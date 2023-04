Der IC 2063 passiert am Ostermontag auf der Fahrt von Karlsruhe nach Leipzig den Bahnhof in Rudolstadt. Ab Dezember soll der Doppelstock-IC sechsmal täglich in Rudolstadt halten. Anlieger der Saalbahn kämpfen dafür, dass der Fernverkehrszug zwischen Naumburg und Saalfeld auch mit Nahverkehrstickets genutzt werden kann.