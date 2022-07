Rom Nach dem Rücktritt von Italiens Premier Draghi löst Staatschef Mattarella die beiden Parlamentskammern auf - somit stehen Neuwahlen an.

Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella hat nach dem Rücktritt von Regierungschef Mario Draghi ein Dekret zur Auflösung der beiden Parlamentskammern unterschrieben. Das sagte Mattarella am Donnerstagabend in Rom. Damit wird es in Italien eine Neuwahl geben.

