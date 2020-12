In vielen Altenpflegeeinrichtungen ist die Personalsituation dramatisch. (Symbolbild)

Erfurt. Immer mehr Mitarbeiter infizieren sich in Altenheimen und verrichten dennoch weiter ihren Dienst.

Dienst trotz positivem Corona-Test: Dramatische Situation in der Altenpflege

In den Pflege- und Wohneinrichtungen der Diakonie in Thüringen müssen auch positiv auf das Coronavirus getestete Mitarbeiter ihren Dienst verrichten. Sollten sie keine Symptome haben, „werden sie oft auch eingesetzt“, so Christoph Stolte, Vorstand der Diakonie Mitteldeutschland. Anders sei das Pensum nicht mehr zu bewältigen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog