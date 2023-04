Nach seiner Anklage wegen einer Schweigegeldaffäre muss der frühere US-Präsident Donald Trump nun in New York vor Gericht erscheinen. Das Strafverfahren um eine Zahlung an eine Pornodarstellerin vor der Präsidentschaftswahl 2016 ist juristisch komplex und hat gewaltige politische Sprengkraft.

New York/Berlin. Donald Trump vor der Anklage: Heute muss er vor Gericht erscheinen. Seine Anwältin hat nun eine klare Ansage zu den Mugshots gemacht.

Die USA bereiten sich auf einen geschichtsträchtigen Tag vor: Donald Trump wird am Dienstag in New York vor Gericht erwartet. Dort soll gegen 12.15 Uhr deutscher Zeit Anlage gegen ihn erhoben werden. Konkret geht es um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin – und einen möglichen Konflikt mit Regeln der Wahlkampffinanzierung. Trump ist der erste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten, der sich in einem Strafverfahren verantworten muss.

Im Zuge des Gerichtstermins dürfte Trump auch erkennungsdienstlich behandelt werden. Dabei werden unter anderem seine Fingerabdrücke genommen und die berühmten Polizeifotos – in den USA als Mugshots bezeichnet – gemacht.

New York bereitet sich derweil auf große Proteste vor. Es wird davon ausgegangen, dass der ehemalige US-Präsident den Gerichtstermin nutzen wird, um sich erneut als Opfer einer vermeintlich politisch gesteuerten Justiz zu inszenieren und seine Anhängerinnen und Anhänger zu mobilisieren. Wir berichten über alle Entwicklungen des Tages im Blog.

Nach Trump-Anklage: Ex-Präsident plant öffentlichen Auftritt

16.32 Uhr: Nach der Anklageerhebung in New York will Donald Trump in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach vor die Kameras treten. Der Auftritt ist für 2.15 Uhr deutscher Zeit geplant. Es ist davon auszugehen, dass der Ex-Präsident erneut alle Vorwürfe von sich weist und seine Anhänger auf den Kampf gegen ein angeblich korruptes Justizsystem einstimmt.

Trump-Anklage: Journaisten vor Ort in Gefahr?

16.20 Uhr: Der Deutsche Journalistenverband (DJV) hat Journalisten, die aus New York über die Anklage gegen Donald Trump berichten, zur Vorsicht aufgerufen. In der Stadt werde mit tausenden gewaltbereiten Trump-Anhängern gerechnet, die ihrem Unmut über die Anklage in Tumulten Luft verschaffen könnten, teilte der Verband am Dienstag mit. Auch interessant: Rivalen in Angst – Anklage könnte Trump Aufwind geben

„Die Gewalt und die Brutalität der Trump-Anhänger beim Sturm auf das Kapitol in Washington vor mehr als zwei Jahren machten auch vor Journalistinnen und Journalisten nicht Halt“, warnte der DJV-Vorsitzende Frank Überall. Für den gewaltbereiten Mob seien Journalisten potenzielle Ziele. Die Warnung zeigt, wie angespannt die Lage in den USA ist.

Vor Anklage: Trump bereits seit Montag in New York

16.11 Uhr: Donald Trump selbst wartet derzeit in New York auf seine Anklage. Bereits am Montagnachmittag (Ortszeit) war der frühere US-Präsident in seinem privaten Flugzeug auf dem New Yorker Flughafen LaGuardia gelandet. Anschließend fuhr er in den Trump-Tower in Manhattan.

Anklage gegen Donald Trump: Anwältin stellt klare Forderung zu Mugshots

15.50 Uhr: Alina Habba, eine der Anwältinnen von Donald Trump, will offenbar verhindern, dass sogenannte Mugshots ihres Mandatens veröffentlicht werden. Dabei handelt es sich um Polizeifotos, die während der erkennungsdienstlichen Behandlung eines Angeklagten angefertigt werden. In manchen US-Bundesstaaten werden diese Bilder grundsätzlich veröffentlicht. In New York ist das jedoch nicht der Fall.

Donald Trump wird am Dienstag in New York vor Gericht erwartet. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Die Veröffentlichung kann durch die Behörden jedoch angeordnet werden. Das lehnt Habba ab. Zwar sagte die Anwältin gegenüber "CNN", dass sie nichts gegen Fernsehkameras im Gericht habe. Die Bilder, die teilweise auch als Fahndungsfotos genutzt werden, zu veröffentlichen sei aber nicht nötig, weil Trump ohnehin "eine identifizierbare öffentliche Person ist, deren Gesicht von Menschen auf der ganzen Welt erkannt wird".

"Ich mag Transparenz. Ich denke auch, dass sie in bestimmten Situationen eine gute Sache ist", so Habba. "Ich habe aber ein Problem mit dem Durchsickern von Bildern." Weil sich die USA im Wahlkampf befänden und Trump ein möglicher Präsidentschaftskandidat der Republikaner sei, würde eine Veröffentlichung "niemandem helfen".

Donald Trump: Anklageschrift wird heute verlesen

14.43 Uhr: Heute soll in New York die Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump verlesen werden. Es ist das erste Mal in der US-Geschichte, dass ein ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten angeklagt wird.

Konkret geht es vor Gericht um Schweigegeld, dass Trump über seinen damaligen Anwalt an die Porno-Darstellerin Stormy Daniels gezahlt haben soll. Die 44-Jährige behauptet, 2006 Sex mit dem Ex-Präsidenten gehabt zu haben. Dieser bestreitet die Vorwürfe, hat die Zahlung aber inzwischen eingeräumt.

Diese ist grundsätzlich nicht rechtswidrig. Allerdings könnte es sich – je nachdem wie Trump das Geld verbucht hat – um eine illegale Wahlkampfspende seiner Firma handeln. Zudem steht eine weiter Schweigegeldzahlung an das Model Karen McDougal im Raum.

