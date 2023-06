Durchsuchung im Nordhäuser Rathaus wegen Suspendierung des Oberbürgermeisters

Die einst versiegelten Räume im Nordhäuser Rathaus sollten am Donnerstag durchsucht werden. Der Erste Beigeordnete Michael Kramer verhinderte aber die Beweisaufnahme.

Nordhausen. Der Erste Beigeordnete Michael Kramer verteidigt sein Vorgehen gegen die Beweisaufnahme durch Beamte des Landratsamtes im Nordhäuser Rathaus.

„Die Durchsuchung der Räume im Nordhäuser Rathaus fanden nicht wegen der Ermittlung gegen den Ersten Beigeordneten statt, sondern im Zusammenhang mit der Suspendierung von OB Buchmann“, stellte Michael Kramer (CDU) am Freitag klar. Die Untersuchung sei in seinen Augen nicht rechtmäßig erfolgt. „Ich bin unparteiisch und verteidige nur den Rechtsstaat“, begründete er sein Vorgehen zum Unterbinden der Beweisaufnahme am Donnerstag.