §2 tatsächlich: „Dieses Gesetz gilt nicht für: 1. Mitglieder des Landtags, der Landesregierung und des Rechnungshofs.“ Damit ist die Rechtslage aus Sicht des Abgeordneten klar definiert.

Trotzdem finden derartige Überprüfungen immer wieder auch bei Parlamentariern statt. Dittes richtet mit seinem Widerspruch den Fokus auf eine jahrzehntelange Praxis. Zu Beginn einer jeden Legislaturperiode konstituieren sich auch in Thüringen die Parlamentarische Kontrollkommission (ParlKK), für die Kontrolle des Verfassungsschutzes und die G10-Kommission. Letztere wacht über das Einhalten des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses.

Mit den jeweils neu beschlossenen Geschäftsordnungen verpflichten sich die Gremienmitglieder auch zur Sicherheitsüberprüfung, obwohl sie Abgeordnete sind. Dabei zählen Parlamentarier laut Landtagsverwaltung zu den „geborenen Geheimnisträgern“. Gemeint sind Mitglieder von Verfassungsorganen wie Abgeordnete, Minister oder der Präsident des Landesrechnungshofs, die alle durch Wahl oder Berufung Positionen erlangt haben, in denen sie nur ihrem Gewissen und geltendem Recht verpflichtet sind.

Zur Bekräftigung seiner Haltung verweist Dittes auf den aktuellen Kommentar zum Sicherheitsüberprüfungsgesetz des Bundes von Wolfgang Däubler (Bremen). Der Rechtswissenschaftler schreib darin: „Mitglieder eines Verfassungsorgans können sich auch nicht freiwillig einer Sicherheitsüberprüfung unterziehen.“ Der Experte sieht die Gefahr, dass sozialer Druck, die Freiwilligkeit aushebeln könnte.

Doch bei der Frage der Freiwilligkeit prallen die juristischen Meinungen aufeinander. Aus Sicht der Landtagsverwaltung steht eine Sicherheitsüberprüfung nicht im Widerspruch zur Stellung der Abgeordneten.

Ein Sprecher verweist gegenüber dieser Zeitung auf den Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Sicherheitsüberprüfungsgesetz von 1993 aber auch auf die Hamburger Gesetzgebung. Danach sei eine freiwillige Überprüfung von Abgeordneten ausdrücklich zulässig, wenn sie in der Geschäftsordnung der Gremien beschlossen werde. Sinn einer solchen Maßnahme ist es, dass nur Personen Zugang zu geheimen Material erhalten, die kein Sicherheitsrisiko darstellen.

Diese Auffassung vertreten auch die Abgeordneten Dorothea Marx (SPD) und Raymond Walk (CDU). Beide arbeiten bereits se it Jahren in diesen Geheimgremien mit und befürworten ausdrücklich eine freiwillige Sicherheitsüberprüfung. Sie möchte schon wissen, mit wem sie in einer der geheim beratenden Kommissionen zusammenarbeite, erklärt Dorothea Marx. Dieses Recht hätten auch die Bürger.

Dittes widerspricht in einem Brief an Landtagspräsidentin Keller

Der CDU-Abgeordnete Walk kritisiert deutlich die Weigerung von Steffen Dittes, sich nicht überprüfen zu lassen, auch weil dieser der Maßnahme zuvor mit zugestimmt habe. Nach Angaben der Landtagsverwaltung betrifft die strittige Sicherheitsüberprüfung von Steffen Dittes nicht seine künftige Mitgliedschaft in der ParlKK, sondern die in der G10-Kommission. Denn diese habe ihre Arbeit bereits begonnen und mit der Geschäftsordnung auch eine freiwillige Überprüfung ihrer Mitglieder beschlossen.

Dittes widerspricht dem nach eigenen Angaben in einem Brief an Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke). Die von der Verwaltung vorgelegte Formulierung zur Überprüfung erwecke „mit einem entsprechenden Bezug auf das Sicherheitsüberprüfungsgesetz den Eindruck, dass das Gesetz eine solche Überprüfung vorsieht, nicht aber, dass diese freiwillig ist“, sagt er dieser Zeitung. Zudem soll seine Fraktionskollegin Müller von der Landtagsverwaltung Unterlagen zur Sicherheitsüberprüfung erhalten haben, obwohl dafür die rechtliche Voraussetzung fehlt, weil sich die neue PalKK, in die sie gewählt wurde, noch nicht konstituiert habe.

Auf Nachfrage erklärt Anja Müller, sich keiner Sicherheitsüberprüfung zu unterziehen, „so lange dafür keine gesetzliche Notwendigkeit besteht“. Der juristische Streit um die Freiwilligkeit hat gute Chancen, die Verfassungsgerichte zu beschäftigen. Denn hierbei kollidiert die inneren Sicherheit mit der freien Ausübung des Abgeordnetenmandats.

Und der Vorgang birgt weiter brisante Fragen: Was passiert, wenn sich ein Abgeordneter weigern sollte, an der freiwilligen Überprüfung teilzunehmen oder wenn er diese nicht besteht? Die Landtagsverwaltung betont, dass ein Abgeordneter als „geborener Geheimnisträger“ auch ohne Sicherheitsüberprüfung Kenntnis von Verschlusssachen erhält. Ein gutes Beispiel dafür sind sicherlich die NSU-Untersuchungsausschüsse. Dieser Grundsatz dürfte auch dann gelten, wenn ein Parlamentarier die Überprüfung nicht besteht, alles andere würde die Ausübung des freien Mandats nach Artikel 53 der Landesverfassung einschränken.

Allerdings könnten die Verfassungsschutzämter der anderen Länder und des Bundes dann beispielsweise darauf bestehen, dass die Thüringer ParlKK künftig deren Erkenntnisse und Informationen nicht mehr mit vorgelegt bekommt.